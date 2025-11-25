יום רביעי, 26.11.2025 שעה 01:03
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
1011-175בורוסיה דורטמונד4
106-125צ'לסי5
105-105מנצ'סטר סיטי6
95-144פאריס סן-ז'רמן7
94-115ניוקאסל8
92-84ריאל מדריד9
94-94ליברפול10
97-85גלאטסראיי11
82-74טוטנהאם12
810-85באייר לברקוזן13
75-84ספורטינג ליסבון14
710-125ברצלונה15
79-85קרבאח אגדם16
75-34אטאלנטה17
79-65נאפולי18
66-85מארסיי19
69-104אתלטיקו מדריד20
610-105יובנטוס21
612-55אוניון סט. ז'ילואז22
57-94פ.ס.וו. איינדהובן23
56-44מונאקו24
55-24פאפוס25
410-84קלאב ברוז'26
411-74איינטרכט פרנקפורט27
49-45אתלטיק בילבאו28
38-45בנפיקה ליסבון29
38-25סלביה פראג30
211-75בודה גלימט31
29-24אולימפיאקוס32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
110-25ויאריאל34
111-24קייראט35
016-15אייאקס36

ענאן חלאילי בהרכב סן ז'ילואז נגד גלאטסראיי

הקיצוני הישראלי יפתח ב-11 של קבוצתו הבלגית לקראת המשחק המסקרן נגד היריבה הטורקית בליגת האלופות. סאנה, גונדואן ואיקארדי בהתקפת המארחת מנגד

|
ענאן חלאילי (IMAGO)
ענאן חלאילי (IMAGO)

פגרת הנבחרות תמה ומשחקי הליגות המקומיות חזרו, והערב (שלישי) תורה של ליגת האלופות. המחזור החמישי של שלב הליגה בצ’מפיונס ליג ייצא לדרך בשעה 19:45 עם המשחקים המוקדמים, כשבמוקד – משחק מסקרן במיוחד בטורקיה, שם גלאטסראיי תארח את אוניון סן ז’ילואז של ענאן חלאילי.

הרכב גלאטסראיי: אוגורג׳אן שאקיר, רולאנד שאלאי, דוינסון סאנצ׳ז, עבדלכרים ברדכצ׳י, איסמעיל ג׳ייקובס, גבריאל סרה, לוקאס טוריירה, לירוי סאנה, בריס יימלאז, אילקאי גונדואן ומאורו איקארדי.

הרכב סט. ז׳ילואז: קייל שרפן, ענאן חלאילי, קווין מק אליסטר, כריסטיאן בורגס, רוס סיקס, קאמיל ואן דה פר, אדם זורגאן, רוב שופס, אוסיינו ניאנג, אנואר אל חאג׳, קווין רודריגס.

האורחת והישראלי נמצאים בתחתית של הטבלה בשלב הליגה, כאשר בארבעה משחקים יש להם ניצחון אחד ושלושה הפסדים, מה שנותן להם שלוש נקודות ששווה מקום 28 מתוך 36 קבוצות כרגע. אגב, הניצחון היה במחזור הפתיחה, ומאז הבלגים עם שלושה הפסדים רצופים בצ’מפיונס.

מנגד, מצב הטורקים טוב יותר בהרבה, כאשר יש לה מאזן הפוך בדיוק עם שלושה ניצחונות והפסד אחד. למה הפוך בדיוק? כי במקרה הזה הקבוצה הפסידה במשחק הראשון במפעל, ומאז יצאה לרצף של שלושה ניצחונות על ליברפול, בודה גלימט ואייאקס.

אם תהיתם מה המאזן בין שתי הקבוצות בהיסטוריה, אז לא תמצאו מידע על כך. הסיבה היא שהמפגש הזה הוא המשחק הראשון אי פעם בין אוניון סן ז’ילואז לבין גלאטסראיי. שני הצדדים מגיעים במצב רוח חיובי, אחרי שניצחו במשחק שלהן במסגרת הליגה בחזרה מהפגרה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */