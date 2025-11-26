יום רביעי, 26.11.2025 שעה 16:20
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2612-2912מכבי פ"ת1
2310-2012מכבי הרצליה2
2012-1612הפועל ראשל"צ3
2018-2012הפועל כפר שלם4
1917-2212מ.ס כפר קאסם5
1913-1412הפועל כפ"ס6
1816-1912הפועל ר"ג7
1615-1712מ.ס קריית ים8
1622-2112עירוני מודיעין9
1525-2412מכבי יפו10
1318-1812הפועל חדרה11
1315-1412הפועל עכו12
1119-912בני יהודה13
1119-912הפועל רעננה14
925-1112הפועל עפולה15
818-1112הפועל נוף הגליל16

רשמי: יציע נוסף אושר לאצטדיון בשכונת התקווה

לאחר שהמגרש נפתח מחדש בתחילת העונה עם יציע ביתי שחולק, כעת אושר עוד יציע אורחים, דבר שיאפשר ל-270 צופים נוספים ול-2,572 בסה"כ להגיע למשחקים

|
שחקני בני יהודה ומכבי יפו עולים לכר הדשא באצטדיון שכונת התקווה (שחר גרוס)
שחקני בני יהודה ומכבי יפו עולים לכר הדשא באצטדיון שכונת התקווה (שחר גרוס)

האצטדיון בשכונת התקווה ממשיך לגדול. השבוע, אושר על ידי משרד העבודה וחברת היכלי הספורט ת”א יציע האורחים החדש במגרש, המאכלס כ-270 מקומות נוספים לאוהדי הקבוצה האורחת.

עד כה, במשחקי הקבוצות, היציע הביתי חולק בין שני הקהלים, ולא פעם נלקחו ממנו מקומות רבים לטובת האורחת וההפרדה, דבר שפגע בקיבולת ובחוויה של קהל האוהדים הכתום.

כעת, עם אישור היציע החדש, מתווספים מקומות נוספים גם ביציע הכתום, וסך תכולת היציע כוללת 2,302 מקומות לאוהדי הקבוצה הביתית, לצד המקומות הנוספים שאושרו ביציע האורחים. כל זה יעלה את כמות המושבים הכוללת באצטדיון ל-2,572 מקומות, עבור כל הקהלים.

החזרה לאצטדיון המיתולוגי לא האירה פנים לבני יהודה, כשהיא רושמת פתיחת עונה רעה שמציבה אותה במקום ה-14 בליגה הלאומית עם 11 נקודות בלבד. מנגד, כפר שלם שגם מארחת במגרש בשכונת התקווה, נמצאת במצב טוב הרבה יותר כשהיא ממוקמת רביעית במרחק 6 נקודות מהמקום הראשון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */