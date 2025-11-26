סגל מלא לטבריה, שבירו ימשיך בהרכב בשבת

עירוני טבריה חזרה בסוף השבוע ממחנה האימונים באילת, בו הייתה בשבוע שעבר והחלה ביום ראשון להתאמן באצטדיון העירוני החדש בטבריה, שכמובן עדיין לא מוכן לאירוח משחקים בליגת העל. “כיף להתאמן בעיר, אחרי שזזנו מאצטדיון לאצטדיון כבר שנה וחצי, להרגיש את האוהדים שלנו ביום-יום ולקבל את האהבה מהעיר”, אמר שחקן בקבוצה.

סגל מלא יעמוד לרשותו של המאמן, אלירן חודדה, שמתלבט בחולייה האחורית בין מערך של ארבעה לחמישה וכן לגבי זהות המגן הימני, שם מתורגלים לסירוגין דוד קלטינס, רון אונגר ו-ווהיב חביבאללה. איתמר שבירו, שפתח לראשונה בהרכב לפני הפגרה בהפסד הביתי לעירוני קרית שמונה (3:2), אמור להמשיך ולקבל את הקרדיט בהרכב.

בטבריה יודעים שריינה במצב מאוד מלחיץ, היות והיא האחרונה בטבלה וצברה רק נקודה אחת, אך במועדון מזהירים: “ריינה היא כרגע חיה פצועה ומסוכנת. היא גם נראית הרבה יותר טוב בשבועות האחרונים, מאז שאדהם האדיה הגיע לשם ואם לא נבוא במוכנות של מאה אחוז, נשלם על זה”