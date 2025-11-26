יום רביעי, 26.11.2025 שעה 10:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

חזיזה ואגבה לא תורגלו ב-11, קורנו חזר להתאמן

דרזי תורגל לצד מוחמד ואזולאי בהרכב מכבי חיפה, ניסיון להכשיר את המגן להפועל ת"א. צרפתי גער בגולדברג באימון, בכר יסתדר ללא יובאנוביץ' שפצוע

|
דולב חזיזה ופיטר אגבה (עמרי שטיין)
דולב חזיזה ופיטר אגבה (עמרי שטיין)

בצל סאגת ינון פיינגזיכט שנחשפה אתמול ב-ONE, שיוחלט אם ישחק מול הפועל פתח תקווה רק אם יחתום על החוזה החדש שהוצע לו במהלך 48 השעות הקרובות. במכבי חיפה לקחו היום (רביעי) פסק זמן מאימונים אחרי המיני מחנה שהקבוצה קיימה בכפר גלים, במהלכו ברק בכר תרגל את ההרכב המסתמן למשחק.

לפי התרגול, צמד שחקני הנוער - ינון פיינגזיכט ודניאל דרזי תורגלו ב-11 כמו גם סילבה קאני, על חשבון קני סייף, פיטר אגבה ודולב חזיזה. מדובר בשינוי משמעותי בעיקר בכל מה שנוגע לאגבה, שהגיע לקבוצה בכל תרועה רמה כקשר אחורי ומתגלה יותר כתואם עלי מוחמד, דבר המשאיר בידי בכר את האפשרות לבחור אחד מהשניים, כשהאחרון אמור לשחק לצד איתן אזולאי באמצע, ודרזי אמור לשחק לצידם בקישור.

מי שלא נטל חלק בשני האימונים האחרונים בגלל פציעה הוא החלוץ ג'ורג'ה יובאנוביץ' שמתלונן על כאבים באזור גיד האכילס. בלי קשר לפציעה, החלוץ קורא היטב את התמונה המלאה, לפיה הוא יידחק ברוטציה למקום השלישי אחרי טריבנטה סטיוארט וגיא מלמד, שיחכה להזדמנות המחודשת שלו מהספסל. כמו כן, פייר קורנו חזר לאימונים אחרי פציעה ארוכה ויש ניסיון להכשירו להפועל תל אביב.

גיא צרפתי באימון מכבי חיפה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)גיא צרפתי באימון מכבי חיפה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

עד כמה במכבי חיפה מנסים לשנות מדיניות ולא להתפשר על דברים בסיסיים באימונים תעיד העובדה שבאחד מהאימונים השבוע עוזר המאמן, גיא צרפתי, גער בבלם הוותיק שון גולדברג, אחרי שלא ביצע סגירות בהגנה כפי שנדרש ממנו. בסיום האימון צרפתי זימן את גולדברג לחדר הווידאו על מנת להראות לשחקן נקודתית מדוע בחר להעיר לו. מרגע חזרתו לתפקיד עוזר המאמן, זוכה צרפתי לגיבוי מלא מבכר שלא להתפשר על שום דבר מקצועי והערות של צרפתי גם אם הן נשמעות למרחק היו כדבר שבשגרה גם לשחקנים אחרים כמו עבדולאי סק, ושאר הזרים כמו גם הצעירים שבחבורה.

