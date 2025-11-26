יום רביעי, 26.11.2025 שעה 16:18
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

חמור: מחדל האולמות הגדול בכדורסל הישראלי

חשיפת שיחת היום: אחרי הפציעה המחרידה של איתי שניידרמן, מתברר כי מאות או אלפי מתקני כדורסל נמצאים ללא פיקוח וללא בקרה מצד הרשויות. כל הפרטים

|
כדורסל אילוסטרציה (IMAGO)
כדורסל אילוסטרציה (IMAGO)

חשיפת שיחת היום ב-ONE: הפציעה הקשה של איתי שניידרמן, הכדורסלן הצעיר שנפל במהלך משחק נוער ונחבט בראשו כך שהובהל לבית חולים במצב קשה, היה אירוע שהציג את מחדל האולמות הגדול בכדורסל הישראלי, כאשר מאות או אלפי מתקני כדורסל נמצאים ללא פיקוח וללא בקרה מצד הרשויות.

במשך שנים גורמים בענף הכדורסל טוענים כי המיגון בחלק מהאולמות הקטנים הוא לא תקין ואף בעייתי, מה שעלול להוביל לפציעות קשות של שחקנים מאחורי הסלים. מבדיקת ONE עולה כי משרד התמ״ת לא בדק את האולם בו קרה האירוע המצער, ויתרה מכך גם משרד החינוך ואפילו לא משרד התרבות והספורט.

באיגוד הכדורסל אומרים שלא מתפקידם לבדוק את האולמות, כי הם לא מהנדסים. באיגוד מבצעים כעת עבודה מקיפה על כל נושא האולמות ונפגשים עם עשרות בעלי מקצוע.

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

החוק אומר כי באולמות עם קהל גדול של 500 מושבים ומעלה, האחריות לאישור המגרשים נמצאת על משרד התמ״ת ששולח מפקחים לכל אולם, מוציא הנחיות כיצד למגן את המגרשים אם יש בכך צורך, ואף מבצע בקרה על כך על מנת לוודא שהמגרשים תקניים, גם עבור בריאות השחקנים וגם לטובת הקהל. רק לאחר שהם מאשרים זאת, האולם מקבל אישור של רישוי עסקים ויכול לפעול.

הפרצה בחוק היא לגבי אולמות של עד 499 מושבים, שלא צריכים לקבל רישוי עסקים מהתמ״ת. ופה נמצא הכשל. משרד התמ״ת לא אחראי לאישור מגרשים קטנים, הרשויות המקומיות לא יודעות מהן התקנות ומה מחייב אותן החוק, איגוד הכדורסל לא מעסיק בודקים שיאשרו את תקינות המגרשים הללו כי מבחינתו הרשויות המקומיות הן בעלות המגרשים ומשרד התרבות והספורט לא מפקח עליהם - והבלגן חוגג.

משרד התרבות והספורט אחראי רק על הקמת מתקנים חדשים. אחרי שמאשרים תכנון ובונים אולם חדש, משרד התרבות והספורט מעסיק חברת בקרה חיצונית שעוברת ומאשרת כי הביצוע תואם לתכנון לפי הדרישות של “תיק המוצר” שנבנה על ידי המדינה ובו מקפידים על המרחקים ועל תקינות המגרשים מלכתחילה. המדינה מוודאת בכל מגרש חדש כי יש מאחורי הסלים מרחק של 3 מטרים מהקיר.

שחקני מכבי רמת גן עם חולצת תמיכה לאיתי שניידרמן (גיא ביטמן, מכבי רמת גן)שחקני מכבי רמת גן עם חולצת תמיכה לאיתי שניידרמן (גיא ביטמן, מכבי רמת גן)

אלא שלגבי מגרשים קיימים, לא נעשה כל פיקוח מצד משרדי הממשלה - ואז האחריות מתגלגלת לגורמים אחרים. לכאורה האחריות היא של הרשות המקומית או של איגוד הכדורסל שצריכים לאשר כי המגרש תקין. באולמות שאין בהם שוליים מספקים של 3 מטר מאחורי הסלים, הרשות המקומית מחויבת למגן את הקיר עם ספוגים על מנת לספוג מכה של שחקן.

באיגוד הכדורסל טוענים כי הם לא עושים אישור מגרשים ולא מפקחים על כך. גם במשרד התמ״ת טוענים כי הם לא אחראים על אולמות קטנים. במשרד התרבות והספורט, כאמור, מתעקשים כי זה לא בתחום אחריותם - והאחריות נמצאת על הרשויות המקומיות, שספק אם כולן עושות בדיקות תקופתיות ומוודאות כי התנאים במגרש אכן תקניים.

בעקבות זאת נוצר מחדל שהמדינה חייבת לטפל בו. אולמות כדורסל רבים, בעיקר קטנים ובהם משחקים ילדים, נותרו ללא פיקוח מצד הרשויות והמדינה, והאסון הבא עלול להיות מעבר לפינה. אין תקנות ברורות, אף אחד לא לוקח אחריות והכל פרוץ. איך קרה שאף גוף לא לוקח אחריות ומבצע בדיקות מקיפות לאולמות הללו?

ממשרד התרבות והספורט נמסר: “המתקן המדובר קיים כ- 20 שנה ולא נבנה בתקופה שבה בניית מתקני ספורט היו תחת אחריות המשרד ולכן גם לא עבר את אישורינו. האחריות לבדיקת המתקן והאישורים לתקינותו היא על הרשות המקומית. בנוסף, המשרד לא מאשר אולמות לליגה זאת נמצא באחריות האיגוד. לאחר המעבר של מתקני הספורט מהטוטו למשרד בשנת 2019, כל מתקן חדש הנבנה על ידי הרשות המקומית דורש תיק מוצר מובנה שנמסר ממשרד התרבות והספורט. חשוב לציין כי גם מתקני ספורט חדשים שנתמכים על ידי משרד התרבות והספורט מרגע קבלת טופס 4- נמצאים תחת אחריות הרשות המקומית בלבד”.

תגובת משרד התמ״ת תובא לכשתתקבל.

