יום שלישי, 25.11.2025 שעה 22:19
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

רשמית: חסן מרטין סיים את דרכו בהפועל חולון

לאחר התבוסה למכבי ת"א, הצהובים סגולים נפרדו מהפורוורד שהגיע לקבוצה רק בקיץ האחרון, והעמיד ממוצעים נאים של 9.3 נקודות ו-5.2 ריבאונדים למשחק

|
חסן מרטין (רועי כפיר)
חסן מרטין (רועי כפיר)

אחרי שהפסידו ביום ראשון האחרון 102:75 למכבי תל אביב במה שהיה לתבוסה גדולה שהורידה את מאזנם בליגת ווינר סל ל-2:4, בהפועל חולון התחילו לעבוד בפגרת הנבחרות לקראת המשחקים הבאים, והיום (שלישי) הודיעו על סיום דרכו של חסן מרטין.

למועדון הייתה אפשרות יציאה מהחוזה בזמן הפגרה, אותה בקבוצה החליטו לנצל ולהיפרד מהפורוורד. מהפועל חולון נמסר: “זכינו להכיר אדם ושחקן בעל אישיות מאוד מיוחדת. אנו מבקשים להודות לחסן ומאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו המקצועית ובכלל”.

חסן, שהגיע לחולוניה רק בקיץ האחרון, העמיד העונה בליגה ממוצעים די נאים של 9.3 נקודות לצד 5.2 ריבאונדים, ב-22.7 דקות למשחק, כאשר פתח בכל ששת המשחקים העונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */