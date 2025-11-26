יום חמישי, 27.11.2025 שעה 01:13
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
151-145ארסנל1
128-195פאריס סן-ז'רמן2
126-155באיירן מינכן3
123-125אינטר4
125-125ריאל מדריד5
1011-175בורוסיה דורטמונד6
106-125צ'לסי7
105-115ספורטינג ליסבון8
105-105מנצ'סטר סיטי9
105-65אטאלנטה10
94-115ניוקאסל11
910-125אתלטיקו מדריד12
98-105ליברפול13
97-85גלאטסראיי14
88-135פ.ס.וו. איינדהובן15
87-105טוטנהאם16
810-85באייר לברקוזן17
710-125ברצלונה18
79-85קרבאח אגדם19
79-65נאפולי20
66-85מארסיי21
610-105יובנטוס22
68-65מונאקו23
67-45פאפוס24
612-55אוניון סט. ז'ילואז25
413-85קלאב ברוז'26
49-45אתלטיק בילבאו27
414-75איינטרכט פרנקפורט28
414-75פ.צ. קופנהאגן29
38-45בנפיקה ליסבון30
38-25סלביה פראג31
211-75בודה גלימט32
213-55אולימפיאקוס33
110-25ויאריאל34
114-45קייראט35
016-15אייאקס36

רביעייה לאמבפה, ריאל גברה על אולימפיאקוס

הכוכב המשיך בעונה המטורפת שלו והשלים רביעייה היסטורית בדרך ל-3:4 אדיר לבלאנקוס על היוונים. ליברפול ממשיכה להתרסק אחרי שהובסה 4:1 לאיינדהובן

|
קיליאן אמבפה בטירוף (IMAGO)
קיליאן אמבפה בטירוף (IMAGO)

המחזור החמישי בליגת האלופות נמשך גם הערב (רביעי), כאשר בפיראוס ריאל מדריד התארחה אצל אולימפיאקוס למשחק מטורף שהסתיים ב-3:4 קצבי לאורחת ועם רביעייה היסטורית של קיליאן אמבפה. בנוסף, ליברפול המשיכה בהתרסקות שלה כשהובסה 4:1 באנפילד לאיינדהובן. ספורטינג ליסבון גברה 0:3 על קלאב ברוז׳.

אולימפיאקוס – ריאל מדריד 4:3

איזה משחק מטורף קיבלנו בפיראוס. הקצב הגבוה החל כבר מהפתיחה, כשבדקה השמינית צ׳יקיניו כבש ראשון עבור היוונים, וריאל מדריד נקלעה לפיגור מפתיע. אלא שאז החלה חגיגה של קיליאן אמבפה, שהשלים שלושער אדיר תוך שש דקות, החל מהדקה ה-22 ועד הדקה ה-28, שבר את השיא של מוחמד סלאח לשלושער המהיר ביותר במפעל והשלים מהפך גדול.

הקצב הגבוה נמשך, כששתי הקבוצות עוד רשמו החמצות גדולות לפני הירידה להפסקה. בחצי השני, מהאדי טראמי צימק והחזיר את היוונים למשחק, אך שבע דקות חלפו והבלאנקוס השלימו את הרביעי. ויניסיוס ביצע מהלך אישי נהדר, הוציא רוחב לאמבפה, שהשלים רביעייה היסטורית. ויניסיוס חגג בטירוף ואף נישק את סמל החולצה, כשהוא שולח מסר ברור לגבי רצונו להישאר במועדון.

בדקה ה-81 איוב אל כעבי עוד צימק והפיח תקווה אצל המארחת, אך עד הסיום לא נכבשו שערים נוספים. ריאל מדריד חגגה ניצחון גדול ועלתה למקום החמישי בטבלת האלופות. אולימפיאקוס, שנתנה משחק נהדר, נשארת שוב ללא הנקודות כשהיא עם שתי נקודות בלבד עד כה במפעל.

פדריקו ואלוורדה (IMAGO)פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

דקה 8, שער! אולימפיאקוס עלתה ל-0:1: ואו איזו הפתעה. צ׳יקיניו שלח בעיטה חדה בנגיעה מסף הרחבה לפינת הרשת והכניע את לונין עם שער נהדר.

שחקני אולימפיאקוס מאושרים (IMAGO)שחקני אולימפיאקוס מאושרים (IMAGO)

דקה 22, שער! ריאל מדריד איזנה ל-1:1: ויניסיוס שלח כדור עומק אדיר עם החיצון לאמבפה, האחרון לא התבלבל מול השוער ודייק פנימה.

ויניסיוס וקיליאן אמבפה מאושרים (IMAGO)ויניסיוס וקיליאן אמבפה מאושרים (IMAGO)
ויניסיוס וקיליאן אמבפה חוגגים (IMAGO)ויניסיוס וקיליאן אמבפה חוגגים (IMAGO)

דקה 24, שער! ריאל מדריד הפכה ל-1:2: זה היה מהיר. הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של אמבפה שנגח לפינה והשלים צמד נהדר תוך שתי דקות.

קיליאן אמבפה כובש את השני (IMAGO)קיליאן אמבפה כובש את השני (IMAGO)
קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

דקה 28, שער! ריאל מדריד עלתה ל-1:3: מטורף! אמבפה השלים שלשוער אדיר תוך שש דקות בלבד, אחרי שקיבל כדור עומק מטורף מקמאבינגה ומול השוער בעט לרשת.

קיליאן אמבפה בטירוף (IMAGO)קיליאן אמבפה בטירוף (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

דקה 33 – ויניסיוס כבש שער אדיר, אך הוא נפסל בצדק אחרי נבדל.

ויניסיוס (IMAGO)ויניסיוס (IMAGO)

דקה 52, שער! אולימפיאקוס צימקה ל-3:2: התקפה יפה של היוונים הסתיימה בהגבהה לרחבה, טארמי עלה מעל כולם ונגח בעוצמה לרשת.

מאהדי טראמי חוגג (IMAGO)מאהדי טראמי חוגג (IMAGO)

דקה 59, שער! ריאל מדריד עלתה ל-2:4: ויניסיוס השתלט יפה על כדור ארוך, היטל בהגנת היוונים והוציא רוחב מושלם לאמבפה, שמקרוב בעט פנימה והשלים רביעייה אדירה.

קיליאן אמבפה חוגג רביעייה עם ויניסיוס (IMAGO)קיליאן אמבפה חוגג רביעייה עם ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס מנשק את הסמל ושולח מסר ברור (IMAGO)ויניסיוס מנשק את הסמל ושולח מסר ברור (IMAGO)

דקה 81, שער! אולימפיאקוס צימקה ל-4:3: סטרפזה הגביה כדור נהדר לרחבה, אל כעבי הגיע ראשון ונגח טוב לרשת.

ליברפול – פ.ס.וו איינדהובן 4:1

המייטי רדס המשיכו בהתרסקות שלהם, כשספגו תבוסה שלישית ברציפות בכל המסגרות. אחרי שהפסידו 3:0 לנוטינגהאם פורסט באנפילד, האדומים קיוו להתאושש, אך תקוות לחוד ומציאות לחוד. איבן פרישיץ׳ דייק מהנקודה הלבנה כבר בדקה השישית והעניק יתרון להולנדים. עשר דקות חלפו, ודוימניק סובוסלאי איזן והחזיר את המארחת למשחק.

החצי השני היה שייך כולו להולנדים, שהתפוצצו. בדקה ה-56 חוס טיל כבש שער נהדר והחזיר את היתרון לאורחת. בדקה ה-73 קוהיב דריוץ הוסיף את השלישי ובתוספת הזמן התוצאה נחתמה עם 1:4 מהדהד של איינדהובן. ליברפול, שהחלה את העונה עם תקוות רבות אחרי קיץ מרשים, מסתבכת בענק. האדומים במקום ה-13 בטבלת האלופות, ההולנדים טיפסו למקום ה-15.

הוגו אקיטיקה בפעולה (IMAGO)הוגו אקיטיקה בפעולה (IMAGO)

דקה 6, שער! איינדהובן עלתה ל-0:1: איבן פרישיץ׳ שלח כדור מדויק מהנקודה הלבנה לרשת.

שחקני איינדהובן בטירוף (IMAGO)שחקני איינדהובן בטירוף (IMAGO)

דקה 16, שער! ליברפול איזנה ל-1:1: פעולה אישית טובה של גאקפו הסתיימה בבעיטה חדה למסגרת, קובאר הדף למרכז הרחבה, שם חיכה סובוסלאי שבעט בנגיעה פנימה.

שחקני ליברפול ממהרים לחדש את המשחק (IMAGO)שחקני ליברפול ממהרים לחדש את המשחק (IMAGO)

דקה 56, שער! איינדהובן עלתה ל-1:2: מאורו ג׳וניור ביצע מהלך אישי נהדר בסיומו מסר עומק אדיר שחתך את כל ההגנה והגיע לרגליו של חוס טיל, האחרון שלח רגל ארוכה ודחק לרשת.

שחקני איינדהובן בטירוף (IMAGO)שחקני איינדהובן בטירוף (IMAGO)

דקה 73, שער! איינדהובן עלתה ל-1:3: דריוץ ניצל טעות בהגנת ליברפול, דהר לרחבה, חתך טוב למרכז ושלח בעיטה יפה לפינה הקרובה ולרשת.

שמחה גדולה באיינדהובן (IMAGO)שמחה גדולה באיינדהובן (IMAGO)

דקה 90+1, שער! איינדהובן עלתה ל-1:4: מתרפצת מושלמת של ההולנדים הסתיימה ברוחב נהדר של דסט לדריוץ, שבנגיעה בעט חד פנימה והשלים צמד.

ספורטינג ליסבון – קלאב ברוז’ 0:3

אלופת פורטוגל המשיכה בתקופה הנהדרת שלה אחרי משחק גדול מבחינתה. ג׳אבוני קוונדה העניק יתרון ראשון בדקה ה-24, כשחאבייר סוארס הכפיל שבע דקות לאחר מכן. פרנסיסקו טרינקאו הוסיף את השלישי בדקה ה-70 וחתם את תוצאת המשחק. הפורטוגלים במקום השמיני בטבלה, בעוד ברוז׳ במקום ה-26.

דקה 24, שער! ספורטינג ליסבון עלתה ל-0:1: ג׳אבוני קוונדה כבש אחרי בישול של חאבייר סוארס והעניק יתרון לפורטוגלים.

דקה 31, שער! ספורטינג ליסבון הכפילה את היתרון: חאבייר סוארס הפעם הזה זה שכבש ונתן 0:2 חשוב למארחת.

שחקני ספורטינג ליסבון חוגגים (IMAGO)שחקני ספורטינג ליסבון חוגגים (IMAGO)

דקה 70, שער! ספורטינג ליסבון עלתה ל-0:3: פרנסיסקו טרינקאו הצטרף לחגיגה וכבש את השלישי. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */