יום חמישי, 27.11.2025 שעה 01:10
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
151-145ארסנל1
128-195פאריס סן-ז'רמן2
126-155באיירן מינכן3
123-125אינטר4
125-125ריאל מדריד5
1011-175בורוסיה דורטמונד6
106-125צ'לסי7
105-115ספורטינג ליסבון8
105-105מנצ'סטר סיטי9
105-65אטאלנטה10
94-115ניוקאסל11
910-125אתלטיקו מדריד12
98-105ליברפול13
97-85גלאטסראיי14
88-135פ.ס.וו. איינדהובן15
87-105טוטנהאם16
810-85באייר לברקוזן17
710-125ברצלונה18
79-85קרבאח אגדם19
79-65נאפולי20
66-85מארסיי21
610-105יובנטוס22
68-65מונאקו23
67-45פאפוס24
612-55אוניון סט. ז'ילואז25
413-85קלאב ברוז'26
49-45אתלטיק בילבאו27
414-75איינטרכט פרנקפורט28
414-75פ.צ. קופנהאגן29
38-45בנפיקה ליסבון30
38-25סלביה פראג31
211-75בודה גלימט32
213-55אולימפיאקוס33
110-25ויאריאל34
114-45קייראט35
016-15אייאקס36

דן גלזר וקייראט הפסידו 3:2 לקופנהאגן

המארחת רשמה ניצחון ראשון במפעל על חשבון הקבוצה הקזחית שנותרה בתחתית הטבלה. הקשר הישראלי רשם 64 דקות. במשחק המקביל, פאפוס חילצה 2:2 ממונאקו

|
דן גלזר מנסה לעצור שחקן של קופנהאגן (IMAGO)
דן גלזר מנסה לעצור שחקן של קופנהאגן (IMAGO)

משחקי ליגת האלופות המשיכו גם הערב (רביעי), עם המשחקים המוקדמים כשבמוקד פתח דן גלזר במדי קבוצתו קייראט אלמטי, שהפסידה 3:2 נגד פ.צ קופנהאגן. במשחק מוקדם נוסף סיימו מונאקו ופאפוס ב-2:2 דרמטי, לאחר שמונאקו הוליכה פעמיים ופאפוס השוותה דקות ספורות לפני הסיום.

פ.צ קופנהאגן – קייראט אלמטי 2:3

שתי הקבוצות הגיעו למשחק הערב כשהן ללא ניצחון ובסיום רק המארחת מקופנהאגן חגגה. הדנים כבר הוליכו 0:3 אך הקזחים חזרו למשחק, כבשו שני שערים ולא היו רחוקים משער שוויון. עופרי ארד לא היה בסגל של קייראט, דן גלזר פתח והוחלף לאחר שעה.

דקה 26, שער! קופנהאגן עלתה ל-0:1: רוברט פרץ באגף השמאלי וסיים מבצע אישי נפלא בבעיטה, שנהדפה על ידי שוער האורחת. לרוע מזלו של טמירלן אנרבקוב העומד בין הקורות, הריבאונד הגיע אל ויקטור דדאסון, שמול שער חשוף נגח לרשת.

שחקני קופנהאגן חוגגים (IMAGO)שחקני קופנהאגן חוגגים (IMAGO)

דקה 58, שער! קופנהאגן הכפילה את היתרון שלה: השופט הלך לוואר וחזר כשהוא מצביע על הנקודה הלבנה לאחר נגיעת יד ברחבה של שחקן קייראט. ג’ורדן לארסון, הבן של, בעט פנדל מושלם לפינה הגבוהה, 0:2 לקופנהאגן. 

שחקני קופנהאגן חוגגים נגד קייראט (IMAGO)שחקני קופנהאגן חוגגים נגד קייראט (IMAGO)

דקה 73, שער! קופנהאגן המשיכה לחגוג ועלתה ל-0:3: רוברט פרץ מאגף שמאל, חדר לאמצע ובעט כדור שפגע בשחקן הגנה של קייראט וחדר לרשת. 

דקה 81, שער! קייראט צימקה: שער של דאסטן סטפאייב, שחטף את הכדור משוערה של קופנהאגן קוטרסקי ובעט פנימה, 3:1 לקופנהאגן. 

דקה 90, שער! קייראט מתקרבת: האם יהיה קאמבק מופלא? זריה מצא באייבק שעבר את גבריאל ובעט חזק לפינת השער ופנימה. רק 3:2 לקופנהאגן.

פאפוס – מונאקו 2:2

המארחת מקפריסין המשיכה במסע הקסום שלה בליגת האלופות והשיגה נקודה נגד הקבוצה מהנסיכות. האורחת הובילה כבר פעמיים, אבל המארחת לא ויתרה, השוותה פעמיים ולא הייתה רחוקה ממהפך.

דקה 5, שער! מונאקו עלתה ל-0:1 מוקדם: פתיחה מסחררת לקבוצה מהנסיכות, שדחפה קדימה, ומצאה את הרשת בשלב מוקדם, אחרי שמאגנס אקליוש מסר כדור עומק לטאקומי מינאמינו, והאחרון שחרר בעיטה עם החלק החיצון של הנעל אל הרשת.

דקה 18, שער! פאפוס חזרה למשחק: הקבוצה הקפריסאית השתחררה מההלם של הגול המוקדם שספגה. כדור קרן שהגביה מיסלאב אורסיץ’, מצא את ראשו של זוכה ליגת האלופות עם צ’לסי בעונת 2011/12, דויד לואיז, שנגח בעוצמה אל הרשת הגבוהה של היריבה מצרפת. 1:1 בקפריסין.

דקה 26, שער! היתרון חזר אל מונאקו שעלתה ל-1:2: האורחת קיבלה עזרה לא צפויה משוער פאפוס, נאופטיוס מיקאיל, שמסר לפולארין באלוגון. החלוץ האנגלי-אמריקאי ניצל את המתנה שקיבל כדי לכבוש את השני של קבוצתו.

דקה 88, שער! שוויון דרמטי של פאפוס: מוחמד סליסו הבקיע שער עצמי והשווה את התוצאה. נגיחה של איבן סונצ’יץ’ פגעה במשקוף, לרוע מזלו של סליסו הכדור פגע בו וחדש לשער קבוצתו. 2:2.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */