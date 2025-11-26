יום רביעי, 26.11.2025 שעה 16:20
ספורט אחר

המאמן שצפוי להוביל את נבחרת הנשים בכדורמים

פרסום ראשון: אורסטיס סלאצ’אס היווני הוא המועמד המוביל לאימון הכחולות לבנות לקראת אליפות אירופה. נבחר מתוך 8 מועמדים, מנהלת האיגוד צריכה לאשר

|
כדורמים (IMAGO)
כדורמים (IMAGO)

אורסטיס סלאצ’אס צפוי להיות מאמן נבחרת ישראל הבא לנשים בכדורמים, כך נודע ל-ONE. בתום הדיונים שקיימה ועדת האיתור, הוחלט כי המאמן היווני הוא המועמד המוביל לאימון הכחולות-לבנות לקראת אליפות אירופה 2026.

סלאצ’אס הוא מאמן כדורמים יווני. בעברו, היה שחקן כדורמים בעצמו ואף אימן את קבוצת הנשים אתניקוס שהיא בולטת יחסית במדינתו. ועדת האיתור של איגוד הכדורמים בחרה להמליץ עליו לאחר שלב הראיונות, אבל עדיין נדרש לכך אישור מהנהלת האיגוד היום (רביעי). הוא נבחר מתוך שמונה מועמדים.

המאמן הקודם, דימיטריס מברוטאס, צפוי לעזוב את ישראל בקרוב. באיגוד סיכמו על סיום העסקתו. לפי גורמים בענף, המאמן החדש עשוי להתמנות לתקופת ההכנות ולאליפות אירופה, ורק לאחר מכן יוחלט כיצד להמשיך איתו.

