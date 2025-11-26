דן גלזר וקייראט הפסידו 3:2 לקופנהאגן

משחקי ליגת האלופות המשיכו גם הערב (רביעי), עם המשחקים המוקדמים כשבמוקד פתח דן גלזר במדי קבוצתו קייראט אלמטי, שהפסידה 3:2 נגד פ.צ קופנהאגן. במשחק מוקדם נוסף סיימו מונאקו ופאפוס ב-2:2 דרמטי, לאחר שמונאקו הוליכה פעמיים ופאפוס השוותה דקות ספורות לפני הסיום.

פ.צ קופנהאגן – קייראט אלמטי 2:3

שתי הקבוצות הגיעו למשחק הערב כשהן ללא ניצחון ובסיום רק המארחת מקופנהאגן חגגה. הדנים כבר הוליכו 0:3 אך הקזחים חזרו למשחק, כבשו שני שערים ולא היו רחוקים משער שוויון. עופרי ארד לא היה בסגל של קייראט, דן גלזר פתח והוחלף לאחר שעה.

דקה 26, שער! קופנהאגן עלתה ל-0:1: רוברט פרץ באגף השמאלי וסיים מבצע אישי נפלא בבעיטה, שנהדפה על ידי שוער האורחת. לרוע מזלו של טמירלן אנרבקוב העומד בין הקורות, הריבאונד הגיע אל ויקטור דדאסון, שמול שער חשוף נגח לרשת.

שחקני קופנהאגן חוגגים (IMAGO)

דקה 58, שער! קופנהאגן הכפילה את היתרון שלה: השופט הלך לוואר וחזר כשהוא מצביע על הנקודה הלבנה לאחר נגיעת יד ברחבה של שחקן קייראט. ג’ורדן לארסון, הבן של, בעט פנדל מושלם לפינה הגבוהה, 0:2 לקופנהאגן.

שחקני קופנהאגן חוגגים נגד קייראט (IMAGO)

דקה 73, שער! קופנהאגן המשיכה לחגוג ועלתה ל-0:3: רוברט פרץ מאגף שמאל, חדר לאמצע ובעט כדור שפגע בשחקן הגנה של קייראט וחדר לרשת.

דקה 81, שער! קייראט צימקה: שער של דאסטן סטפאייב, שחטף את הכדור משוערה של קופנהאגן קוטרסקי ובעט פנימה, 3:1 לקופנהאגן.

דקה 90, שער! קייראט מתקרבת: האם יהיה קאמבק מופלא? זריה מצא באייבק שעבר את גבריאל ובעט חזק לפינת השער ופנימה. רק 3:2 לקופנהאגן.

פאפוס – מונאקו 2:2

המארחת מקפריסין המשיכה במסע הקסום שלה בליגת האלופות והשיגה נקודה נגד הקבוצה מהנסיכות. האורחת הובילה כבר פעמיים, אבל המארחת לא ויתרה, השוותה פעמיים ולא הייתה רחוקה ממהפך.

דקה 5, שער! מונאקו עלתה ל-0:1 מוקדם: פתיחה מסחררת לקבוצה מהנסיכות, שדחפה קדימה, ומצאה את הרשת בשלב מוקדם, אחרי שמאגנס אקליוש מסר כדור עומק לטאקומי מינאמינו, והאחרון שחרר בעיטה עם החלק החיצון של הנעל אל הרשת.

דקה 18, שער! פאפוס חזרה למשחק: הקבוצה הקפריסאית השתחררה מההלם של הגול המוקדם שספגה. כדור קרן שהגביה מיסלאב אורסיץ’, מצא את ראשו של זוכה ליגת האלופות עם צ’לסי בעונת 2011/12, דויד לואיז, שנגח בעוצמה אל הרשת הגבוהה של היריבה מצרפת. 1:1 בקפריסין.

דקה 26, שער! היתרון חזר אל מונאקו שעלתה ל-1:2: האורחת קיבלה עזרה לא צפויה משוער פאפוס, נאופטיוס מיקאיל, שמסר לפולארין באלוגון. החלוץ האנגלי-אמריקאי ניצל את המתנה שקיבל כדי לכבוש את השני של קבוצתו.

דקה 88, שער! שוויון דרמטי של פאפוס: מוחמד סליסו הבקיע שער עצמי והשווה את התוצאה. נגיחה של איבן סונצ’יץ’ פגעה במשקוף, לרוע מזלו של סליסו הכדור פגע בו וחדש לשער קבוצתו. 2:2.