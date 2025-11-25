"לא התקיימו ולא יתקיימו שיחות על מכירת אנסה"

מ.ס אשדוד תפגוש ביום ראשון הקרוב את מכבי תל אביב, כשבתוך כך במועדון הדרומי הוציאו הודעה בנוגע לעתידו של חלוץ הקבוצה, יוג’ין אנסה, שהעונה בליגת העל כבש כבר שישה שערים.

באשדוד הבהירו: “על אף שהמועדון אינו נוהג להתייחס לפרסומים המבוססים על ספקולציות ועל דמיונם של עיתונאים - הפעם, באופן חריג, החלטנו להתייחס לפרסומים האחרונים בנוגע למכירתו של שחקן הקבוצה, יוג'ין אנסה.

“המועדון מבהיר בצורה חד משמעית: לא התקיימו וגם לא יתקיימו בעתיד שיחות בנושא מכירתו של אנסה. כל ידיעה או כתבה המעלה ספקולציה בנושא - אינה נכונה ופוגעת במועדון.

“יוג'ין אנסה, מהשחקנים החשובים והמוערכים במועדון, מחזיק בחוזה לשנתיים נוספות, והוא יישאר במועדון לפחות עד תום חוזהו! אנו מבקשים מכם אוהדים יקרים, להתייחס אך ורק להודעות רשמיות של המועדון, ולא לתת במה לפרסומים שגויים שלא משקפים את המציאות”.