עדי גורן ניצח במשחק הבכורה שלו את קריית אתא

ארבעה משחקים נערכו הערב (שלישי) במחזור השישי של ליגת העל בכדורעף. כפר סבא והמאמן החדש עדי גורן גברו 0:3 על קריית אתא, עיילבון ניצחה 1:3 את המעפיל, הוד השרון הפסידה בבית 3:0 לאשדוד, ורחובות גברה על ירושלים 1:3. בראשון מטה אשר\עכו הכניעו בקלאסיקו של הכדורעף את מכבי תל אביב.

הפועל כפר סבא - הפועל עירוני קריית אתא 0:3 (19:25, 26:28, 20:25)

כפר סבא שהפסידה בשבוע שעבר ל-המעפיל התאוששה על חשבון קריית אתא שרשמה הפסד חמישי רצוף. כפר סבא שלטה במערכה הראשונה, המערכה השנייה הייתה צמודה והוכרעה רק בשובר שוויון ואילו בשלישית ידה של הקבוצה המקומית הייתה על העליונה בדרך לניצחון השני שלה העונה. עדי גורן, מאמן כפר סבא, שעבורו זה היה המשחק הראשון כמאמן הקבוצה: "ערב מרגש מאוד בשבילי אישית, חזרה לאולם בו גדלתי ושיחקתי במשך 10 עונות.

אני שמח מאוד על הניצחון בשביל השחקנים והצוות, היה יפה לראות את החברה נלחמים יחד גם ברגעים שדברים מעט חרקו. חשוב לי לציין שהניצחון שייך גם לאיגור, המאמן הקודם, שעבד עם הקבוצה עד עתה, חשוב שנרד אל הקרקע, נמשיך לעבוד ונראה עקביות. תודה לכל מי שבא לתמוך בקהל, מקווה שנראה יציעים מלאים יותר בהמשך".

הצטיינו בכפר סבא: פונגרה עם 16 נקודות וסאוזה עם 12 נקודות

הצטיינו בקריית אתא: פירסוב עם 14 נקודות וגוז עם 12 נקודות

מכבי מוסינזון הוד השרון – מכבי אשדוד 3:0 (25:19, 25:21, 23:25)

ניצחון חוץ מפתיע לאשדוד שאחרי שתי מערכות בהן ניצחה הגיעה למערכה שלישית צמודה, אבל גם אותה ידעה לנצח בדרך לניצחון שני העונה.

הצטיינו באשדוד: אפונזה עם 12 נקודות ודה סילבה עם 11 נקודות.

הצטיינו בהוד השרון: זים עם 17 נקודות וקריטונוב עם 13 נקודות

מ.ס עיילבון – הפועל המעפיל מנשה עמק חפר 1:3 (21:25, 15:25, 25:22, 23:25)

משחק מרתק הערב בעיילבון, אחרי שהקבוצה המקומית ניצחה בקלות את שתי המערכות הראשונות, המעפיל ניצחה בשלישית כאשר המערכה הרביעית הייתה מערכה צמודה, המצב של 17:18 לעיילבון, סוארס עם הנחתה העלה את המקומיים ל-17:19, סלטון מהצד של המעפיל צימק עם הנחתה טובה ל-19:21, וזאהר עם חסימה הקטין לנקוה וזה רק 20:21 לעיילבון, טעות של המעפיל הובילה ליתרון 21:22 לעיילבון, פיינרו מעיילבון העלה ל-22:24, ופיינרו גם חתם את תוצאת המשחק עם הנחתה מצוינת.

הצטיינו בעיילבון: פיינגרו עם 29 נקודות וסוארס עם 16 נקודות

הצטיינו בהמעפיל: סלטון עם 17 נקודות ואוליביירה עם 16 נקודות.

הפועל ירושלים – מכבי SVA רחובות 3:1 (27:25, 19:25, 25:22, 28:26)

משחק צמוד ומותח הערב בירושלים כששתי מערכות נגררו לשובר שוויון, אבל בסיום הערב רחובות רושמת ניצחון חוץ חשוב על ירושלים.

במשחק מוקדם ניצחה הפועל גליל מטה אשר/עכו את מכבי יעדים תל אביב 1:3.