רשמי: יציע נוסף אושר לאצטדיון בשכונת התקווה

האצטדיון בשכונת התקווה ממשיך לגדול. השבוע, אושר על ידי משרד העבודה וחברת היכלי הספורט ת”א יציע האורחים החדש במגרש, המאכלס כ-270 מקומות נוספים לאוהדי הקבוצה האורחת.

עד כה, במשחקי הקבוצות, היציע הביתי חולק בין שני הקהלים, ולא פעם נלקחו ממנו מקומות רבים לטובת האורחת וההפרדה, דבר שפגע בקיבולת ובחוויה של קהל האוהדים הכתום.

כעת, עם אישור היציע החדש, מתווספים מקומות נוספים גם ביציע הכתום, וסך תכולת היציע כוללת 2,302 מקומות לאוהדי הקבוצה הביתית, לצד המקומות הנוספים שאושרו ביציע האורחים. כל זה יעלה את כמות המושבים הכוללת באצטדיון ל-2,572 מקומות, עבור כל הקהלים.

החזרה לאצטדיון המיתולוגי לא האירה פנים לבני יהודה, כשהיא רושמת פתיחת עונה רעה שמציבה אותה במקום ה-14 בליגה הלאומית עם 11 נקודות בלבד. מנגד, כפר שלם שגם מארחת במגרש בשכונת התקווה, נמצאת במצב טוב הרבה יותר כשהיא ממוקמת רביעית במרחק 6 נקודות מהמקום הראשון.