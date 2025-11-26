הפועל תל אביב נחלה אמש (שלישי) את הפסדה הרביעי העונה ביורוליג, כאשר נכנעה 75:74 לריאל מדריד בבוטובגרד שבבולגריה. האדומים יוצאים לפגרה הקצרה ברגל שמאל, לפני המשחק הבא מול וילרבאן, שעשוי להיערך כאן בישראל.

פודקאסט הפועל תל אביב בכדורסל עם ריף גרוס, גיל אמיתי ותומר חבז ניתחו מה לא עבד מול הבלאנקוס: הטעויות של דימיטריס איטודיס בניהול המשחק, היציאות מפסקי הזמן, היעדר הקרדיט לטיילר אניס ומתי וסיליה מיציץ’ ישמור על יציבות ויופיע כמו שמצופה ממנו?

עוד בפרק: הפועל תל אביב היא היריבה הכי גדולה של עצמה, אי שיתוף הישראלים, גיל אמיתי מדבר על הזימונים לנבחרת וההחלטה של עוז בלייזר והאם המשחקים יחזרו לישראל בשבוע הבא? האזנה נעימה.