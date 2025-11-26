מהפכת הניהול בספורט לא תחול בשנה הקרובה

המהפכה שאליה כיוון שר התרבות והספורט לא תגיע כל כך מהר. הרפורמה במבחני התמיכה החדשים לאיגודים ואגודות לא תחול בשנה הבאה, אלא תידחה למועד מאוחר יותר, החל משנת 2027 והלאה - וזאת בשל מחלוקות מול האיגודים והאגודות - כך נודע ל-ONE.

כזכור, כפי שנחשף בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE, שר התרבות והספורט מיקי זוהר הוביל לרפורמה במבחני התמיכה לאיגודים ולאגודות עם מהלך שעתיד להביא לשינויים גדולים בספורט הישראלי, בעיקר בקרב הגופים שמנהלים אותו, וזאת כחלק מהתנאים לקבלת התקציבים מהמדינה.

בהמשך, פורסמו גם מבחני התמיכה במלואם. כפי שפורסם ב-ONE, הם היו אמורים להוביל לשינוי משמעותי בספורט הישראלי: בראש ובראשונה, נוספו דרישות חדשות לשיפור הממשל התאגידי, כך שיהיו יותר נשים בהנהלות ארגוני הספורט עם 50% מסך חברי ההנהלה לכל הפחות ולא רק מינימום של 30% כפי שיש כיום, צומצמה כמות חברי ההנהלה באיגודים ובהתאחדויות הגדולים כמו הכדורגל והטניס, ונדרשה יותר שקיפות ומקצועיות בבחירת המנהלים ויושבי הראש. בנוסף, נקבע כי לא יהיו יותר ענפים מועדפים בספורט הישראלי אלא חלוקה אחרת של התקציבים באופן קצת יותר שוויוני.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר (שחר גרוס)

אלא שמבחני התמיכה הללו, שעל פיהם ייקבע מה יהיה גובה התקציב השנתי של כל איגוד או אגודה, לא יחולו על הספורט הישראלי בקרוב. ל-ONE נודע כי בתום דיונים שנערכו במועצה הלאומית לספורט ואצל שר התרבות והספורט מיקי זוהר, נרשמו התנגדויות רבות למבחנים החדשים מצד בכירי הספורט הישראלי. לכן הוחלט כי הרפורמה לא תיכנס לתוקפה באופן מיידי בשנת 2026, אלא תידחה לכל הפחות בשנה, לאחר בחינה מחודשת של הקריטריונים הללו.

בשבועות האחרונים איגודים שונים התריעו כי לביטול "הענפים המועדפים" ולשינוי שיטת חלוקת הכספים כך שתהפוך שוויונית, יהיו השלכות משמעותיות על פעילותם, ולכן הוגשו למשרד לא מעט הערות ציבור נגד הרפורמה של השר.

מעבר להתנגדויות והמחלוקות על הסעיפים השונים של שיטת חלוקת התקציבים לאיגודים ולאגודות, סיבה נוספת לדחיית הרפורמה נובעת מכך שרק השנה נכנסו מבחני תמיכה חדשים, כך שהמדינה לא רוצה לזעזע את המערכות בספורט הישראלי ולשנות שוב את כל הקריטריונים לחלוקת כספי התמיכה בזמן קצר. כמו כן, נטען כי בשלב הזה של סוף שנת 2025 כבר מגישים בקשות לקבלת תמיכות ב-2026 ולכן בלתי אפשרי לאשר את הרפורמה בטווח זמן מיידי ולייצר בלבול.

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

גם בפורום מנכ"לים, בו חברים ראשי האיגודים השונים, הייתה דאגה גדולה מהשינויים הקיצוניים. אלא שבכינוס שנערך היום (רביעי) דווח להם על ידי גורמים בכירים בספורט הישראלי כי הרפורמה לא תיכנס לתוקפה בשנה הקרובה. כלומר, ב-2026 בוודאות לא יהיה כל שינוי במבחני התמיכה לאיגודים ולאגודות, אבל ייתכן שהרפורמה תאושר ותיכנס לתוקף בשנת 2027. בינתיים, במשרד התרבות והספורט צפויים לעבוד על שיפור סעיפי הרפורמה והתאמתה לקולות העולים מהשטח.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר אישר את הפרטים ואמר: "רצינו להתחיל עם יישום הרפורמה באופן מיידי, אבל הוחלט שלא ניישם אותה בשנת 2026. בגלל שעלו מחלוקות, תהיות ובקשות מגופי הספורט השונים, ובשל חלון זמנים קצר מידי, לבקשתם נדחה את יישום הרפורמה בשנה. אנחנו ניקח את החודשים הבאים כדי לתקן ולשפר את הרפורמה, נייצר שיח בדיונים משותפים עם האיגודים, וזאת מתוך רצון לא להפיל גזרות אלא לייצר רפורמה עם הסכמות ובאופן המיטבי ביותר בשנת 2027".