אוסקר גארסיה, שאימן בעבר את מכבי תל אביב ואת אולימפיאקוס בין היתר, דיבר בראיון ל’אס’ לקראת המפגש בין ריאל מדריד לאולימפיאקוס. לדבריו, “האוהדים מלאי תשוקה, הם חיים כל משחק. המשחקים בבית היו מדהימים, האווירה הייתה מיוחדת מאוד”, אמר.

אוסקר מדגיש שהתרבות של אולימפיאקוס ברורה ופשוטה: רק ניצחון. “זו קבוצה שרגילה לנצח, רק לנצח חשוב שם”, אמר, תוך שהוא מתאר את לחץ האוהדים ואת העובדה שהמועדון בנוי שנים על שחקנים זרים. לדבריו, כל מדינה מציבה אתגרים שונים למאמן, אך ביוון הלחץ גבוה במיוחד משום שהאוהדים “נושמים כל משחק”. הוא מסביר: “אם אתה מנצח הכל נהדר, ואם אתה מפסיד, קצת פחות”.

על חשיבות האצטדיון הביתי במשחקים האירופיים, אוסקר כמעט לא משאיר מקום לספק: “השחקן ה-12 שלהם, וזה לא מוגזם”. לקראת הקרב עם ריאל מדריד, הוא מציין שהמתח יעלה אף יותר, במיוחד אחרי הזכייה של המועדון בקונפרנס ליג בעבר. מבחינת אוסקר, ניצחון על ריאל מדריד יהיה אירוע היסטורי: “לנצח את ריאל מדריד יהיה כמו לזכות בתואר”.

אוסקר גארסיה (רויטרס)

כשנשאל איך הוא מדמיין את המשחק מול ריאל מדריד, אוסקר שיבח את המאמן חוסה מנדיליבר ואת האופי ההתקפי שלו. לדבריו, “אני לא יכול לדמיין את הקבוצות שלו יושבות מאחור ומחכות למתפרצת”. הוא מצפה למשחק אמיץ ולוחץ, בהתאם למה שמנדיליבר הציג לאורך הקריירה שלו.

על מצבה של ריאל מדריד ושל צ’אבי אלונסו, אוסקר מבקש להסתכל על התמונה הרחבה. “לפני הקלאסיקו כולם היללו את צ’אבי אלונסו, ועכשיו כשאין תוצאות הוא כבר לא טוב”, אמר. הוא מדגיש את הצורך של מועדון גדול להכיל עומסים ולשמור על איזון: “הם לא היו סופר קבוצה קודם כי צ’אבי לא שם הרבה זמן, והם לא אסון עכשיו”. הוא מוסיף כי ניהול הפסיכולוגיה והאישיות של שחקנים גדולים הפך למאתגר לא פחות מהטקטיקה.

לסיום התייחס אוסקר לעתידו המקצועי. הוא הודה כי אכן קיבל פניות ממספר קבוצות, אך הוא מבקש לקבל החלטות בשיקול דעת. “אני רוצה לחשוב בזהירות על הצעד הבא”, אמר. “יש לי את אותה תשוקה שהייתה לי ביום הראשון, אבל לפני שאני מקבל הצעה אני צריך להיות בטוח מה אני רוצה, איפה אני רוצה ואיך אני רוצה. אני משוכנע שזה לא ייקח עוד הרבה זמן”.