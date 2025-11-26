יום רביעי, 26.11.2025 שעה 16:19
כדורסל ישראלי

מה היחס ב-Winner להפתעה נגד ריאל מדריד?

הבלאנקוס יתארחו אצל אולימפיאקוס, שקיבלה יחס של פי 5.60 לניצחון. ארסנל עדיפה על באיירן, וגם: היחסים באתלטיקו נגד אינטר ובמכבי ת"א ביורוליג

שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

יום גדוש במשחקים גדולים, גם בכדורגל וגם בכדורסל, מצפה לנו הערב (רביעי). ב-22:00, שלושה מפגשים נהדרים בליגת האלופות – ארסנל מארחת את באיירן מינכן, אתלטיקו מדריד פוגשת בביתה את אינטר וריאל מדריד מתארחת אצל אולימפיאקוס. ביורוליג, מכבי תל אביב משחקת מול אולימפיה מילאנו.

ארסנל עדיפה במעט על באיירן, עם יחס של פי 2.10 לניצחון באמירויות. מנגד, ניצחון של הבווארים ייתן למנחשים נכונה יחס של פי 3.00. חלוקת נקודות תניב יחס של פי 3.35.

בין אתלטיקו לאינטר המצב אפילו צמוד יותר. הקולצ’ונרוס עם יחס של פי 2.20 לניצחון, בעוד ששלוש נקודות של הנראזורי בבירת ספרד יניבו יחס של פי 2.90. תוצאה ללא הכרעה תיתן יחס של פי 3.30.

ריאל עדיפה כמובן על אולימפיאקוס עם יחס של פי 1.40 לניצחון. הפתעה של היוונים תעניק למנחשים נכונה יחס של פי 5.60, כשתיקו בין המארחת לבלנאוקס ייתן יחס של פי 4.55.

מילאנו פייבוריטית קלה על מכבי ת”א. האיטלקים עם יחס של פי 1.80 לניצחון ביותר משתי נקודות, כשניצחון צהוב או הפסד של עודד קטש וחניכיו בנקודה, יניב יחס זהה של פי 1.80.

