עופרי ארד מחפש יעד חדש בחו"ל ולא יחזור לארץ

עופרי ארד חווה תקופה טובה מאוד בקייראט וקיבל חשיפה נרחבת עם הקבוצה במסגרת ליגת האלופות העונה, כשהוא אף כבש בהפסד לאינטר. כעת, עם סיום חוזהו בינואר, נראה כי הוא יעזוב את הקבוצה.

הקשר מחפש יעד מחוץ לישראל ולא מעוניין לחזור לארץ בשלב זה, למרות שהייתה התעניינות ממספר קבוצות, כאשר במידה והיה חוזר העדיפות הייתה למכבי חיפה.

השחקן שגדל במכבי חיפה עזב את המועדון לקייראט מקזחסטן בחורף 2023, ומאז הפך לשחקן הרכב המועדון וזכה פעמיים באליפות המקומית ופעם אחת בסופר קאפ.

השנה סיפר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על העזיבה של מכבי חיפה: “הייתה לי תקופה מאוד קשה שם אישית ומקצועית, נכוויתי מההתנהלות שהייתה סביבי, ובגלל זה הרגשתי שאני כבר לא מצליח להתאמן, היה לי קשה להיות שם, אז ברור שהייתה לי טראומה. אבל בגלל הטראומה הגדולה שהייתה לי אני הולך להצליח בחו”ל ואין דרך חזרה”.