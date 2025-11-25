יום שלישי, 25.11.2025 שעה 16:32
כדורסל ישראלי

תחנה רביעית בישראל? רגלנד מועמד לראשל"צ

הגארד הוותיק, אקס אילת, חולון והפועל ת"א, הוצע לקבוצה של דרוקר שבודקת את האפשרות לצרפו כחלק מהשינויים בסגל. גם אליצור נתניה הייתה בתמונה

|
ג'ו רגלנד (רועי כפיר)
ג'ו רגלנד (רועי כפיר)

האם ג'ו רגלנד יחזור לישראל, לקבוצה הרביעית שלו בארץ? הגארד הוותיק (36, 1.82), ששיחק בישראל בהפועל אילת, הפועל חולון (במדיה זכה באליפות בעונת 2021/22) והפועל תל אביב בעונה החולפת, הוצע למכבי ראשון לציון והקבוצה בודקת את האפשרות לצרפו. 

רגלנד העמיד במדי האדומים בעונה שעברה ממוצעים של 7.9 נקודות, 4.6 אסיסטים ו-1.9 ריבאונדים ב-17.9 דקות. הקבוצה של שרון דרוקר פתחה רע את העונה והיא עם ניצחון בודד משבעה משחקים. לאור זאת נשקלים שינויים בסגל ורגלנד הוא אחת האפשרויות.

גם אליצור נתניה בדקה את האפשרות להחתים את רגלנד, כמחליף לסמאג'ה כריסטון שעזב, אך רגלנד מעדיף אפשרויות אחרות, כולל זאת של ראשל”צ, על פני נתניה

