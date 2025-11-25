שחקני צעירי א.א פאחם לשעבר עמדו לדין

לאט לאט ההכרעות בנוגע לפרשת מכירת המשחקים בליגה א’ מתחילות, והיום (שלישי) עמדו ארבעה שחקנים, סייד אחמד, קאסם נג’אר, מוחמד אבו ניל ומוחמד עותמאן, כאשר כולם היו שחקנים של צעירי אום אל פאחם. כל אלו התייצבו בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, על מנת לעמוד לדין מול הדיינים.

בנוסף, הפועל מגדל העמק עמדה לדין בגין מעשה בלתי ספורטיבי. מוחמד אבוחמיס, שחקנה, עמד לדין בגין אי דיווח על מעשה בלתי ספורטיבי ומעשה בלתי ספורטיבי.

מהלך הדיון של מוחמד עותמאן

הדיינים הם עו”ד נעם ליובין ועו”ד ישראל שמעוני, כאשר עו”ד איל יפה מייצג את שלושת השחקנים בדמות אחמד, נג’אר ואבו ניל, ועו”ד חלאיילה מייצג את השחקן מוחמד עותמאן. התובע הוא עורך דין גלעד ברגמן.

התובע עו”ד גלעד ברגמן פתח: “הגענו להסדרי טיעון, התיק הזה בעצם היה תחילת הפרשה, ובעצם הגורם המחולל זה נאשם מספר אחד, עותמאן, שקבוצתו לא שילמה לו כסף וכל גילינו שכנראה החוזה לא היה תקין בבקרה, התקיימה שיחה עם הנאשם ובו הוא סיפר על משחק שהוא לקח חלק פעיל בהטיית משחק, הוא הודה בעוד משחק בדיון נוסף, וככה התגלגל התיק. השחקן מושהה מספטמבר 24, פאדי מחמיד הצביע על השחקן ביחד עם הנאשמים הנוספים כמוציאים לפועל של האירוע. הסיטואציה שהתגלגלה היא כתוצאה מתולדה של התיק הזה, עוד קבוצות נכנסו לאירוע ואנחנו יכולים לומר היום ברמה דיי ברורה, ששחקנים כמו ארבעת הנאשמים פה, יש עוד הרבה בליגה א’”.

עוד אמר ברגמן: “לדעתי, שחקנים שעשו את ההאשמות שבהם הם מואשמים, לא צריכים להיות יותר בכדורגל. כתבי אישום הוגשו נגד שחקנים שהיה עליהם ראיות ברורות, והשחקנים הללו כבר נשאו בעונש מכובד, לדעתי לא עונש מספק, ומה שהוסכם בינינו הוא שהנאשם יודה בביצוע מעשה בלתי ספורטיבי, בשני משחקים, אני אבקש שההרחקה תימשך עד סוף העונה, והוא יטען לטובתו בהמשך. יש גם סיבות למה לעשות אם מגיע הקלות ונדון בזה בהמשך”.

עו”ד חלאיילה: “עותמאן הוא שחקן רציני שהיה שייך לבני סכנין מליגת העל בעברו, הוא אתלט רציני וספורטאי שצריך לחזור לפעילותו בהקדם. לפי האישום בדבר מוחמד עותמאן, הנאשם יודה בעבירת המעשה הלא ספורטיבי בשני משחקים, לא בנסיבות מחמירות, והמאשימה תעתור לעונש של הרחקה עד תום העונה הנוכחית, בנוסף לעונש ההשעיה שהוא מרצה כבר מספטמבר 24, ואילו הנאשם יבקש להסתפק בעונש ההשעיה אותו ריצה עד היום”.

הדיין שמעוני: “שאלה ראשונה, האם הוא רשום בקבוצה?”

חלאיילה: “הוא כרגע לא יכול להירשם כי הוא מושהה, אם יתנו לו אז חלון ההעברות פתוח ויש עניין מצד קבוצות לרשום אותו”.

ברגמן: “לדעתי העונש של הרחקה עד תום העונה, בנוסף לעונש שהיה לו עד כה, הוא מספק בהתאם לנסיבות, המשחקים המדוברים הם נגד טייבה ובאקה אל גארבייה”.

חלאיילה: “אני מסכים שההאשמות הן מחמירות וצריך להתייחס עליהם בהתאם, אך לגבי השחקן יש נסיבות מקלות. הנאשם הוא שחקן ידוע ששיחק בליגת העל בעבר, שחקן טוב עם עתיד והוא עבר בתחילת עונת 2024 לאום אל פאחם. הקבוצה לא שילמה לו את השכר המוסכם והוא פנה אליי בתור עורך דין כדי לשלוח מכתב לקבוצה. כשביקשתי שיעביר לי את התיק, אני נדהמתי לגלות שיש חוזה אחד שנחתם איתו תחילה עם שכר של 13,000 ש”ח, וחוזה נוסף שמופקד בבקרה על סך 4,000 ש”ח. עיני חשכו ואמרתי לו שלמחרת בבוקר שתהיה בבקרה התקציבית, כדי שיטפלו בזה כמו שצריך. הוא באמת התייצב למחרת בבקרה ומסר להם את שני החוזים בעצמו, ובאותה עת התחילה להתגלגל כל הפרשה בליגה א’. עורך דין ברגמן אמר נכון שהנאשם לא חשב על לפתוח על עניין הטיית המשחקים, וחוקר בבקרה דובב אותו לספר את כל מה שקרה, הוא רצה לספר וזאת האמת, הוא רק חיכה לזה. באותה העת הוא קיבל איומים מכל מיני גורמים, וגם אליי הגיעו האיומים, ובסוף מנהל הקבוצה הלך ופתח וזה הקל על העניין, כי הוא פחד להסתובב לפני כן בשל האיומים”.

עוד מחלאיילה: “הוא מחולל הפרשה לחיוב וגרם לכל העניין להיחשף. אבל קבוצת אום אל פאחם ממשיכה לעשות חייל, והשחקנים תלויים כל הקריירה שלהם בעניין, באים אליהם אנשים חזקים מהמועדונים ואומרים להם שהם צריכים לעשות, ומה השחקן אמור לעשות כשהוא ככה מפחד? עותמאן הוא דמות להפיל עליה כשהמקור וראש הנחש זה לא השחקנים. השחקן הודה בשני המשחקים באופן מיידי, במשחק הראשון שביקשו ממנו לא להתאמץ וכך היה, ובמשחק השני, מנהל הקבוצה פאדי אמר לשחקן להגיד למישהו אחר לא להתאמץ וכך עשה, אז אני לא חושב שהנאשם הוא הנאשם הטיפוסי, זה לא מי שצריך שהדין ייפול עליו, הוא קורבן”.

ליובין: “חלאיילה, אתה יודע שהעונש על דבר כזה אמור להיות ארוך יותר ממה שהנאשם קיבל, ולדעתי העונש של השעיה עד תום העונה היא מידת הרחמנות”.

מהלך הדיון של סייד אחמד, קאסם נג’אר מוחמד אבו ניל

יפה: “לגבי הלקוחות שלי, שלושת יעידו שהם לא חתומים על חוזה כפול ולא ידעו על כך”.

שמעוני: “אין דיון פה על החוזים הכפולים, האישום הזה ימחק, תמשיך לעניין ההטיות”.

ברגמן: “ביחס לנאשם קאסם נג׳אר, שלא יוחסה לו עבירה של מעשה בלתי ספורטיבי, אלא אי דיווח על כך, נבקש להרחיקו לשלושה חודשים, וגם אבו ניל מקרה דומה. כל זאת תחת הנחה שהם מודים בהאשמות”.

יפה: “אני אנסה לתפוס אותם רגע, צריך הפסקה קטנה לראות אם הם מודים”.

הדיון הופסק על מנת שיבדוק אם השחקנים שלו מודים בהאשמה, וככה נוכל להתקדם בהסדר הטיעון.

יפה: “נחזור לדיון, אבו ניל מודה במעשה בלתי ספורטיבי, במשחק נגד באקה אל גארביה ובמשחק נגד קריית ביאליק, שאמרו לו להיות רגוע במשחק וכך הוא היה, והוא רוצה לציין שבמשחק נוסף הוא ביקש לצאת מהמשחק ברגע שאמרו לו לשחק בצורה מסוימת. הוא מושעה מספטמבר 24 עד היום, ואנחנו מבקשים שתסתפקו בעוד שלושה חודשים, עד סוף ינואר. הוא משמש הן כשחקן והן כמאמן וזו פרנסתו. לגבי סייד אחמד, הוא מודה במעשה בלתי ספורטיבי במשחק מול צעירי כפר קנא, ואנחנו מבקשים להסתפק בשלושה חודשים נוספים בלבד ולא עד סוף העונה. לגבי נג׳אר, הוא כרגע לא מרצה עונש ורוצים להעניש אותו לחודשיים, אני מבקש לזכות אותו לגמרי ביחס להאשמות המקלות של אי דיווח, וגם זה בנסיבות מקלות, הוא מודה בהאשמה של אי דיווח על מעשה ספורטיבי במשחקים נגד טייבה ובאקה אל גארביה, שבהם הוא ביקש לצאת מהמשחק כששמע שהמשחק לא כשר”.

ברגמן: “נגד נג׳אר, הוגש אישום על גבול בין אי דיווח למעשה בלתי ספורטיבי. הראיות לא היו מספיקות כדי לייחס לו מעשה בלתי ספורטיבי, אז דווח רק אי דיווח, ולדעתי הרחקה לחודשיים היא לגיטימית”.

יפה: “מדובר בשחקן שמשחק בליגה א׳ והוא שחקן קבוע שם, הוא מקרה יוצא דופן כי הוא יצא מיוזמתו ולא הסכים לשחק במשחק מלוכלך. כרגע הוא משחק בנשר והוא שחקן חשוב שם, מצפים ממנו לשחק בעבורם ואנחנו נשמח להתחשב כמה שיותר”.

ברגמן: “אני כן מבקש שיתבקש כענישה על תנאי, שככל שיתברר שהנאשמים מעורבים במעשים נוספים מהיום והלאה, הם יורחקו לצמיתות”.

מהלך הדיון – הפועל מגדל העמק

משתתפים:

מוחמד אבו חמיס, שחקן מגדל העמק. עו”ד תמיר קלדרון – נציג מוחמד אבו חמיס. עו”ד אסף גופר ועו”ד ניר ענבר – מייצגים את מגדל העמק. שלומי אוחיון, יו״ר מגדל העמק החדש. עו״ד איל יפה – מייצג את דרור כהן, בעל תפקיד במגדל העמק. דיין – עו״ד נעם ליובין. דיין – עו״ד ישראל שמעוני. תובע – עו״ד גלעד ברגמן.

גלעד ברגמן, ניר ענבר, אסף גופר ותמיר קלדרון (פרטי)

ברגמן: “לגבי אבוחמיס, הנאשם יודה במעשה בלתי ספורטיבי במשחק מול בני זלפה, הנאשם היה מואשם מספטמבר 24 והורחק, אני טוען שהוא צריך לרצות הרחקה עד סוף העונה, בנוסף לענישה על תנאי של הרחקה לצמיתות, בכל מקרה שיקרה מכאן והלאה”.

קלדרון: “במסגרת ההסכמה דובר שכל מה שקשור עליו עד מועד זה הסתיים כאן ולא יוגשו אישומים נוספים. אנחנו כרגע נמצאים בסיטואציה ממוקדת שבמסגרתה נבקש להסתפק בענישה שההשעיה שלו עד עכשיו, ותסתיים עכשיו. אם מסתכלים על הנאשם הזה בספציפיות, מדובר במשחק אחד שלא קשור לפרשה הגדולה שקושרה לפאדי מחמיד. כשמדובר על כל המעורבים בכתב האישום, ניתן לראות שאבוחמיס בצדק לא נכלל שם, והאישום שלו מתבסס על משחק שהיה בו אירוע ספציפי מול השוער, ואז הנאשם אמר לשוער:״מה אתה עושה?״. זה התפרש שהנאשם מעורב בהטיית המשחק, ואני יכול להגיד שמהראיות שהגיעו לידינו יש מקום לנהל תהליך, ובדומה למאשימה אנחנו עשינו הערכת סיכונים, והועיל וכך שהנאשם כבר מורחק זמן מה, אז גם בסופו של הליך שהוא יכול להיות מזוכה, זה יפגע בו. אז אנחנו בגישה של לשים את הפרשה הזו מאחורינו ולהתקדם הלאה.

“בניגוד לאחרים בפרשה, בתחילת העונה הנאשם התחיל לשחק במכבי נוג׳דאת, הוא שיחק במשחק הראשון ונתנו לו להירשם, ומיד אחריו ניתנה ההשעיה. מדובר בשחקן בן 34, אב לשלושה ילדים קטינים, שלא נשאר לו עוד הרבה והוא רוצה להמשיך לשחק. הרחקה עד סוף העונה קרוב לוודאי תפגע בו בצורה כלכך קשה שתקשה עליו להשתלב שוב בכדורגל, כך שהענישה יכולה להסתבר כלא מידתית ותוביל להרחקה לצמיתות, ככל ולא יצליח לחזור למגרשים. אם אתם סבורים שיש בכל זאת להחמיר איתו, אנחנו סבורים שהחמרה כזו יכולה להיות ככל היותר הרחקה עד סיום סבב המשחקים הראשון בליגה, שאמור להתרחש בסוף ינואר, וכך יוכל לחזור להיות שחקן פעיל מן המניין. כרגע הוא עדיין רשום בקבוצה מכבי נוג׳ידאת והם בונים עליו. אני לא יכול שלא לסיים עם כך שכבר היו תיקים דומים שהסתיימו בהסדרי טיעון, וחלק מהנאשמים כבר חזרו למשחק, על אף שההאשמות שלהם חמורות יותר משל אבוחמיס, אז אנחנו סבורים שניתן לסיים עם הסאגה הזו עוד היום”.

תמיר קלדרון ועורך דין ראמי זועבי (פרטי)

ענבר: “לגבי קבוצת מגדל העמק, האשימו אותם בכמה מקרים שונים ואני אצלול אליהם ואסביר למה הראיות לא מספקות. אני טוען שהכתב אישום בכלל לא נוגע בקבוצה עצמה, זה דברים שלא קשורים לקבוצה בכלל בכמה וכמה מקרים, ואני אשמח להשיב בכתב על ההאשמות”.

שמעוני: “אתם כבר פה, לא נהוג להשיב בכתב כשמגיעים לדיון, אתם רוצים דחייה?"

ענבר: “ביקשנו דחייה כבר כמה פעמים, אני רוצה שהדיון יתקיים כשיהיה לי מספיק זמן להתכונן לעדים החדשים ולכל דבר. כל עורך דין באשר הוא לא היה מספיק לעבור על כל המאות עמודים האלה מהיום שזה ניתן לפני שבוע, ומרגע שהתפטר העורך דין הקודם אז לא ניתן לקיים את הדיון הזה בצורה כזו. אני עשיתי את המיטב לבוא ולכבד אותך בצורה הכי מקצועית שאני יכול, אבל אני לא יכול להתמודד עם עדים המפתיעים בצורה כזו בשלב הזה. אני לא יכול לחקור אותם ככה בצורה הטובה ביותר ואני לא הבאתי עדים משל עצמי, אז צריך לקבוע מועד אחר לדעתי. התובע מבקש לפרק ארגון שתחתיו מאות אנשים, כולל ילדים, ולדעתי צריך לנהל על כך הליך סדור”.

ברגמן: “קודם כל אין לי טענות כלפי חבריי שעושים עבודה נאמנה ולא כלפי מר אוחיון שמייצג את הקבוצה. אבל יש פה קבוצה שמנהלת קרב השעיה כבר תקופה ארוכה וזה לא יעבוד לטובתה. לא שיערתי שיתקיימו כאן דיוני הוכחות, כדי שהנאשמת תראה שיש מחיר לכל ההשעיות הללו. לפני רגע שחקן של הקבוצה לשעבר הודה למעשה בלתי ספורטיבי בזמן שלקח חלק בקבוצה, אז אין פה יותר מידי דיון ואני אומר בגילוי, גזילת המשאבים הזו בכל השעיה של דיון, תוביל לענישה חמורה יותר. אישום שהוגש ביולי ונתן מספיק זמן להתייחס לפרטים באישום, וזה שהנאשמת מחליפה נציגים כל הזמן, צריכים להבין שזה לא סיבה להקלה. זה סימן לקבוצות נוספות שאמורות להיות מואשמות ואנחנו לא יכולים לתת לזה לקרות. ככל שהתיק הזה יגמר מוקדם יותר, כך יוקל לכל המשתתפים”.

ענבר: “גם באופן ענייני חייבים להבין, כרגע יש פה מועדון שהוא מאוד רציני כרגע, והוא לא רוצה למשוך את הזמן, אלא רק רוצה לסיים עם העניין בצורה הטובה ביותר”.

ליובין: “ממליץ לכם לדבר ושנקבע מועד להוכחות שבהם תוכלו לסיים את זה כמו שצריך. בית הדין יתאים את עצמו למועד שנקבע להמשך הדיון לאחר ההכנות המתאימות, בתאריך ה-6 בינואר, בשעה 15:00”.