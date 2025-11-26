"השחקן הכי אנדרייטד בעולם הרס את ברצלונה"

יש שמדברים על מארק קוקורייה כמגן טוב. יש אף כאלה שמפקפקים אם המגן הקטלוני צריך להיות זה שמאייש את אגף שמאל בנבחרת ספרד. אבל בלילה שבו השחקן נאלץ להתמודד עם האתגר הקשה ביותר שלו, קוקורייה יצא כמנצח גדול: הוא חזר הביתה עם פרס ה־MVP והציג הופעה שתיזכר לאורך זמן, כזו שפירקה את ברצלונה לגורמים.

"אנחנו מאושרים מקוקורייה, הוא שחקן יוצא מן הכלל. ולא רק בהגנה". דבריו של המאמן אנצו מארסקה הגדירו בצורה מושלמת את הרמה שבה נמצא כרגע מגן צ'לסי. הוא הצליח לנטרל את לאמין ימאל, לתסכל אותו שוב ושוב במאבקים האישיים על הקו. שחקן הכנף של ברצלונה לא הצליח לעבור את שחקן הבלוז אפילו פעם אחת, וקוקורייה הוסיף לתרומתו ההגנתית גם יכולת התקפית שפתחה את המשחק והכריעה אותו לטובת צ'לסי.

בהתחלה, הוא היה מעורב במהלך שהוביל לשער הראשון של צ'לסי: זו הייתה ההגבהה שלו שאסטבאו נגח, וז'ול קונדה דחק לשערו הוא. לאחר מכן, הוא סחט את הכרטיס הצהוב השני מרונאלד אראוחו, מהלך שסגר למעשה את המשחק. הוא שיחק משחק מושלם וחיזק את מעמדו כאחד המגנים השמאליים הטובים בעולם. מעטים מציגים כזו עקביות, אמינות הגנתית ותרומה התקפית. שחקן שלם כמו שיש מעט מאוד ממנו, וכזה שמופחת בערכו על ידי רבים.

מארק קוקורייה חוסם את לאמין ימאל (IMAGO)

רבים זוכרים שקוקורייה שיחק בברצלונה, ויש הטוענים כי למועדון הקטלוני הייתה אופציית רכישה מסוימת כשעבר לפרמייר ליג. לפני כן, מגן צ'לסי הנוכחי בנה את הקריירה שלו בעבודה קשה באייבר ובחטאפה. ההעברה שלו לצ'לסי בסכום עתק הפתיעה רבים, במיוחד לנוכח 68 מיליון האירו ששילם המועדון האנגלי. כיום, אין ספק שההשקעה השתלמה.

תחרות בנבחרת

בעונתו הרביעית בסטמפורד ברידג', קוקורייה הפך לאחד מעמודי התווך של אלופת העולם, ולבעל הבית הבלתי מעורער של עמדת המגן השמאלי בנבחרת ספרד. בתקופה שבה ללה רוחה יש שפע של מגנים שמאליים ברמה גבוהה, כמו אלחנדרו גרימאלדו, אלחנדרו באלדה ואלברו קאררס, כבר אין ספק מי צריך להמשיך להחזיק את העמדה הזו לקראת המונדיאל הבא.

הסוד שלו הוא עקביות. סימן ההיכר שלו הוא אינטנסיביות. כאב ראש אמיתי לחלוצי היריבות, כפי שלאמין ימאל למד על בשרו בלילה הקשה של ברצלונה. קוקורייה קוצר את הפירות של קריירה שבדבריו "מעולם לא הייתה קלה: תמיד יש עליות וירידות. אבל הדבר החשוב ביותר הוא להיות עקבי".

מארק קוקורייה (IMAGO)

“כיום קוקורייה מחייך. בלונדון כבר מזמן חוגגים את העובדה שיש להם אחד המגנים השמאליים הטובים בעולם, והוא גם השחקן הכי אנדרייטד בעולם. הביצועים שלו הפכו לדבר בטוח, ובגיל 27 הוא נהנה מתקופה נהדרת שעשויה רק להשתפר. הלילה שבו צ'לסי רמסה את ברצלונה ייזכר כלילה שבו מארק קוקורייה כיבה את לאמין ימאל, ורמס את הבלאוגרנה”, נכתב עליו ב’מארקה’.