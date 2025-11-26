יום רביעי, 26.11.2025 שעה 16:18
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
1011-175בורוסיה דורטמונד4
106-125צ'לסי5
105-105מנצ'סטר סיטי6
95-144פאריס סן-ז'רמן7
94-115ניוקאסל8
92-84ריאל מדריד9
94-94ליברפול10
97-85גלאטסראיי11
82-74טוטנהאם12
810-85באייר לברקוזן13
75-84ספורטינג ליסבון14
710-125ברצלונה15
79-85קרבאח אגדם16
75-34אטאלנטה17
79-65נאפולי18
66-85מארסיי19
69-104אתלטיקו מדריד20
610-105יובנטוס21
612-55אוניון סט. ז'ילואז22
57-94פ.ס.וו. איינדהובן23
56-44מונאקו24
55-24פאפוס25
410-84קלאב ברוז'26
411-74איינטרכט פרנקפורט27
49-45אתלטיק בילבאו28
38-45בנפיקה ליסבון29
38-25סלביה פראג30
211-75בודה גלימט31
29-24אולימפיאקוס32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
110-25ויאריאל34
111-24קייראט35
016-15אייאקס36

"לנצח את ריאל מדריד יהיה כמו לזכות בתואר"

מאמן מכבי ת"א ואולימפיאקוס לשעבר, אוסקר גארסיה, התייחס בראיון למפגש בין הלבנים ליוונים, ניתח את יכולתו של אלונסו ודיבר גם על עתידו על הקווים

|
אוסקר גארסיה (IMAGO)
אוסקר גארסיה (IMAGO)

אוסקר גארסיה, שאימן בעבר את מכבי תל אביב ואת אולימפיאקוס בין היתר, דיבר בראיון ל’אס’ לקראת המפגש בין ריאל מדריד לאולימפיאקוס. לדבריו, “האוהדים מלאי תשוקה, הם חיים כל משחק. המשחקים בבית היו מדהימים, האווירה הייתה מיוחדת מאוד”, אמר.

אוסקר מדגיש שהתרבות של אולימפיאקוס ברורה ופשוטה: רק ניצחון. “זו קבוצה שרגילה לנצח, רק לנצח חשוב שם”, אמר, תוך שהוא מתאר את לחץ האוהדים ואת העובדה שהמועדון בנוי שנים על שחקנים זרים. לדבריו, כל מדינה מציבה אתגרים שונים למאמן, אך ביוון הלחץ גבוה במיוחד משום שהאוהדים “נושמים כל משחק”. הוא מסביר: “אם אתה מנצח הכל נהדר, ואם אתה מפסיד, קצת פחות”.

על חשיבות האצטדיון הביתי במשחקים האירופיים, אוסקר כמעט לא משאיר מקום לספק: “השחקן ה-12 שלהם, וזה לא מוגזם”. לקראת הקרב עם ריאל מדריד, הוא מציין שהמתח יעלה אף יותר, במיוחד אחרי הזכייה של המועדון בקונפרנס ליג בעבר. מבחינת אוסקר, ניצחון על ריאל מדריד יהיה אירוע היסטורי: “לנצח את ריאל מדריד יהיה כמו לזכות בתואר”.

אוסקר גארסיה (רויטרס)אוסקר גארסיה (רויטרס)

כשנשאל איך הוא מדמיין את המשחק מול ריאל מדריד, אוסקר שיבח את המאמן חוסה מנדיליבר ואת האופי ההתקפי שלו. לדבריו, “אני לא יכול לדמיין את הקבוצות שלו יושבות מאחור ומחכות למתפרצת”. הוא מצפה למשחק אמיץ ולוחץ, בהתאם למה שמנדיליבר הציג לאורך הקריירה שלו.

על מצבה של ריאל מדריד ושל צ’אבי אלונסו, אוסקר מבקש להסתכל על התמונה הרחבה. “לפני הקלאסיקו כולם היללו את צ’אבי אלונסו, ועכשיו כשאין תוצאות הוא כבר לא טוב”, אמר. הוא מדגיש את הצורך של מועדון גדול להכיל עומסים ולשמור על איזון: “הם לא היו סופר קבוצה קודם כי צ’אבי לא שם הרבה זמן, והם לא אסון עכשיו”. הוא מוסיף כי ניהול הפסיכולוגיה והאישיות של שחקנים גדולים הפך למאתגר לא פחות מהטקטיקה.

לסיום התייחס אוסקר לעתידו המקצועי. הוא הודה כי אכן קיבל פניות ממספר קבוצות, אך הוא מבקש לקבל החלטות בשיקול דעת. “אני רוצה לחשוב בזהירות על הצעד הבא”, אמר. “יש לי את אותה תשוקה שהייתה לי ביום הראשון, אבל לפני שאני מקבל הצעה אני צריך להיות בטוח מה אני רוצה, איפה אני רוצה ואיך אני רוצה. אני משוכנע שזה לא ייקח עוד הרבה זמן”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */