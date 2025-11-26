יום רביעי, 26.11.2025 שעה 14:00
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
276-1512רומא1
259-1812מילאן2
2511-1912נאפולי3
2413-2612אינטר4
248-2112בולוניה5
217-1712קומו6
2011-1512יובנטוס7
189-1512לאציו8
1714-1612ססואולו9
1520-1212אודינזה10
1416-1312קרמונזה11
1421-1112טורינו12
1314-1412אטאלנטה13
1117-1212קליארי14
1115-912פארמה15
1016-1012פיזה16
1016-812לצ'ה17
819-1112גנואה18
619-1012פיורנטינה19
618-712ורונה20

"ראיתי פרצופים רגועים יותר, צריכים עוד אומץ"

ספאלטי דיבר לאחר ה-2:3 הדרמטי של יובנטוס על בודו גלימט והתייחס לרעשים מסביב ולפן המנטלי: "גם השחקנים הם בני אדם, ישנם כמה שפשוט לא בכושר"

|
לוצ’אנו ספאלטי (IMAGO)
לוצ’אנו ספאלטי (IMAGO)

בעוד שבליגה האיטלקית יובנטוס נמצאת במקום השביעי בטבלה, בליגת האלופות הקבוצה מטורינו חגגה אתמול (שלישי) ניצחון ראשון במפעל הבכיר באירופה, לאחר שגברה 2:3 על בודו גלימט בקרב קשה ודרמטי שהוכרע משער של ג’ונתן דייויד בתוספת הזמן. לאחר ההתמודדות, מאמן הקבוצה לוצ’אנו ספאלטי דיבר והתייחס לקושי המשחק, המנטליות וכושר הקבוצה, הרעשים מסביב ועוד. 

“שיחקנו משחק פתוח והתקפי, שהיה קשה בדקות מסוימות, שכן בודו גלימט משחקת עם מסירות ומהירות מחשבה מרשימות על הדשא הסינטטי, דבר שגרם לנו לחשוש בהתחשב בתוצאות משחקי הבית הקודמים שלהם”, פתח את דבריו ספאלטי.

האיטלקי המשיך: “לא ניצלנו כמה מצבים קלים למדי במחצית הראשונה, ואז אחרי ההפסקה הם לחצו חזק יותר. זה ניצחון חשוב, ניצחון שהשחקנים היו ראויים לו, ואנחנו מקדישים אותו לעצמנו ולאוהדים שהגיעו לראות אותנו כאן”.

שחקני יובנטוס חוגגים את ה-2:3 (IMAGO)שחקני יובנטוס חוגגים את ה-2:3 (IMAGO)

לגבי הבחירה לא לעלות עם קנאן יילדיז וג’ונתן דייויד בהרכב הפותח ספאלטי אמר: “זה לא עניין של החלטה, זה גם להבטיח שכל הקבוצה תתפתח. אני שמח הערב כי בחדר ההלבשה ראיתי פרצופים שמחים, או לפחות יותר רגועים, כי גם שחקנים הם בני אדם והם סובלים כשדברים לא הולכים טוב. זה לא כמו אלה שמרמזים שהם פשוט לא רציניים”.

ספאלטי התייחס גם למגרש הסינטטי של בודו גלימט, שהכשיל לא מעט קבוצות גדולות בעבר: “הנורבגים דחפו קדימה בכל פעם, היו להם כמה מהלכים טובים ודקות משחק טובות. כולם התקשו כאן, כולם אמרו לנו שהרגיש כאילו בודו גלימט הלכו מהר פי שניים, שהם יכלו לנשום ביותר קלות באקלים הזה, שהיו כל כך הרבה קשיים”.

ווסטון מקני חוגג עם שחקני יובנטוס (IMAGO)ווסטון מקני חוגג עם שחקני יובנטוס (IMAGO)

לגבי רעשים חיצוניים ספאלטי שיתף: “השחקנים מרגישים את הענן הזה מעליהם בכל מה שנאמר, אין להם את החופש לקבל החלטות ולשחק את המשחק שלהם. היו גם כאן בעיות, עם כמה גישות שבהן אפשרנו לבודו גלימט לחזור ויכולנו להימנע מזה”.

בנוגע לכוח המנטלי המאמן האיטלקי הסביר: “השחקנים צריכים לצמוח מבחינת אמונה ואומץ, אנחנו צריכים את הצעד הנוסף הזה גם במנטליות וגם באימונים, כי אין לנו את הקצב הנכון”.

שחקני יובנטוס חוגגים עם אופנדה (IMAGO)שחקני יובנטוס חוגגים עם אופנדה (IMAGO)

על הכושר של הסגל מאמנה של יובנטוס סיכם: “ישנם כמה שחקנים לא בכושר מלא או שהם פשוט לא בכושר, ואנחנו צריכים לעשות את זה במצב משחק אמיתי, לא בניטרליות של האימונים, כי מהירות המחשבה והתנועה הזו דורשת את התרחיש הזה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */