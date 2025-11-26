"כבר לא מתעסק בדרבי, הפגרה עשתה לנו טוב"

הפועל תל אביב תחזור בשבת הקרובה מהפגרה היישר למשחק בית בבלומפילד מול בני סכנין. האדומים יצאו להפסקה בזמן משחקי הנבחרות עם טעם חמוץ, לאחר 0:0 מול הפועל ירושלים, ונגד הקבוצה מהמגזר ירצו כמובן לחזור למסלול. מאמן הקבוצה אליניב ברדה דיבר היום (רביעי) במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

הייתה לכם פגרה שאולי קצת באה לכם טוב, איך אתה מרגיש את השחקנים?

”הייתה פגרה ארוכה, היא עשתה טוב לחלק מהשחקנים שהיו פצועים”.

לא כל השחקנים היו כשירים, אתה יכול לשתף על המצב שלהם? אתם גם מתחילים להיות חשופים לפציעות.

”יש לנו שבוע עמוס, אבל כל מה שמעניין אותנו זה המשחק ביום שבת. אנחנו ממוקדים בזה”.

שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

יצאתם במומנטום לא טוב לפגרה, אתה יודע לשים את היד על מה קרה?

“אני לא מתעסק בזה, אני רוצה לנצח בשבת”.

מבחינת פצועים, מה מצבנו?

“אולי רק למקין ומחמיד לא חזרו לכשירות מלאה”.

לוקחים בחשבון שיש אחרי סכנין את מכבי חיפה?

”סכנין זה המשחק הכי חשוב כרגע”.

כמה אתה מרגיש עדיין את כל סאגת הדרבי?

”לא מרגיש”.

האבוקות באדום מכסות את בלומפילד (אחר)

ליידנר: “התאכזבתי שלא זומנתי לנבחרת, התחרות עם נאסר? עושה לנו טוב”

גם דורון ליידנר דיבר: “לא סוד שיצאנו לפגרה בתקופה פחות טובה, אבל כמו שאליניב אמר הפגרה הייתה ארוכה ואנחנו מחכים למשחק הזה”.

לגבי הנבחרת, הייתה ביקורת על כך שדני גרופר זומן ולא קיבל דקות. ציפית לקבל זימון?

”לא התעסקתי בגרופר, זו החלטה של המאמן, אבל זה לא סוד שאני רוצה להיות שם. בוודאי שהתאכזבתי שלא זומנתי”.

פתחתם את העונה עם לא מעט נקודות, והייתה ירידה קצת. אולי דווקא זה שהייתם בצמרת גרם לירידה מנטלית?

”אני לא חושב שזה המצב, לא הרגשנו אף פעם מעל איפה שאנחנו נמצאים ואנחנו עם רגליים על הקרקע. זה נורמלי שלכל קבוצה יש תקופות פחות טובות”.

דורון ליידנר (שחר גרוס)

איזה הפועל נראה אחרי הפגרה?

”נבוא לתת את הכל ולנצח”.

כמעט שליש עונה עברה, לאן הפועל הולכת?

”מאמין שנהיה בצמרת”.

איך אתה מרגיש עם זה שנאסר פותח ואתה צריך להילחם על התפקיד שלך?

”יש לנו תחרות טובה, עם שחקנים מצוינים וזה דבר טוב לכולם. אין לי שום בעיה עם זה”.