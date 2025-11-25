רשמית: חסן מרטין סיים את דרכו בהפועל חולון

אחרי שהפסידו ביום ראשון האחרון 102:75 למכבי תל אביב במה שהיה לתבוסה גדולה שהורידה את מאזנם בליגת ווינר סל ל-2:4, בהפועל חולון התחילו לעבוד בפגרת הנבחרות לקראת המשחקים הבאים, והיום (שלישי) הודיעו על סיום דרכו של חסן מרטין.

למועדון הייתה אפשרות יציאה מהחוזה בזמן הפגרה, אותה בקבוצה החליטו לנצל ולהיפרד מהפורוורד. מהפועל חולון נמסר: “זכינו להכיר אדם ושחקן בעל אישיות מאוד מיוחדת. אנו מבקשים להודות לחסן ומאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו המקצועית ובכלל”.

חסן, שהגיע לחולוניה רק בקיץ האחרון, העמיד העונה בליגה ממוצעים די נאים של 9.3 נקודות לצד 5.2 ריבאונדים, ב-22.7 דקות למשחק, כאשר פתח בכל ששת המשחקים העונה.