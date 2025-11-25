יום רביעי, 26.11.2025 שעה 01:00
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
1011-175בורוסיה דורטמונד4
106-125צ'לסי5
105-105מנצ'סטר סיטי6
95-144פאריס סן-ז'רמן7
94-115ניוקאסל8
92-84ריאל מדריד9
94-94ליברפול10
97-85גלאטסראיי11
82-74טוטנהאם12
810-85באייר לברקוזן13
75-84ספורטינג ליסבון14
710-125ברצלונה15
79-85קרבאח אגדם16
75-34אטאלנטה17
79-65נאפולי18
66-85מארסיי19
69-104אתלטיקו מדריד20
610-105יובנטוס21
612-55אוניון סט. ז'ילואז22
57-94פ.ס.וו. איינדהובן23
56-44מונאקו24
55-24פאפוס25
410-84קלאב ברוז'26
411-74איינטרכט פרנקפורט27
49-45אתלטיק בילבאו28
38-45בנפיקה ליסבון29
38-25סלביה פראג30
211-75בודה גלימט31
29-24אולימפיאקוס32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
110-25ויאריאל34
111-24קייראט35
016-15אייאקס36

כדור שלג: מנצ'סטר סיטי ספגה 2:0 מלברקוזן

אחרי ההפסד לניוקאסל בליגה, הקבוצה של פפ נחלה הפסד לגרמנים בליגת האלופות משערים של שיק וגרימאלדו. סולומון לא שותף בהפסד ויאריאל 4:0 לדורטמונד

|
בסיטי המומים (IMAGO)
בסיטי המומים (IMAGO)

המחזור החמישי של ליגת האלופות נמשך אמש (שלישי) עם כמה משחקים מרתקים במיוחד, כאשר במוקד מנצ’סטר סיטי ספגה 2:0 מהדהד מבאייר לברקוזן. בנוסף, מנור סולומון לא שותף בתבוסה שספגה ויאריאל, 4:0 לדורטמונד, נאפולי השיגה 0:2 על קרבאח ויובנטוס רשמה 2:3 דרמטי במיוחד על בודה גלימט. 

מנצ’סטר סיטי – לברקוזן 2:0

אחרי ההפסד לניוקאסל, הבחורים של פפ גווארדיולה נעצרו גם במפעל האירופי. אלכס גרימאלדו היה הראשון לעלות על לוח התוצאות, כשכבש שער אדיר בדקה ה-23, כשבדקה ה-54 פטריק שיק חתם את תוצאת המשחק כשהפגין פיזיות ונגח פנימה. האנגלים עם הפסד ראשון במפעל, הגרמנים מנגד רושמים ניצחון שני ברציפות אחרי ה-0:1 על בנפיקה במחזור הקודם.

דקה 23: שער! לברקוזן עלתה ל-0:1! כריסטיאן קופאנה השאיר כדור רך לאלכס גרימלדו, שמתוך הרחבה שחרר וולה נהדר לפינה הרחוקה!

אלכס גרימאלדו חוגג (IMAGO)אלכס גרימאלדו חוגג (IMAGO)
אלכס גרימאלדו חוגג (IMAGO)אלכס גרימאלדו חוגג (IMAGO)

דקה 54: שער! לברקוזן עלתה ל-0:2! איברהים מאזה הגביה כדור נפלא לרחבה, פטריק שיק עלה גבוה ונגח פנימה את השני של הגרמנים!

חגיגות בלברקוזן (IMAGO)חגיגות בלברקוזן (IMAGO)

בורוסיה דורטמונד – ויאריאל 0:4

מנור סולומון שוב לא זכה לדקות אצל הצוללת הצהובה, שנחלה תבוסה מהשוורצגלבן ועדיין לא השיגה ניצחון במפעל. סהרו גיראסי פרץ את הסכר על סף הירידה למחצית כשנגח פנימה מקרוב והכפיל בדקה ה-54 אחרי שפספס כדור פנדל וכבש את הריבאונד. חמש דקות לאחר מכן דורטמונד כבר עלתה ל-0:3 אחרי שהכדור פגע ברגלו של קארים אדיימי ונכנס פנימה, כאשר חמש דקות אל תוך תוספת הזמן דניאל סבנסון סגר את הסיפור עם נגיחה עוצמתית. הגרמנים עם ניצחון שלישי במפעל ו-10 נק’ מתוך 15 אפשריות.

ארון אנסלמינו במאבק עם טייזארון אנסלמינו במאבק עם טייז'ון ביוקאנן (IMAGO)

דקה 45+2: שער! דורטמונד עלתה ל-0:1: סהרו גיראסי עלה לכדור שקיפץ בתוך הרחבה ומקרוב נגח פנימה את שער היתרון של השוורצגלבן.

השער של גיראסי (IMAGO)השער של גיראסי (IMAGO)
גיראסי חוגג עם שחקני דורטמונד (IMAGO)גיראסי חוגג עם שחקני דורטמונד (IMAGO)

דקה 54: שער! דורטמונד עלתה ל-0:2! חואן פוית ביצע עבירה ברחבה וראה את הכרטיס האדום הישיר, גיראסי סחט הצלה מהנקודה הלבנה, אך עט על הריבאונד ומשם לא פספס.

שחקני דורטמונג חוגגים עם גיראסי (IMAGO)שחקני דורטמונג חוגגים עם גיראסי (IMAGO)

דקה 59: שער! דורטמונד עלתה ל-0:3! התקפה נהדרת של הגרמנים הסתיימה עם כדור שפגע בקארים אדיימי ונכנס לרשת!

שחקני דורטמונד חוגגים (IMAGO)שחקני דורטמונד חוגגים (IMAGO)

דקה 90+5: שער! דורטמונד עלתה ל-0:4! דניאל סבנסון השבדי נכנס מצוין לכדור שהוגבה לרחבה ושם את הראש כדי לנגוח פנימה כדור חזק ולנעוץ את המסמר האחרון בארון של הצוללת הצהובה.

שחקני דורטמונד חוגגים בסיום (IMAGO)שחקני דורטמונד חוגגים בסיום (IMAGO)

נאפולי – קרבאח 0:2     

הפרטנופיי התקשו מול האזרים, אך הצליחו להשיג את ניצחונם השני בליגת האלופות מול האזרים. סקוט מקטומיניי כבש את השער הראשון בדקה ה-65, והיה אחראי באופן ישיר על השער שהכפיל את התוצאה בדקה ה-72, כשבעט כדור שפגע בסמי מיי ונכנס לשער. שתי הקבוצות נמצאות במרכז הטבלה עם שבע נקודות אחרי חמישה מחזורים.

דקה 65: שער! נאפולי עלתה ל-0:1! מי אם לא הוא? סקוט מקטומיניי סחט הצלה מהשוער הפולני, אך היה במקום לשים את הראש כדי לכבוש מקרוב את שער היתרון של האיטלקים.

שחקני נאפולי חוגגים (IMAGO)שחקני נאפולי חוגגים (IMAGO)

דקה 72: שער עצמי! נאפולי עלתה ל-0:2! מקטומיניי שחרר בעיטה וירטואוזית בתוך הרחבה, הכדור פגע בסמי מיי ונכנס לרשת.

שחקני נאפולי חוגגים (IMAGO)שחקני נאפולי חוגגים (IMAGO)

בודה גלימט – יובנטוס 3:2 

אחרי שלוש תוצאות תיקו והפסד, הגברת הזדקה השיגה את ניצחון הבכורה שלה בליגת האלופות העונה עם שלוש נקודות דרמטיות במיוחד מול הנורבגים. אולה בלומברג כבש מקרוב את שער היתרון המפתיע של המארחת בדקה ה-27, לואיס אופנדה השווה שלוש דקות אל תוך פתיחת המחצית השנייה ובדקה ה-59 ווסטון מקני השלים את המהפך עם נגיחה מתוך הרחבה. בדקה ה-84 הנורבגים הצליחו להשוות מפנדל מוצלח של סונדרה פט, אלא שדקה אל תוך תוספת הזמן ג’ונתן דייויד עט על כדור ריבאונד בתוך הרחבה ולא התקשה בדרך לתת לקבוצה מטורינו את שלוש הנקודות להן היא כה חיכתה.

דקה 27: שער! בודה גלימט עלתה ל-0:1! אולה בלומברג נכנס מצוין לכדור קרן ומקרוב דחק בקלילות את שער היתרון של הנורבגים.

שחקני בודה גלימט חוגגים (IMAGO)שחקני בודה גלימט חוגגים (IMAGO)
הנורבגים בטירוף (IMAGO)הנורבגים בטירוף (IMAGO)

דקה 48: שער! יובנטוס השוותה ל-1:1! לואיס אופנדה עט על כדור שטייל ברחבה הנורבגית ובקלות הפציץ פנימה את שער השוויון.

שחקני יובנטוס חוגגים עם אופנדה (IMAGO)שחקני יובנטוס חוגגים עם אופנדה (IMAGO)

דקה 59: שער! יובנטוס עלתה ל-1:2! ווסטון מקני עלה נהדר להגבהה ונגח פנימה את השער שהשלים את המהפך של הגברת הזקנה!

ווסטון מקני חוגג עם שחקני יובנטוס (IMAGO)ווסטון מקני חוגג עם שחקני יובנטוס (IMAGO)

דקה 84: שער! בודה גלימט השוותה ל-2:2! סונדרה פט כבש מהנקודה הלבנה! הנורבגים בדרך לנקודה יקרה? 

שחקני בודה גלימט בטירוף (IMAGO)שחקני בודה גלימט בטירוף (IMAGO)

דקה 90+1: שער! יובנטוס עלתה ל-2:3! ג’ונתן דייויד עט על כדור ריבאונד בתוך הרחבה ומול שער חשוף גלגל בקלילות את הכדור פנימה.

שחקני יובנטוס חוגגים את ה-2:3 (IMAGO)שחקני יובנטוס חוגגים את ה-2:3 (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */