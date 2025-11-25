"יש פה קומבינה, זלזלו בחברי איגוד הכדוריד"

מוקדם יותר היום (שלישי) פרסמנו ב-ONE שחלק מחברי הנהלת איגוד הכדוריד דורשים לפסול את בחירת המנכ”ל החדש, בשל מה שהם טוענים לפגיעה בהליך. בעקבות הנושא, יובל צלנר, חבר הנהלת איגוד הכדוריד, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

אתה מהאופוזיציה בעצם.

“אין אופוזיציה, כולם באותה מטרה. יש לנו הרבה ביקורות על מה שקורה באיגוד, אנחנו רוצים לתקן”.

ההליך שאתם מתנגדים לו זה בגלל שהיו”ר ישב עם עדלי מרכוס.

”עדלי אדם ראוי ומוכשר שיכול לחלוטין להוביל את האיגוד. הוא ניהל ארגונים מאוד גדולים, אתם רואים אותו מגיע לאיגוד הכדוריד במשרה מלאה ומרוויח 27 בחודש? הטענה שלנו במכבי זה שיש פה קומבינה. שמנסים להכניס את עדלי במשרה מלאה ושהוא יוכל לעשות את העסקים שלו מהצד. לצערי הכדוריד היום במצב שהוא לא יכול להעסיק בן אדם כמוהו במשרה מלאה. אתה לא מכנס ועדת איתור כדי להחליט את מה שהחלטת מראש. אתה מזלזל בחברי האיגוד”.

עדלי מרכוס (ראובן שוורץ)

אז מה אתם רוצים לעשות?

“אנחנו רוצים לנהל את האיגוד הזה, להחזיר אותו לימי הזוהר. היו ימים שידענו להקריא בעל פה את כל ההרכב של נבחרת ישראל בכדוריד. שנים האיגוד היה האיגוד השלישי בארץ, עם הפוטנציאל הגדול ביותר. במקום זה, עם ההתנהלות הזו, יורים בתוך הנגמ”ש”.

לא אהבת שהישיבות עוברות לראשל”צ?

”בכל פעם הישיבות מתבטלות או זזות למקומות שנוחות לו. אנחנו אנשי עסקים ויש לנו את הדברים שלנו. מישהו רוצה שזה לא יקרה”.

מה אתה חושב על ההתנהלות של עידן מזרחי?

”יש לו פוטנציאל ויכול היה להצליח, אבל צריך להבין שצריך שיתוף פעולה. אם הוא יעשה הכל לבד, הענף יתרסק”.

עידן מזרחי, "אם יעשה הכל לבד, הענף יתרסק" (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

האיגוד כרגע בגירעון?

”עידן קיבל את האיגוד עם פלוס משמעותי, אבל הענף מאבד מהיוקרה שלו ולכן גם מאבד תקציבים. כשאתה טס לחו"ל ומוציא נבחרות לחו”ל כשאין תקציב, הכסף נגמר. האיגוד במצב כלכלי לא פשוט”.

אתה עדיין רוצה להיות ראש העיר תל אביב?

”אהיה ראש העיר תל אביב בבחירות הבאות. חולדאי עשה הרבה דברים טובים וגם דברים שיש לי ביקורת עליהם. בגיל 81 צריכים להגיד לו תודה אחרי 27 שנים שעשה בשביל העיר ושהגיע הזמן לפנות את זה לדור הצעיר, שמבין איך עיר מודרנית צריכה להתנהל”.