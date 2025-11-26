רבע 2, 09:23: מכבי ת"א - מילאנו 27:27

ביורוליג יש שתי ישראליות, האחת במקום הראשון והשנייה עמוק בתחתית. בשעה זו מכבי תל אביב עולה על הפרקט בהיכל על שם אלכסנדר, במה שאמור להיות משחק הבית האחרון של הקבוצה על אדמת סרביה, למשחק נגד מילאנו במסגרת המחזור ה-13 של היורוליג.

המחזור הערב מביא עימו כמה רמות עניין משלל סיבות. תחילה, ישיבת היורוליג ביום חמישי הקרוב, כשבמועדון מקווים שהמשחק הערב אכן יהיה משחק הבית האחרון על אדמת בלגרד. בכל מקרה, הצהובים פתחו את העונה בצורה מאכזבת מבחינתם, ולמעט ניצחון על הפועל, יש להם עוד שני ניצחונות והם במאזן שלילי רע של 9:3. עודד קטש ייחסר את ג'יילן הורד, טי ג'יי ליף וג'ף דאוטין.

מצבה של מילאנו בטבלה לא נורא. הוא אולי לא טוב בהתחשב בשמות שהגיעו העונה, בכל זאת, מרקו גודוריץ', אלוף אירופה הטרי הצטרף לשאבון שילדס וחבריו, כאשר האיטלקים, שמגיעים לאחר שהובסו על ידי הפועל ת”א, מדורגים במקום ה-11 עם מאזן של שישה ניצחונות אל מול שישה הפסדים. שמעשית הם מרחק ניצחון מהשמינייה הראשונה ושניים בלבד מהמקום השלישי.

בעונה שעברה שתי הקבוצות נפגשו פעמיים במסגרת היורוליג, כשבשני המשחקים האיטלקים יצאו עם ידם על העליונה. בהתמודדות הראשונה מילאנו לא התקשתה עם 86:98, כשבמפגש השני אף הביסה את החבורה של עודד קטש 74:107. למרות זאת, מאז שנת 2000 המאזן בין מכבי למילאנזים עומד על 11:17 צהוב, מה שיכול לעודד, לפחות בקצת, את התל אביבים.

רבע ראשון: 25:27 למילאנו

חמישיית מכבי ת”א: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, אושיי בריסט, רומן סורקין ומרסיו סנטוס.

חמישיית מילאנו: קווין אליס, דווין בוקר, זרק לידיי, שאבון שילדס ולנארדו בולמרו.

שאבון שילדס פתח את המשחק עם חדירה נהדרת על רומן סורקין, דווין בוקר הוסיף 2 עם פלווטר ולוני ווקר העלה את הצהובים על הלוח עם שלשה מדויקת רק כדי לראות את שילדס מוסיף עוד 2. סורקין הניח 2 משלו, שילדס המשיך ללהוט עם צליפה מחוץ לקשת ובוקר העלה את ההפרש ל-6. לוני ווקר וזאק לידיי החליפו שלשות, לנרד בולמרו קלע 2, אך סנטוס דייק מרחוק מנגד. ארמוני ברוקס החזיר עם שלשה משלו ו-2 של לידיי העלו את מילאנו ל-10 הפרש והורידו את הקבוצות לפסק זמן שלקח עודד קטש.

ווקר חזר עם חדירה ו-2 קשות, תמיר בלאט קלע נקודות ראשונות עם 2 מחצי מרחק, לוני ווקר השלים ריצת 0:6 של הצהובים עם אנד וואן מחצי מרחק אך החטיא מהקו. ברוקס צינן את ההתלהבות של מכבי עם שלשה, סורקין חדר על ג’וש ניבו ודייק ל-2, מרקו גודוריץ’ השלים אנד וואן מוצלח. בלאט קלע שתי שלשות רצופות וקבע 27:25 בסוף הרבע הראשון.