מ.ס אשדוד ינסו להכשיר את עזו, הרוש ועאמר

אשדוד ממשיכה בהכנותיה לקראת המפגש המסקרן מול מכבי תל אביב ביום ראשון ב-20:00, כשבקבוצה יוצאים מעודדים מהיכולת שהציגו ברוב שלבי משחק האימון מול הפועל באר שבע אתמול (שני), שהסתיים ב-1:1. בצוות המקצועי ציינו לטובה את המשמעת הטקטית והאינטנסיביות, ומאמינים שהקבוצה מגיעה מוכנה למבחן הבא.

יחד עם זאת, אשדוד עדיין עוקבת בדאגה אחר מצבם של כמה שחקני מפתח. אורי עזו, שסבל מכאבים בשרירי הבטן ולא נכלל בסגל למשחק בבאר שבע, נמצא בספק וממשיך לקבל טיפולים. גם שלו הרוש וחמודי עאמר נמצאים בסימן שאלה לקראת ההתמודדות.

במועדון עושים מאמצים להכשיר את השלושה ומעריכים כי מצבם הרפואי יתבהר עד יום חמישי, מה שיאפשר לצוות לקבל תמונה ברורה לגבי הרכב המשחק מול מכבי ת”א. באשדוד מקווים שלפחות חלק מהם יעמדו לרשות המאמן במשחק החשוב.