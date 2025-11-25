יום רביעי, 26.11.2025 שעה 05:34
"אייאקס חיפשה נקודות בלי גלוך, החתמת המפתח"

בהולנד ביקרו את הקבוצה המקומית אחרי עוד הפסד ב-2:0 לבנפיקה באלופות, התחלתו של הישראלי על הספסל תפסה פוקוס: "גרים רצה לראות אחרים בפעולה"

אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גלוך ואייאקס המשיכו את ההתרסקות שלהם גם הערב (שלישי), עם הפסד 2:0 לבנפיקה במסגרת ליגת האלופות. ההולנדים ספגו הפסד רביעי ברציפות בכל המסגרות, כאשר נגד הפורטוגלים בזירה האירופית, הקשר הישראלי לא פתח ב-11.

בהולנד ביקרו את הקבוצה המקומית כמובן: “הקבוצה ההולנדית הגרועה ביותר בצ’מפיונס, עוד כישלון”, נכתב ב-’AD’. ב’טלגרף’ עקצו את החבורה של המאמן הזמני פרד גרים: “ההופעה של אייאקס היום הייתה טובה יותר מזו בהפסד לאקסלסיור, זה בטח ייזכר עוד שבועות”.

גלוך, שדווקא קיבל מגרים קרדיט בזירה המקומית עם 90 דקות במשחק הליגה האחרון, כאמור החל את ההתמודדות מהספסל. גם על כך דיברו בתקשורת ההולנדית, שכידוע מתעסקת לא מעט ברכש הישראלי שנחת באמסטרדם הקיץ: “אייאקס יצאה לחפש את הנקודה הראשונה שלה באלופות בלי החתמת המפתח שלה”.

כמו כן, דובר גם על הסיבה שבגללה גלוך לא פתח: “המאמן הזמני ערך חמישה שינויים בהרכב, כולל אוסקר. הסיבה? לדברי גרים, זו לא הייתה ההופעה הגרועה שלהם נגד אקסלסיור, אלא לוח הזמנים העמוס והעובדה שהוא רצה לראות גם אחרים בפעולה”.

