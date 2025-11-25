יום שלישי, 03.03.2026 שעה 05:42
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
431710-203822הפועל אילת
401700-199322מכבי רחובות
391724-193522עירוני נהריה
361737-179322הפועל חיפה
351855-202022מכבי אשדוד
321774-183022א.ס. רמה"ש
321687-168420אליצור אשקלון
311752-171821מ.כ. עוטף דרום
311988-194422הפועל מגדל העמק
301823-175322מכבי פ"ת
301876-179322אליצור יבנה
281823-174722מכבי חיפה
281787-166120אליצור שומרון
271878-171721מכבי קריית גת
242005-175822מ.ס צפת
241811-154620מכבי מעלה אדומים

דניאל חזן יצטרף כבעלים-שותף בהפועל חיפה

כפי שפורסם ב-ONE, סוכן השחקנים ואיש העסקים שעזב את עירוני טבריה אחרי חילוקי דעות בין הצדדים, יצטרף לאדומים מהכרמל שירדו ללאומית בעונה שעברה

|
דניאל חזן (רועי כפיר)
דניאל חזן (רועי כפיר)

דניאל חזן על סף סיכום כבעלים-שותף בהפועל חיפה. סוכן השחקנים ואיש העסקים בן ה-32, שבעונה שעברה הצטרף במתכונת זהה לעירוני נהריה ועזב לפני כחודש בשל מחלוקות עם הצוות המקצועי בנהריה על רקע החלפת הזרים של הקבוצה, מנהל משא ומתן מתקדם עם האדומים מהכרמל ונראה כי העסקה תיסגר בימים הקרובים. 

כזכור, לאחר פיצוץ השותפות בין חזן לנהריה, ראיין טוראל, מיוצגו של חזן, עזב את נהריה והצטרף להפועל חיפה. כבר אז, כפי שפורסם ב-ONE, חזן החל לבדוק את האפשרות להצטרף להפועל חיפה. 

ווסלי האריס, הפורוורד של חיפה, שלא שיחק בניצחון הדרמטי אתמול (103:104) על אליצור יבנה בשל כאבים בשוק, יעבור מחר בדיקת MRI לאבחון חומרת הפציעה ומשך זמן ההיעדרות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */