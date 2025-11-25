יום שלישי, 25.11.2025 שעה 14:03
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
2116-1713אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1618-1713ריאל סוסיאדד9
1616-1513אלצ'ה10
1621-1913סביליה11
1618-1613סלטה ויגו12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

בדרך לרצף הארוך אי פעם: השפל של רודריגו

הברזילאי לא כבש 29 משחקים רצופים, אחד פחות מהכי הרבה בהיסטוריה לשחקן התקפה בריאל. אמבפה מביא נקודות בפנטזי גם מבלי להבקיע וכמה ללאמין ימאל?

|
רודריגו (IMAGO)
רודריגו (IMAGO)

המחזור ה-13 בספרד המשיך לפתוח את מאבק הצמרת מחדש כשהפער בין ריאל מדריד לברצלונה שוב צומצם, וגם אתלטיקו מדריד ו-ויאריאל מתקרבות. המנג’רים בפנטזי שחזו חגיגה ברגע שהאלופה תחזור לקאמפ נואו הרוויחו בענק אם בחרו בכמה שחקנים ספציפיים. זה הזמן לסיכום המחזור.

לעמוד המשחק לחצו כאן.

נתחיל מהמעידה המפתיעה של ריאל. קיליאן אמבפה אמנם שוב לא מצא את הרשת, אבל ידע להביא 12 נקודות, יותר מחלק מהמשחקים בהם כבש, בזכות בישול, 5 מסירות מפתח ושישה דריבלים, כשנקודה ירדה לו על כרטיס צהוב. ג'וד בלינגהאם שכבש ובישל סיים גם הוא עם 12 נקודות, בעוד דין האוסן סיים עם 11 נקודות אחרי שהבקיע, רשם מסירת מפתח ו-9 הרחקות כדור.

עם זאת, הסיפור הגדול ביותר אולי שייך לרודריגו. הברזילאי קיבל צ'אנס בהרכב ולא השפיע סטטיסטית עד שהוחלף, סיים עם נקודה בלבד בפנטזי ואפילו ויניסיוס שעלה במקומו סיים עם 2. רודריגו הפך לשחקן ההתקפה השלישי בלבד בכל ההיסטוריה של ריאל מדריד עם יותר מ-29 משחקים רצופים בלי לכבוש (עדיין לא מצא את הרשת בעידן צ’אבי אלונסו). לפניו זה קרה למריאנו דיאס עם 30 משחקים רצופים בלי שער (986 דקות), רפא מרניון עם 29 (1,416 דקות) וכעת רודריגו עם 1,321 דקות ב-29 משחקים מבלי שמצא את הרשת. רודריגו מהשחקנים היקרים ביותר בפנטזי, עלות של 11 מיליון, והביא רק 21 נקודות העונה, רובן מעצם השתתפותו במשחק ותו לא.

רודריגו (IMAGO)רודריגו (IMAGO)

אלופת ספרד בארסה שמרה על שער נקי כך שז'ול קונדה (9), פאו קוברסי (8) וג'רארד מרטין (8) הביאו כמות נקודות נכבדת. פרמין לופס שהבקיע סיים עם 10 נקודות, פראן טורס תרם 14 בזכות הצמד ולאמין ימאל סיים עם 15 נקודות עם שני בישולים, 3 מסירות מפתח ושמונה דריבלים, הכי הרבה נקודות לשחקן במחזור הנוכחי. רוברט לבנדובסקי כבש, אך סיים רק עם 6 נקודות.

עוד בצמרת, אתלטיקו מדריד ניצחה 0:1 את חטאפה, כשמטאו רוג'רי בלט עם 11 נקודות ודומיניגוש גוארטה שכבש גול עצמי סיים עם מינוס נקודה. ויאריאל המשיכה בפתיחת העונה הנהדרת שלה וניצחה 1:2 את מיורקה, כשאיוסה פרס סיים עם 9 נקודות וטאני אולואשי המחליף כבש והוסיף 6 נקודות. מנור סולומון נכנס מהספסל ולא השפיע סטטיסטית כך שסיים עם נקודה בלבד.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

במשחקים נוספים בספרד ראויים לציון חוסה גאיה ואנדרה אלמיידה מוולנסיה עם 11 ו-10 נקודות בהתאמה בניצחון 0:1 על לבאנטה, ומרקוס אלונסו ויאגו אספאס עם 10 ו-9 נקודות ב-0:1 של סלטה ויגו על אלאבס. בתיקו המאופס בין אוביידו לסלטה ויגו בלטו דני קאלבו עם 10 נקודות ואנדריי ראטיו עם 13.

ריאל סוסיאדד שניצחה 1:3 את אוססונה נהנתה מ-13 נקודות של יון גורוצ'אטגי שרשם בישול, 3 מסירות מפתח, 4 חטיפות, 4 תיקולים ו-3 הרחקות כדור. גבריאל סואסו מסביליה תרם 11 נקודות למרות ההפסד לאספניול, בזכות בישול, 5 מסירות מפתח ו-3 תיקולים, כשבצד המנצח טייריס דולאן ככב עם 10 נקודות. ב-1:1 של בטיס וג'ירונה המצטיין היה ולנטין גומס מהאנדלוסים עם 10 נקודות.

נפלה אצל העולה: 2:2 קצבי בין ריאל ואלצ'ה

המחזור הזה היה צמוד מאוד בין שלושה מנג'רים, כאשר פסי החקלאי ניצח עם 117 נקודות, בדיוק כמו הכוכבים של ששון, רק שהראשון שמר קודם את ההרכב שלו וזה מה שהכריע. במקום השלישי עם 116 נקודות סיים מתן. ההרכב המנצח של פסי החקלאי: יונוץ ראדו, קרלוס רומרו, אנדריי ראטיו, פפ צ'באריה, גבריאל סואסו, פרה מייה, ג'וד בלינגהאם, דני אולמו, לאמין ימאל, קיליאן אמבפה (קפטן) וג'רארד מורנו. את הדירוג הכללי מוליך טנצר הגבר עם 1,214 נקודות, 6 יותר מפסי החקלאי במקום השני.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */