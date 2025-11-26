פליק: נראה ברצלונה אחרת, אני יכול להבטיח לכם

האנזי פליק הצטער על ההפסד 3:0 לצ'לסי והדגיש שההרחקה של רונאלד אראוחו הייתה גורם מרכזי למפלה אמש בסטמפורד ברידג'. המאמן הגרמני הודה שיהיה קשה מאוד לברצלונה לסיים בין שמונה הראשונות בשלב הליגה וכך להעפיל ישירות לסיבוב הבא, אך הוא הביע אמון במהפך מיידי.

"הייתה לנו אפשרות לכבוש ראשונים... אבל אז, עם שחקן אחד פחות, זה היה קשה. נלחמנו. ראיתי כמה דברים חיוביים, אבל איבדנו יותר מדי כדורים, איבדנו כדורים קלים מדי תחת לחץ", אמר המאמן. "אני לא יודע כמה דקות זה היה, אבל שיחקנו הרבה זמן בעשרה שחקנים, וצ'לסי היא קבוצה טובה מאוד עם הכדור. אנחנו צריכים לקבל את ההפסד וגם לחשוב בצורה חיובית".

"יהיה מאוד קשה לסיים בין השמונה הראשונות, אבל הכל אפשרי. אנחנו צריכים לשחק באגרסיביות. ראינו צ'לסי דינמית יותר, וזה מה שאני רוצה מהקבוצה שלי. אנחנו צריכים להיאבק יותר ולשחק באגרסיביות גדולה יותר", הוסיף הגרמני.

שחקני צ'לסי חוגגים עם ליאם דלאפ (IMAGO)

על המנטליות: "זה לא קל מול קבוצה כמו צ'לסי לנצח עם שחקן אחד פחות. אבל אני חיובי לגבי המשחקים הקרובים. נשארו לנו שלושה משחקים ואני בטוח שנוכל לנצח בהם. אבל היום עשינו כמה טעויות, לא שמרנו על הכדור, חלק מהשחקנים טעו, היום זה לא הספיק, אבל יש גם דברים חיוביים: ראפיניה חזר, מרקוס משחק טוב, אנחנו צריכים להיות חיוביים. אם מנתחים את המשחק, צריך להבין ששיחקנו בעשרה שחקנים וזה משפיע מאוד. משחקים טוב יותר כשיש שחקן אחד יותר. בשביל צ'לסי, לשחק נגד עשרה זה יתרון גדול".

"זה רק משחק אחד. פתחנו טוב, עם מצבים טובים של פראן, ואז עם שחקן אחד פחות זה נהיה קשה מאוד. לא הייתה לנו האינטנסיביות הדרושה, אבל אני חיובי לגבי העתיד", טען.

על אראוחו אמר: "אני לא יודע מה קרה עם הצהוב הראשון. אני צריך לדבר איתו ולראות את הסרטונים, והפעם השנייה, הוא לא היה צריך להיכנס ככה. אבל דברים כאלה קורים בכדורגל. זה לא היה הזמן הנכון ולא המהלך הנכון, אבל ככה זה קרה".

רונאלד אראוחו מורחק (IMAGO)

על ההמשיך אמר: "נראה ברצלונה אחרת, אני יכול להבטיח לכם את זה. אני רואה איך אנחנו מתאמנים, את האינטנסיביות ואת האיכות, וזה שונה מלפני כמה שבועות. יש לי תחושה טובה".

אריק גארסיה ניתח את המשחק לאחר השריקה: "זה היה לילה מחורבן. הגענו אחרי משחק טוב מול אתלטיק בילבאו. פתחנו טוב והיו לנו כמה מצבים מצוינים. ניסינו להחזיק מעמד קצת במחצית השנייה, אבל 2:0 זה הורג אותך. אני חושב שהם לחצו אותנו. לא התאמנו את עצמנו טוב. ניסינו לצאת עם המגנים וזה היה בלתי אפשרי. היינו צריכים לרדוף אחרי הכדור כל הזמן".

שחקני ברצלונה מאוכזבים (IMAGO)

"המשחקים ששיחקנו כבר מוכרים לנו. אנחנו צריכים להיות תחרותיים יותר במשחקים כאלה. מאבקים, כדורים שניים. אם אתה לא הופך את עצמך לחזק, זה בלתי אפשרי לנצח", סיכם.