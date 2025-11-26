הסטירה של שחקן אברטון לחברו תגרור השלכות כבדות

התמונה של אידריסה גיי מורחק באולד טראפורד לאחר שסטר לחברו לקבוצה, קין, הפכה לוויראלית. הכרטיס האדום שקיבל מהשופט לא יהיה העונש היחיד. הקשר הסנגלי עלול לעמוד בפני עונש של 3 משחקים, כפי שקובעים תקנות הפרמייר ליג על הרחקה בכרטיס אדום ישיר.

העובדה שהאלימות הופנתה כלפי חבר בקבוצה לא פוטרת את גיי מעונש. גם ההתנצלות שלו, שהגיעה מיד והייתה כנה, לא תשנה את ההחלטה: “אני לוקח אחריות מלאה על התגובה שלי. מה שקרה לא משקף מי אני או את הערכים שאני מייצג. רגשות יכולים להיות עזים, אבל שום דבר לא מצדיק התנהגות כזו. אני אדאג שזה לא יקרה שוב”, כתב ברשתות החברתיות.

מאמן אברטון, דייויד מויס, התייחס גם הוא לאירוע: “אמרו לי שחוקי המשחק קובעים שאם אתה סוטר לחבר שלך, אתה עלול להסתבך. זה היה רגע של טירוף. אבל יש לזה גם צד שני: אני אוהב שהשחקנים שלי רבים ביניהם אם מישהו לא עושה את הדבר הנכון. גיי התנצל על ההרחקה, שיבח את השחקנים, הודה להם, והתנצל על מה שקרה”, הסביר.