כדור שלג: מנצ'סטר סיטי ספגה 2:0 מלברקוזן

המחזור החמישי של ליגת האלופות נמשך אמש (שלישי) עם כמה משחקים מרתקים במיוחד, כאשר במוקד מנצ’סטר סיטי ספגה 2:0 מהדהד מבאייר לברקוזן. בנוסף, מנור סולומון לא שותף בתבוסה שספגה ויאריאל, 4:0 לדורטמונד, נאפולי השיגה 0:2 על קרבאח ויובנטוס רשמה 2:3 דרמטי במיוחד על בודה גלימט.

מנצ’סטר סיטי – לברקוזן 2:0

אחרי ההפסד לניוקאסל, הבחורים של פפ גווארדיולה נעצרו גם במפעל האירופי. אלכס גרימאלדו היה הראשון לעלות על לוח התוצאות, כשכבש שער אדיר בדקה ה-23, כשבדקה ה-54 פטריק שיק חתם את תוצאת המשחק כשהפגין פיזיות ונגח פנימה. האנגלים עם הפסד ראשון במפעל, הגרמנים מנגד רושמים ניצחון שני ברציפות אחרי ה-0:1 על בנפיקה במחזור הקודם.

דקה 23: שער! לברקוזן עלתה ל-0:1! כריסטיאן קופאנה השאיר כדור רך לאלכס גרימלדו, שמתוך הרחבה שחרר וולה נהדר לפינה הרחוקה!

אלכס גרימאלדו חוגג (IMAGO)

אלכס גרימאלדו חוגג (IMAGO)

דקה 54: שער! לברקוזן עלתה ל-0:2! איברהים מאזה הגביה כדור נפלא לרחבה, פטריק שיק עלה גבוה ונגח פנימה את השני של הגרמנים!

חגיגות בלברקוזן (IMAGO)

בורוסיה דורטמונד – ויאריאל 0:4

מנור סולומון שוב לא זכה לדקות אצל הצוללת הצהובה, שנחלה תבוסה מהשוורצגלבן ועדיין לא השיגה ניצחון במפעל. סהרו גיראסי פרץ את הסכר על סף הירידה למחצית כשנגח פנימה מקרוב והכפיל בדקה ה-54 אחרי שפספס כדור פנדל וכבש את הריבאונד. חמש דקות לאחר מכן דורטמונד כבר עלתה ל-0:3 אחרי שהכדור פגע ברגלו של קארים אדיימי ונכנס פנימה, כאשר חמש דקות אל תוך תוספת הזמן דניאל סבנסון סגר את הסיפור עם נגיחה עוצמתית. הגרמנים עם ניצחון שלישי במפעל ו-10 נק’ מתוך 15 אפשריות.

ארון אנסלמינו במאבק עם טייז'ון ביוקאנן (IMAGO)

דקה 45+2: שער! דורטמונד עלתה ל-0:1: סהרו גיראסי עלה לכדור שקיפץ בתוך הרחבה ומקרוב נגח פנימה את שער היתרון של השוורצגלבן.

השער של גיראסי (IMAGO)

גיראסי חוגג עם שחקני דורטמונד (IMAGO)

דקה 54: שער! דורטמונד עלתה ל-0:2! חואן פוית ביצע עבירה ברחבה וראה את הכרטיס האדום הישיר, גיראסי סחט הצלה מהנקודה הלבנה, אך עט על הריבאונד ומשם לא פספס.

שחקני דורטמונג חוגגים עם גיראסי (IMAGO)

דקה 59: שער! דורטמונד עלתה ל-0:3! התקפה נהדרת של הגרמנים הסתיימה עם כדור שפגע בקארים אדיימי ונכנס לרשת!

שחקני דורטמונד חוגגים (IMAGO)

דקה 90+5: שער! דורטמונד עלתה ל-0:4! דניאל סבנסון השבדי נכנס מצוין לכדור שהוגבה לרחבה ושם את הראש כדי לנגוח פנימה כדור חזק ולנעוץ את המסמר האחרון בארון של הצוללת הצהובה.

שחקני דורטמונד חוגגים בסיום (IMAGO)

נאפולי – קרבאח 0:2

הפרטנופיי התקשו מול האזרים, אך הצליחו להשיג את ניצחונם השני בליגת האלופות מול האזרים. סקוט מקטומיניי כבש את השער הראשון בדקה ה-65, והיה אחראי באופן ישיר על השער שהכפיל את התוצאה בדקה ה-72, כשבעט כדור שפגע בסמי מיי ונכנס לשער. שתי הקבוצות נמצאות במרכז הטבלה עם שבע נקודות אחרי חמישה מחזורים.

דקה 65: שער! נאפולי עלתה ל-0:1! מי אם לא הוא? סקוט מקטומיניי סחט הצלה מהשוער הפולני, אך היה במקום לשים את הראש כדי לכבוש מקרוב את שער היתרון של האיטלקים.

שחקני נאפולי חוגגים (IMAGO)

דקה 72: שער עצמי! נאפולי עלתה ל-0:2! מקטומיניי שחרר בעיטה וירטואוזית בתוך הרחבה, הכדור פגע בסמי מיי ונכנס לרשת.

שחקני נאפולי חוגגים (IMAGO)

בודה גלימט – יובנטוס 3:2

אחרי שלוש תוצאות תיקו והפסד, הגברת הזדקה השיגה את ניצחון הבכורה שלה בליגת האלופות העונה עם שלוש נקודות דרמטיות במיוחד מול הנורבגים. אולה בלומברג כבש מקרוב את שער היתרון המפתיע של המארחת בדקה ה-27, לואיס אופנדה השווה שלוש דקות אל תוך פתיחת המחצית השנייה ובדקה ה-59 ווסטון מקני השלים את המהפך עם נגיחה מתוך הרחבה. בדקה ה-84 הנורבגים הצליחו להשוות מפנדל מוצלח של סונדרה פט, אלא שדקה אל תוך תוספת הזמן ג’ונתן דייויד עט על כדור ריבאונד בתוך הרחבה ולא התקשה בדרך לתת לקבוצה מטורינו את שלוש הנקודות להן היא כה חיכתה.

דקה 27: שער! בודה גלימט עלתה ל-0:1! אולה בלומברג נכנס מצוין לכדור קרן ומקרוב דחק בקלילות את שער היתרון של הנורבגים.

שחקני בודה גלימט חוגגים (IMAGO)

הנורבגים בטירוף (IMAGO)

דקה 48: שער! יובנטוס השוותה ל-1:1! לואיס אופנדה עט על כדור שטייל ברחבה הנורבגית ובקלות הפציץ פנימה את שער השוויון.

שחקני יובנטוס חוגגים עם אופנדה (IMAGO)

דקה 59: שער! יובנטוס עלתה ל-1:2! ווסטון מקני עלה נהדר להגבהה ונגח פנימה את השער שהשלים את המהפך של הגברת הזקנה!

ווסטון מקני חוגג עם שחקני יובנטוס (IMAGO)

דקה 84: שער! בודה גלימט השוותה ל-2:2! סונדרה פט כבש מהנקודה הלבנה! הנורבגים בדרך לנקודה יקרה?

שחקני בודה גלימט בטירוף (IMAGO)

דקה 90+1: שער! יובנטוס עלתה ל-2:3! ג’ונתן דייויד עט על כדור ריבאונד בתוך הרחבה ומול שער חשוף גלגל בקלילות את הכדור פנימה.