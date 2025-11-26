יום רביעי, 26.11.2025 שעה 14:17
ליגה אנגלית 25-26
296-2412ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
2111-1512אסטון וילה4
209-1612קריסטל פאלאס5
1916-1912ברייטון6
1911-1412סנדרלנד7
1920-1912בורנמות'8
1814-2012טוטנהאם9
1819-1912מנצ'סטר יונייטד10
1813-1312אברטון11
1820-1812ליברפול12
1619-1812ברנטפורד13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1122-1112לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20

הסטירה של שחקן אברטון לחברו תגרור השלכות כבדות

אדריסה גיי עומד בפני עונש כבד לאחר שהכה את קין, עבירה שבעקבותיה הורחק מול מנצ'סטר יונייטד באולד טראפורד: הוא עשוי לספוג הרחקה משלושה משחקים

גיי מורחק (IMAGO)
גיי מורחק (IMAGO)

התמונה של אידריסה גיי מורחק באולד טראפורד לאחר שסטר לחברו לקבוצה, קין, הפכה לוויראלית. הכרטיס האדום שקיבל מהשופט לא יהיה העונש היחיד. הקשר הסנגלי עלול לעמוד בפני עונש של 3 משחקים, כפי שקובעים תקנות הפרמייר ליג על הרחקה בכרטיס אדום ישיר.

העובדה שהאלימות הופנתה כלפי חבר בקבוצה לא פוטרת את גיי מעונש. גם ההתנצלות שלו, שהגיעה מיד והייתה כנה, לא תשנה את ההחלטה: “אני לוקח אחריות מלאה על התגובה שלי. מה שקרה לא משקף מי אני או את הערכים שאני מייצג. רגשות יכולים להיות עזים, אבל שום דבר לא מצדיק התנהגות כזו. אני אדאג שזה לא יקרה שוב”, כתב ברשתות החברתיות.

מאמן אברטון, דייויד מויס, התייחס גם הוא לאירוע: “אמרו לי שחוקי המשחק קובעים שאם אתה סוטר לחבר שלך, אתה עלול להסתבך. זה היה רגע של טירוף. אבל יש לזה גם צד שני: אני אוהב שהשחקנים שלי רבים ביניהם אם מישהו לא עושה את הדבר הנכון. גיי התנצל על ההרחקה, שיבח את השחקנים, הודה להם, והתנצל על מה שקרה”, הסביר.

