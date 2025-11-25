לונדון לא מחכה לה: ברצלונה הובסה על ידי צ'לסי

רבים מאוהדי הכדורגל בעולם ציפו למשחק המרכזי בליגת האלופות שאירע הערב (שלישי) בין צ׳לסי לברצלונה. הציפיות לא איכזבו, בדרך למשחק כדורגל אדיר של הבלוז, שחגגו עם 0:3 מוחץ ומרשים על הקטלונים, שפשוט לא היו במשחק. בנוסף, מארסיי גברה 1:2 על ניוקאסל ואתלטיק בילבאו וסלביה פראג נפרדו ב-0:0.

צ’לסי – ברצלונה 0:3

שתי הקבוצות הגיעו להתמודדות כשהן צמודות בטבלת המפעל עם שבע נקודות מתוך 12 אפשריות, ובכושר טוב בליגה. המשחק התעלה לקצב גבוה כבר מהפתיחה, כששער מהיר של אנסו פרננדס נפסל אחרי נגיעת יד, ומנגד פראן טורס רשם החמצת ענק.

אלא שאז, הלונדונים החלו להשתלט לחלוטין על הקצב. אחרי דקות נהדרות ובליץ על השער של האורחת, הגיע השער הראשון, כשז׳ול קונדה דחק לשערו הוא עם עצמי אומלל. רגע לפני הירידה להפסקה, ברצלונה הסתבכה עוד יותר, כשרונאלד אראוחו ביצע עבירה טפשית, ספג כרטיס צהוב שני והשאיר את ברצלונה בעשרה שחקנים.

החצי השני כבר היה בהזמנה עבור הבלוז, כשבדקה ה-55 אסטבאו סיים מהלך אישי אדיר עם בעיטה חזקה לרשת העליונה והכפיל עם גול מטורף. האנגלים המשיכו לשטוף את הדשא, ובדקה ה-73 ליאם דלאפ הצטרף לחגיגה וחתם את תוצאת הסיום.

צ׳לסי עלתה בעקבות הניצחון למקום החמישי בטבלת ליגת האלופות, לפחות באופן זמני עד שיושלם המחזור מחר. מנגד, ברצלונה ירדה למקום ה-15 והיא סופרת שני משחקים רצופים ללא ניצחון במפעל.

לאמין ימאל (IMAGO)

דקה 4 – אנסו פרננדס כבש מקרוב, אך השער נפסל אחרי שפופאנה נגע בידו בתחילת המהלך.

אנסו פרננדס כובש את השער שנפסל (IMAGO)

דקה 6 – איזו החמצת ענק של ברצלונה. פראן טורס קיבל כדור נפלא ונשאר לגמרי לבד מול סאנצ׳ס, שכבר זינק והשאיר חצי שער פתוח, אך טורס בעט החוצה.

אריק גארסיה בהלם אחרי ההחמצה של פראן טורס (IMAGO)

דקה 24 – עוד שער של אנסו פרננדס נפסל, אחרי שהפעם צ׳אלובה היה בנבדל, ולמרות שלא נגע בכדור, השפיע על המהלך.

מויסס קאייסדו מול פרמין לופס (IMAGO)

דקה 25 – כדור עומק אדיר של אסטבאו השאיר את פדרו נטו לבד ברחבה, האחרון לא השתלט טוב ובעט גבוה מעל השער.

פרנקי דה יונג וריס ג׳יימס (IMAGO)

דקה 27, שער! צ׳לסי עלתה ל-0:1: הפעם זה חוקי. תרגיל יפה בקרן השאיר את קוקורייה באגף לבד, האחרון הוציא רוחב חזק לרחבה, נטו בעט עם העקב, אך נעצר על ידי קונדה שהסתבך עם הרחקה ודחק לשערו הוא.

שחקני צ׳לסי בטירוף (IMAGO)

שחקני צ׳לסי חוגגים (IMAGO)

דקה 30 – ריס ג׳יימס בעט בנגיעה מחוץ לרחבה, כדור שחלף ליד העמוד.

לאמין ימאל ומויסס קאייסדו במאבק (IMAGO)

דקה 43 – כרטיס אדום, ברצלונה נשארה בעשרה שחקנים: רונאלד אראוחו ביצע עבירה גסה על קוקורייה וספג צהוב שני. הבלם סיבך את קבוצתו עוד יותר עם חיסרון מספרי לקראת החצי השני.

רונאלד אראוחו מורחק (IMAGO)

דקה 47 – שוב שער של צ׳לסי נפסל, בפעם השלישית, ושוב בצדק. אסטבאו כבש, אך גרנאצ׳ו היה בנבדל.

ווסלי פופאנה ופראן טורס במאבק (IMAGO)

דקה 55, שער! צ׳לסי הכפילה את היתרון בדרך ל-0:2: איזה שער אדיר! אסטבאו קיבל כדור ברחבה, עבר שני שחקנים ושלח מזווית קשה פצצה לרשת העליונה.

אסטבאו בטירוף (IMAGO)

שחקני צ׳לסי מאושרים (IMAGO)

דקה 69 – פריצה אדירה של פדרו נטו, שדהר עד השער של ברצלונה, אך בעט לגופו של גרסיה שהדף לקרן.

דקה 73, שער! צ׳לסי עלתה ל-0:3: עוד התקפה יפה של צ׳לסי, הסתיימה עם רוחב נהדר של נטו לדלאפ, האחרון גלגל מקרוב לרשת. תחילה השער נפסל בטענת נבדל, אך הוואר התערב ותיקן את ההחלטה.

ליאם דלאפ כובש את השער השלישי (IMAGO)

שחקני צ'לסי חוגגים עם ליאם דלאפ (IMAGO)

דקה 80 – ראפיניה ביצע מהלך יפה, שלח בעיטה טובה, אך סחט הצלה גדולה מסאנצ׳ס.

מארסיי – ניוקאסל 1:2

החבורה של רוברטו דה זרבי רשמה ניצחון מרשים וחשוב בביתה. המשחק נפתח נהדר עבור המגפייז שעלו ליתרון מהיר משער של הארווי בארנס, וירדו למחצית ביתרון. אלא שהחצי השני נפתח בצורה מושלמת עבור הצרפתים, כשפייר אמריק אובמיאנג השלים צמד שערים תוך שש דקות מפתיחת המחצית, עם שני שערים גדולים שחתמו את תוצאת הסיום.

ניוקאסל לא הצליחה למנף את הניצחון הגדול על מנצ׳סטר סיטי בליגה במחזור האחרון, ונעצרה שוב בעונה הלא יציבה שלה עד כה. מארסיי מנגד, עם ניצחון שני במפעל, כזה שנותן אופטימיות להמשך.

דקה 6, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:1: טונאלי העביר רוחב חזק לרחבה, הגנת מארסיי הסתבכה עם ההרחקה והארווי בארנס היה שם כדי לבעוט מקרוב לרשת.

שחקני ניוקאסל חוגגים (IMAGO)

דקה 46, שער! מארסיי איזנה ל-1:1: כדור ארוך נשלח אל אובמיאנג, שניצל יציאה רעה של פופו, עבר אותו, ומזווית קשה שלח כדור מסובב לרשת.

פייר אמריק אובמיאנג חוגג בסלטה (IMAGO)

דקה 50, שער! מארסיי הפכה ל-1:2: זה היה מהיר. כדור רוחב הוגבה לרחבה, אובמיאנג שלח רגל ארוכה והשלים צמד נהדר תוך ארבע דקות בדרך למהפך.

שחקני מארסיי חוגגים (IMAGO)

סלביה פראג – אתלטיק בילבאו 0:0

במשחק שלא התעלה לקצב גבוה, שתי הקבוצות נפרדו בתיקו ללא שערים, אחרי משחק מאכזב. הספרדים היו מעט טובים יותר, אך לא הצליחו לנצל את המצבים שלהם לשער. הצ׳כים עדיין ללא ניצחון במפעל.