69%1110-116313פנאתינייקוס1
69%1093-117913הפועל ת"א2
67%972-104312אולימפיאקוס3
67%978-103812הכוכב האדום4
62%1021-103513פנרבחצ'ה5
62%1115-115713ולנסיה6
62%1043-113213ז'לגיריס7
58%994-104412מונאקו8
58%1021-102112ברצלונה9
54%1080-109813ריאל מדריד10
50%997-99712אולימפיה מילאנו11
46%1083-106013וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
42%1017-98012אנדולו אפס14
38%1080-99913באיירן מינכן15
38%1165-116113פאריס16
31%1170-111213באסקוניה17
31%1136-106113פרטיזן בלגרד18
25%1027-90712ליון וילרבאן19
25%1130-106912מכבי ת"א20

איטודיס ביקר: המועדון רוצה הסברים מהשופטים

מאמן הפועל ת"א התייחס לצוות השיפוט לאחר ההפסד לריאל מדריד: "מקווה שלא יענישו אותי. אם היינו משיגים ריבאונד התקפי במקום הם גם היו עוצרים?"

דימיטריס איטודיס (IMAGO)
דימיטריס איטודיס (IMAGO)

אחרי שלושה ניצחונות רצופים בזירה המקומית ובאירופה, הקטר האדום נעצר אחרי שהפועל תל אביב הפסידה לריאל מדריד 75:74 אחרי משחק דרמטי וצמוד במסגרת היורוליג, כשהקבוצה הישראלית ספרה הפסד רביעי במפעל.

מאמן האדומים, דימיטריס איטודיס, התייחס להופעה של קבוצתו: “כל הכבוד לריאל. היה מאבק אמיתי. פתחנו את המשחק בצורה מעט איטית, אבל נתתו קרב. האבסורד הוא שניצחנו בשלושה רבעים בנקודה אחת, אבל זה לא הספיק כי הפסדנו את הרבע הראשון בארבע.זה יכול היה ללכת לכיוון אחר וזה היה ראוי, כי נתנו מלחמה. 

“זה היה אתגר, כל משחק הוא אתגר. זה הלך בכיוון אחר וגם את זה ריאל הרוויחה בצורה ראויה. אבל יש לי שאלה מאוד חשובה לצוות השיפוט - אני מקווה שהם ייקחו את זה ככה ואני לא איענש, זו לא ביקורת אבל אני רוצה הסבר. המועדון רוצה הסברים. הייתה לנו סיטואציה בשתי הדקות האחרונות, שקלטנו ריבאונד הגנתי”.

שחקני הפועל תל אביב (רדאד גשחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

איטודיס החל להסביר ולנתח: “במהלך שקדם לו, מוטלי קלע שלשה. קלטנו את הריבאונד, באנו לצאת להתקפה, אבל השופט עצר את המשחק כדי לבדוק את השלשה. בשתי הדקות האחרונות הם יכולים לעשות את זה, אבל לידיעתי, הם יכולים לעשות את זה רק כשהמשחק עומד, כאן הוא שוחק. קלטנו כבר ריבאונד.

“דמיינו שקלענו את השלשה, ואנחנו שוב בהתקפה. זרקנו את הכדור והשגנו ריבאונד בהתקפה במקום, וזה עדיין שתי הדקות האחרונות. הם יעצרו את המשחק גם אז?”, שאל והוסיף: “השאלה השנייה היא, שבמקרה הספציפי הזה עברו שלוש שניות, הם חידשו את השעון אחרי שבדקו שמוטלי אכן קלע שלשה. הם לא החזירו לנו את השניות האלו, ואולי הייתה לנו הזדמנות טובה יותר לזריקה עם הזמן הנוסף”.

המאמן היווני גם החמיא ליריבה: “ריאל מדריד היא מועדון נהדר. שיחקנו נגד קבוצה נהדרת, יש לי כבוד עצום אליה. אני לא מרוצה כי איבדנו הרבה כדורים. היינו מוכנים למשחק מעברים, עם המון ניסיונות לשלוש ולחדירות לסל. ברמה הזו, כולם צריכים לענות על הציפיות ולעמוד בסטנדרטים”.

פאקונדו קאמפזו מול כריס גפאקונדו קאמפזו מול כריס ג'ונס (IMAGO)

“התוצאה היא הפסד, אבל היינו במשחק. הייתה לנו הזדמנות. ריאל בנתה קבוצה כדי ללכת עד הסוף. שום דבר לא מובטח, אתה הולך ומרוויח דברים, ואלה האתגרים. אנחנו נהיה טובים יותר. הם חשבו שאנחנו שווים להם ושיחקנו ככה. אנחנו נקום מחדש ונסתכל קדימה”.

“הגנתית היינו שם. אם לא היינו מפסידים כדורים במרכז המגרש היינו כנראה במקום אחר, שיחקנו בכמה שיטות. אנחנו לא מרוצים כי הפסדנו. צריך לקחת את זה שהפסדנו רק בנקודה לקבוצות כמו ריאל ואולימפיאקוס בנקודה זה מסר. אנחנו נתקדם בקבוצה. אני גם רוצה להגיד תודה לקהל”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */