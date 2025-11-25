יום שלישי, 25.11.2025 שעה 13:58
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
194-168מכבי אחי נצרת1
156-138מכבי אתא ביאליק2
1512-178מ.ס. טירה3
157-118מכבי נווה שאנן4
148-128הפועל כרמיאל5
1412-138עירוני נשר6
139-128הפועל ב.א.גרבייה7
129-98בני מוסמוס8
116-87צעירי אום אל פאחם9
1013-88צעירי טמרה10
813-108מ.כ. צעירי טירה11
79-77הפועל טירת הכרמל12
714-88הפועל בית שאן13
611-78הפועל עראבה14
610-28הפועל מגדל-העמק15
312-68הפועל א.א. פאחם16
215-48מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
205-218מכבי קרית גת1
167-128מכבי קרית מלאכי2
159-148הפועל הרצליה3
137-128מ.כ. כפ"ס4
1310-148מכבי עירוני אשדוד5
1311-148מ.כ. ירושלים6
125-78הפועל אזור7
1210-108מ.ס. דימונה8
1111-128מכבי יבנה9
1015-98בית"ר יבנה10
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 11
811-98בית"ר נורדיה ירושלים12
813-108שמשון תל אביב13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
618-78הפועל מרמורק15

אלמוג מלול שוחרר מקריית גת והצטרף לבית שאן

השוער בן ה-26 שפרץ במכבי יפו ועלה איתה ללאומית, עזב את מכבי קריית גת מראש טבלת ליגה א' דרום ויהיה חלק מהסגל של גיא דיין בקבוצה מהמחוז הצפוני

|
אלמוג מלול (יונתן גינזבורג)
אלמוג מלול (יונתן גינזבורג)

החתמה מעניינת להפועל בית שאן, מליגה א' צפון. אלמוג מלול, השוער בן ה-26, שהיה מזוהה במשך תקופה ארוכה עם מכבי יפו, במדיה שיחק בליגה א' ומשם עלה איתה לליגה הלאומית, חבר בתחילת עונת 2025/26 לסגל של רומן זולו במכבי קריית גת מליגה א' דרום, אלא ששוחרר ועתה מצא לעצמו קבוצה חדשה. מדובר בקבוצתו התשיעית אליה מגיע לעמוד בין הקורות.

מלול יהיה חלק מהסגל של גיא דיין במשחק הליגה הקרוב (מחזור תשיעי) כשהקבוצה תצא ביום חמישי הקרוב (27/11) למגדל העמק, שם יפגשו את הפועל המקומית. מלול סגר שישה משחקים במדי מכבי קריית גת מליגה א' דרום, בהם ספג חמישה שערים (ב-3:3 מול שמשון תל אביב וב-2:2 מול מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים). בארבעה משחקים שמר על רשת נקייה.

את עונת 2024/25 סיים אלמוג במדי מ.ס צעירי כפר כנא מליגה א' צפון, שם רשם שלוש הופעות, בהן ספג שער אחד בלבד, עד אשר הוחלט בהתאחדות לכדורגל לסגור את הליגה מטעמים בלתי ספורטיביים, לכאורה. אלמוג פתח את העונה יחד עם הפועל רמת גן מהליגה הלאומית, אלא שלאחר שישה משחקים במועדון, הצדדים נפרדו.

הפועל בית שאן (מטעם הקבוצה)הפועל בית שאן (מטעם הקבוצה)

בעונת 2018/19 עלה לראשונה לבוגרים, והיה לשחקנה של הפועל מחנה יהודה מליגה א' דאז, כשבעונתו הראשונה הסתפק בארבע הופעות. בעונת 2019/20 ירד עד לאילת והיה לשחקנה של מכבי בני אילת מליגה ב' דרום ב', במדיה רשם 13 הופעות. בעונה שלאחר מכן, עלה בחזרה לליגה א' והיה לשחקנה של הפועל בקעת הירדן, במדיה רשם 23 הופעות.

עונת 2021/22 הייתה עונת התפנית מבחינתו. חבר בקול תרועה למכבי יפו מליגה א' דרום, שיחק במדיה 41 הופעות, היה בין צמד השוערים שספגו הכי מעט שערים באותה עת ואף הגיע עם חבריו לקבוצה, תחת הדרכתו של איציק ברוך, עד לשלב רבע גמר גביע המדינה, שם פגשו את מכבי תל אביב לצמד משחקים בהם הפסידו.

שנה לאחר מכן המשיך במועדון והיה חלק בלתי נפרד מהסגל של מכבי יפו בליגה הלאומית, כשהתכבד הוא ב-28 משחקים. גם בעונת 2023/24 היה מהשחקנים הדומיננטיים במכבי יפו, כשרשם 34 הופעות בליגה הלאומית. בעונה החולפת, כאמור, לא קיבל הקרדיט שציפה לו ועל כן לא הציג את היכולת שהיה רוצה להציג בהפועל רמת גן ובצעירי כפר כנא.

לפני יותר משנה, לקראת סוף חודש יוני 2024, התראיין אלמוג מלול ל-ONE, בראיון חשוף לכתבנו, תומר חבז, שם סיפר על השער שכולם דיברו עליו בזמנו, התקופה הקשה בחייו, החקירה כנגדו וההצעה מחו"ל. "מוכן לפוליגרף כדי לנקות את העוול שעולים לי", סיפר בראיון המיוחד לפני למעלה משנה, כאמור.

הוספת תגובה



