אלמוג מלול שוחרר מקריית גת והצטרף לבית שאן

החתמה מעניינת להפועל בית שאן, מליגה א' צפון. אלמוג מלול, השוער בן ה-26, שהיה מזוהה במשך תקופה ארוכה עם מכבי יפו, במדיה שיחק בליגה א' ומשם עלה איתה לליגה הלאומית, חבר בתחילת עונת 2025/26 לסגל של רומן זולו במכבי קריית גת מליגה א' דרום, אלא ששוחרר ועתה מצא לעצמו קבוצה חדשה. מדובר בקבוצתו התשיעית אליה מגיע לעמוד בין הקורות.

מלול יהיה חלק מהסגל של גיא דיין במשחק הליגה הקרוב (מחזור תשיעי) כשהקבוצה תצא ביום חמישי הקרוב (27/11) למגדל העמק, שם יפגשו את הפועל המקומית. מלול סגר שישה משחקים במדי מכבי קריית גת מליגה א' דרום, בהם ספג חמישה שערים (ב-3:3 מול שמשון תל אביב וב-2:2 מול מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים). בארבעה משחקים שמר על רשת נקייה.

את עונת 2024/25 סיים אלמוג במדי מ.ס צעירי כפר כנא מליגה א' צפון, שם רשם שלוש הופעות, בהן ספג שער אחד בלבד, עד אשר הוחלט בהתאחדות לכדורגל לסגור את הליגה מטעמים בלתי ספורטיביים, לכאורה. אלמוג פתח את העונה יחד עם הפועל רמת גן מהליגה הלאומית, אלא שלאחר שישה משחקים במועדון, הצדדים נפרדו.

הפועל בית שאן (מטעם הקבוצה)

בעונת 2018/19 עלה לראשונה לבוגרים, והיה לשחקנה של הפועל מחנה יהודה מליגה א' דאז, כשבעונתו הראשונה הסתפק בארבע הופעות. בעונת 2019/20 ירד עד לאילת והיה לשחקנה של מכבי בני אילת מליגה ב' דרום ב', במדיה רשם 13 הופעות. בעונה שלאחר מכן, עלה בחזרה לליגה א' והיה לשחקנה של הפועל בקעת הירדן, במדיה רשם 23 הופעות.

עונת 2021/22 הייתה עונת התפנית מבחינתו. חבר בקול תרועה למכבי יפו מליגה א' דרום, שיחק במדיה 41 הופעות, היה בין צמד השוערים שספגו הכי מעט שערים באותה עת ואף הגיע עם חבריו לקבוצה, תחת הדרכתו של איציק ברוך, עד לשלב רבע גמר גביע המדינה, שם פגשו את מכבי תל אביב לצמד משחקים בהם הפסידו.

שנה לאחר מכן המשיך במועדון והיה חלק בלתי נפרד מהסגל של מכבי יפו בליגה הלאומית, כשהתכבד הוא ב-28 משחקים. גם בעונת 2023/24 היה מהשחקנים הדומיננטיים במכבי יפו, כשרשם 34 הופעות בליגה הלאומית. בעונה החולפת, כאמור, לא קיבל הקרדיט שציפה לו ועל כן לא הציג את היכולת שהיה רוצה להציג בהפועל רמת גן ובצעירי כפר כנא.

לפני יותר משנה, לקראת סוף חודש יוני 2024, התראיין אלמוג מלול ל-ONE, בראיון חשוף לכתבנו, תומר חבז, שם סיפר על השער שכולם דיברו עליו בזמנו, התקופה הקשה בחייו, החקירה כנגדו וההצעה מחו"ל. "מוכן לפוליגרף כדי לנקות את העוול שעולים לי", סיפר בראיון המיוחד לפני למעלה משנה, כאמור.