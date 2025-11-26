לאזטיץ' לא צפוי לבצע שינויים דרמטיים בהרכב

מכבי תל אביב הגיעה לסרביה לקראת המשחק מחר (חמישי) ב-22:00 מול ליון במחזור החמישי של הליגה האירופית. אלופת ישראל תסיים את הפגרה ראשונה אחרי כשלושה שבועות ותנסה להשיג תוצאה טובה מול הצרפתים.

מוחמד עלי קמארה לא טס עם הקבוצה לסרביה ועורך אימוני ריצה בינתיים כאשר לא ברור האם יחזור לשחק במהלך חודש דצמבר או לקראת סופו. כריסטיאן בליץ׳ השלים אימון מלא שוב והמריא עם הקבוצה לסרביה אך נראה כי ז׳רקו לאזטיץ׳ לא יעשה שינויים דרמטיים מדי ביחס להרכב שהושפל 6:2 מול בית״ר ירושלים טרם היציאה לפגרה.

יואב גראפי אמור לפתוח בין הקורות כהכנה גם למשחק הליגה שיגיע אח״כ מול מ.ס אשדוד ביום ראשון, ממנו מורחק כידוע רועי משפתי. בהגנה נראה כי לא יהיו שינויים אחרי שהרוטציה התקצרה שם עוד יותר עם פציעתו של דני גרופר שגמר את העונה.

בעקבות הפציעה, ייתכן כי מי שיכנס לרוטציה דווקא כמגן שמאלי הוא נועם בן הרוש. עד כה גרופר היה מחליפו של רוי רביבו ולא ממש הרבה לשחק גם כך, אך אם לאזטיץ׳ יבחר לעשות רוטציות בתקופה הקרובה, בן הרוש יכול לשחק בשמאל שם הוא יותר מתאים לשיטת המשחק של המאמן שמעדיף להשאיר את טייריס אסאנטה כבלם בזמן התקפה ולא באמת משחק עם מגן ימני.

בכל הנוגע למשחק מול ליון, קרווין אנדראדה נאבק עם עידו שחר ואיתמר נוי על המקום בקישור לצד דור פרץ ואיסוף סיסוקו, שגיב יחזקאל בתחרות עם אושר דוידה וחליו וארלה על שתי עמדות הכנף ויון ניקולאסקו או סייד אבו פרחי יפתחו בחוד.

