יום שלישי, 25.11.2025 שעה 16:31
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
318-4111באיירן מינכן1
2513-2211לייפציג2
2315-2711באייר לברקוזן3
2210-1911בורוסיה דורטמונד4
2215-2011שטוטגרט5
2022-2711איינטרכט פרנקפורט6
2017-2211הופנהיים7
1517-1411אוניון ברלין8
1520-1511ורדר ברמן9
1419-2011פ.צ. קלן10
1320-1511פרייבורג11
1219-1611בורוסיה מנשנגלדבאך12
1024-1511אוגסבורג13
917-911המבורג14
821-1311וולפסבורג15
721-911סט. פאולי16
619-1111מיינץ17
526-811היידנהיים18

הארי קיין טרק את הדלת למעבר אפשרי לברצלונה

חלוץ באיירן מינכן הגיב באופן נחרץ לשמועות לפיהם הקטלונים בונים עליו בתור זה שיחליף את לבנדובסקי: "לא היה לי קשר עם אף אחד, אני שמח במינכן"

|
הארי קיין (IMAGO)
הארי קיין (IMAGO)

אחד השחקנים הטובים בעולם, שפתח את עונת 2025/26 בצורה פנומנלית, הוא הארי קיין, חלוצה של באיירן מינכן. הרעש בזמן האחרון סביב התעניינות לכאורה של ברצלונה בקפטן נבחרת אנגליה, נתקל בתגובה נחרצת מצד החלוץ עצמו.

בעקבות דיווחים שהציבו אותו כיעד מועדף עבור המועדון הקטלוני להחליף את רוברט לבנדובסקי, קיין שם קץ לספקולציות: “לא היה לי קשר עם אף אחד. אני מרגיש מאוד בנוח במצב הנוכחי, למרות שעדיין לא דיברנו עם באיירן על המצב שלי”, אמר מלך השערים של הבווארים.

קיין התעקש שהוא ניגש לעתידו ברוגע: “אין שום לחץ. אני ממש שמח במינכן. אפשר לראות את זה באופן שבו אני משחק, אבל אני לא חושב עדיין על העונה הבאה. קודם כל יש מונדיאל בקיץ וסביר מאוד שהמצב לא ישתנה אחרי העונה הזאת”, הדגיש. וכשנשאל אם אוהדי באיירן צריכים לדאוג, הוא היה אפילו יותר ישיר: “לא, אני לא חושב כך”.

הארי קיין חוגג (IMAGO)הארי קיין חוגג (IMAGO)

קפטן נבחרת אנגליה רמז כי המשא ומתן בנוגע לעתידו יתקיים בהמשך: “השיחות לא יהיו בחודש הבא, אולי בשנה הבאה. אחר כך נדון בזה. אנחנו במצב טוב, אני מרגיש טוב. אנחנו לא עצבניים. לא אני, ואני לא חושב שגם המועדון”, סיכם. צריך לזכור שקיין יכול לעזוב את באיירן בקיץ תמורת סעיף שחרור של 65 מיליון אירו, שיהיה צורך להפעילו לפני ה-31 בינואר 2026.

