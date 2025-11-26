הלם בגן יבנה: אביו של עידן פרץ נפטר בטרם עת

השוטר, רס"ב רונן פרץ ז"ל, כבר לא איתנו. אביו של עידן פרץ, שחקנה של מכבי קריית גת, מוליכת ליגה א' דרום, נאבק במשך תקופה במחלה, לה נכנע בגיל 51 בלבד. נפטר בלילה שבין שני לשלישי, בשעה 01:16.

רס"ב רונן פרץ ז"ל, היה שוטר הקהילה בעיר יבנה. היה לדמות מרכזית בעשייה הקהילתית בעיר ופעל לאורך שנים בשכונות הוותיקות ובקרב בני נוער בסיכון. בעיר מספרים על רונן כי היה לו אופי חם, פעל במסירות רבה וביסס מערכת יחסים אהודה בין המשטרה לקהילת העיר.

במודעת האבל נכתב “משטרת ישראל, מחוז מרכז/מרחב שפלה, אבלים על פטירתו של רס"ב רונן פרץ ז"ל. המשפחה תשב שבעה ברחוב שחף 12/4 גן יבנה”. עידן פרץ, שחקנה של מכבי קריית גת, מליגה א' דרום, שיתף את מודעת האבל עם הטקסט “אוהב אותך לעד אבא. שמור עליי מלמעלה”.

עידן, בנו של רונן ז"ל, היה לחריג גיל בעונה החולפת במ.ס. אשדוד. העונה, 10 משחקים כבר מאחוריו, תחת הדרכתו של רומן זולו שמאמין בו בכל רמ”ח איבריו. עידן הצעיר בן ה-19, שחודש הבא יחגוג 20, כבש שער אחד העונה, בניצחון 0:1 על שמשון תל אביב בדקה ה-95.