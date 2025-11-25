אראוחו פותח בברצלונה, אסטבאו וגרנאצ'ו בצ'לסי

יום רביעי, 26.11.2025 שעה 01:03
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
1011-175בורוסיה דורטמונד4
106-125צ'לסי5
105-105מנצ'סטר סיטי6
95-144פאריס סן-ז'רמן7
94-115ניוקאסל8
92-84ריאל מדריד9
94-94ליברפול10
97-85גלאטסראיי11
82-74טוטנהאם12
810-85באייר לברקוזן13
75-84ספורטינג ליסבון14
710-125ברצלונה15
79-85קרבאח אגדם16
75-34אטאלנטה17
79-65נאפולי18
66-85מארסיי19
69-104אתלטיקו מדריד20
610-105יובנטוס21
612-55אוניון סט. ז'ילואז22
57-94פ.ס.וו. איינדהובן23
56-44מונאקו24
55-24פאפוס25
410-84קלאב ברוז'26
411-74איינטרכט פרנקפורט27
49-45אתלטיק בילבאו28
38-45בנפיקה ליסבון29
38-25סלביה פראג30
211-75בודה גלימט31
29-24אולימפיאקוס32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
110-25ויאריאל34
111-24קייראט35
016-15אייאקס36

לא הספקנו למצמץ מסיום פגרת הנבחרות ואחרי מחזור רווי באירועים ברחבי אירופה, אנחנו מתפנים אל עבר הבמה המרכזית בכדורגל המועדונים - ליגת האלופות כשבמוקד, צ’לסי תארח את ברצלונה היום (שלישי, 22:00) בסטמפורד ברידג’, זאת במסגרת המחזור החמישי של המפעל.

הכדורגל והמומנטום של הבלוז עוברים מתחת לרדאר, כשבעשרת המשחקים האחרונים של הקבוצה בכל המסגרות, היא נעצרה רק פעמיים עם תיקו אחד והפסד אחד. אנצו מארסקה וחניכיו מגיעים אחרי ניצחון 0:2 על ברנלי, במשחק אותו היא ניצחה אמנם בשיניים, אך המשיכה ביכולת היעילה שלה.

הרכב צ’לסי: רוברטו מרטינז, מאלו גוסטו, טרבו צ’אלובה, ווסלי פופאנה, מארק קוקורייה, ריס ג’יימס, מויסס קאייסדו, אנצו פרננדס, אסטבאו, אלחנדרו גרנאצ’ו ופדרו נטו.

מהצד השני, הקטלונים נמצאים במצב רוח מרומם כשמעבר לעובדה שהם הביסו 0:4 את אתלטיק בילבאו, המשחק עצמו התרחש בקאמפ נואו, אחרי יותר משנתיים בהם שיחקו במונז’ואיק. בכלל, אחרי עשרה משחקים בהם ספגו לא פחות מ-18 שערים, גם עצם השמירה על שער נקי ניפחה את חזה השחקנים לפני ההתמודדות הערב.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קובארסי, רונאלד אראוחו, אלחנדרו באלדה, אריק גארסיה, פרנקי דה יונג, פרמין לופס, לאמין ימאל, פראן טורס ורוברט לבנדובסקי.

