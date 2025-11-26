רביעייה לאמבפה, ריאל גברה על אולימפיאקוס

המחזור החמישי בליגת האלופות נמשך גם הערב (רביעי), כאשר בפיראוס ריאל מדריד התארחה אצל אולימפיאקוס למשחק מטורף שהסתיים ב-3:4 קצבי לאורחת ועם רביעייה היסטורית של קיליאן אמבפה. בנוסף, ליברפול המשיכה בהתרסקות שלה כשהובסה 4:1 באנפילד לאיינדהובן. ספורטינג ליסבון גברה 0:3 על קלאב ברוז׳.

אולימפיאקוס – ריאל מדריד 4:3

איזה משחק מטורף קיבלנו בפיראוס. הקצב הגבוה החל כבר מהפתיחה, כשבדקה השמינית צ׳יקיניו כבש ראשון עבור היוונים, וריאל מדריד נקלעה לפיגור מפתיע. אלא שאז החלה חגיגה של קיליאן אמבפה, שהשלים שלושער אדיר תוך שש דקות, החל מהדקה ה-22 ועד הדקה ה-28, שבר את השיא של מוחמד סלאח לשלושער המהיר ביותר במפעל והשלים מהפך גדול.

הקצב הגבוה נמשך, כששתי הקבוצות עוד רשמו החמצות גדולות לפני הירידה להפסקה. בחצי השני, מהאדי טראמי צימק והחזיר את היוונים למשחק, אך שבע דקות חלפו והבלאנקוס השלימו את הרביעי. ויניסיוס ביצע מהלך אישי נהדר, הוציא רוחב לאמבפה, שהשלים רביעייה היסטורית. ויניסיוס חגג בטירוף ואף נישק את סמל החולצה, כשהוא שולח מסר ברור לגבי רצונו להישאר במועדון.

בדקה ה-81 איוב אל כעבי עוד צימק והפיח תקווה אצל המארחת, אך עד הסיום לא נכבשו שערים נוספים. ריאל מדריד חגגה ניצחון גדול ועלתה למקום החמישי בטבלת האלופות. אולימפיאקוס, שנתנה משחק נהדר, נשארת שוב ללא הנקודות כשהיא עם שתי נקודות בלבד עד כה במפעל.

פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

דקה 8, שער! אולימפיאקוס עלתה ל-0:1: ואו איזו הפתעה. צ׳יקיניו שלח בעיטה חדה בנגיעה מסף הרחבה לפינת הרשת והכניע את לונין עם שער נהדר.

שחקני אולימפיאקוס מאושרים (IMAGO)

דקה 22, שער! ריאל מדריד איזנה ל-1:1: ויניסיוס שלח כדור עומק אדיר עם החיצון לאמבפה, האחרון לא התבלבל מול השוער ודייק פנימה.

ויניסיוס וקיליאן אמבפה מאושרים (IMAGO)

ויניסיוס וקיליאן אמבפה חוגגים (IMAGO)

דקה 24, שער! ריאל מדריד הפכה ל-1:2: זה היה מהיר. הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של אמבפה שנגח לפינה והשלים צמד נהדר תוך שתי דקות.

קיליאן אמבפה כובש את השני (IMAGO)

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

דקה 28, שער! ריאל מדריד עלתה ל-1:3: מטורף! אמבפה השלים שלשוער אדיר תוך שש דקות בלבד, אחרי שקיבל כדור עומק מטורף מקמאבינגה ומול השוער בעט לרשת.

קיליאן אמבפה בטירוף (IMAGO)

שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

דקה 33 – ויניסיוס כבש שער אדיר, אך הוא נפסל בצדק אחרי נבדל.

ויניסיוס (IMAGO)

דקה 52, שער! אולימפיאקוס צימקה ל-3:2: התקפה יפה של היוונים הסתיימה בהגבהה לרחבה, טארמי עלה מעל כולם ונגח בעוצמה לרשת.

מאהדי טראמי חוגג (IMAGO)

דקה 59, שער! ריאל מדריד עלתה ל-2:4: ויניסיוס השתלט יפה על כדור ארוך, היטל בהגנת היוונים והוציא רוחב מושלם לאמבפה, שמקרוב בעט פנימה והשלים רביעייה אדירה.

קיליאן אמבפה חוגג רביעייה עם ויניסיוס (IMAGO)

ויניסיוס מנשק את הסמל ושולח מסר ברור (IMAGO)

דקה 81, שער! אולימפיאקוס צימקה ל-4:3: סטרפזה הגביה כדור נהדר לרחבה, אל כעבי הגיע ראשון ונגח טוב לרשת.

ליברפול – פ.ס.וו איינדהובן 4:1

המייטי רדס המשיכו בהתרסקות שלהם, כשספגו תבוסה שלישית ברציפות בכל המסגרות. אחרי שהפסידו 3:0 לנוטינגהאם פורסט באנפילד, האדומים קיוו להתאושש, אך תקוות לחוד ומציאות לחוד. איבן פרישיץ׳ דייק מהנקודה הלבנה כבר בדקה השישית והעניק יתרון להולנדים. עשר דקות חלפו, ודוימניק סובוסלאי איזן והחזיר את המארחת למשחק.

החצי השני היה שייך כולו להולנדים, שהתפוצצו. בדקה ה-56 חוס טיל כבש שער נהדר והחזיר את היתרון לאורחת. בדקה ה-73 קוהיב דריוץ הוסיף את השלישי ובתוספת הזמן התוצאה נחתמה עם 1:4 מהדהד של איינדהובן. ליברפול, שהחלה את העונה עם תקוות רבות אחרי קיץ מרשים, מסתבכת בענק. האדומים במקום ה-13 בטבלת האלופות, ההולנדים טיפסו למקום ה-15.

הוגו אקיטיקה בפעולה (IMAGO)

דקה 6, שער! איינדהובן עלתה ל-0:1: איבן פרישיץ׳ שלח כדור מדויק מהנקודה הלבנה לרשת.

שחקני איינדהובן בטירוף (IMAGO)

דקה 16, שער! ליברפול איזנה ל-1:1: פעולה אישית טובה של גאקפו הסתיימה בבעיטה חדה למסגרת, קובאר הדף למרכז הרחבה, שם חיכה סובוסלאי שבעט בנגיעה פנימה.

שחקני ליברפול ממהרים לחדש את המשחק (IMAGO)

דקה 56, שער! איינדהובן עלתה ל-1:2: מאורו ג׳וניור ביצע מהלך אישי נהדר בסיומו מסר עומק אדיר שחתך את כל ההגנה והגיע לרגליו של חוס טיל, האחרון שלח רגל ארוכה ודחק לרשת.

שחקני איינדהובן בטירוף (IMAGO)

דקה 73, שער! איינדהובן עלתה ל-1:3: דריוץ ניצל טעות בהגנת ליברפול, דהר לרחבה, חתך טוב למרכז ושלח בעיטה יפה לפינה הקרובה ולרשת.

שמחה גדולה באיינדהובן (IMAGO)

דקה 90+1, שער! איינדהובן עלתה ל-1:4: מתרפצת מושלמת של ההולנדים הסתיימה ברוחב נהדר של דסט לדריוץ, שבנגיעה בעט חד פנימה והשלים צמד.

ספורטינג ליסבון – קלאב ברוז’ 0:3

אלופת פורטוגל המשיכה בתקופה הנהדרת שלה אחרי משחק גדול מבחינתה. ג׳אבוני קוונדה העניק יתרון ראשון בדקה ה-24, כשחאבייר סוארס הכפיל שבע דקות לאחר מכן. פרנסיסקו טרינקאו הוסיף את השלישי בדקה ה-70 וחתם את תוצאת המשחק. הפורטוגלים במקום השמיני בטבלה, בעוד ברוז׳ במקום ה-26.

דקה 24, שער! ספורטינג ליסבון עלתה ל-0:1: ג׳אבוני קוונדה כבש אחרי בישול של חאבייר סוארס והעניק יתרון לפורטוגלים.

דקה 31, שער! ספורטינג ליסבון הכפילה את היתרון: חאבייר סוארס הפעם הזה זה שכבש ונתן 0:2 חשוב למארחת.

שחקני ספורטינג ליסבון חוגגים (IMAGO)

דקה 70, שער! ספורטינג ליסבון עלתה ל-0:3: פרנסיסקו טרינקאו הצטרף לחגיגה וכבש את השלישי.