בדרך לרצף הארוך אי פעם: השפל של רודריגו

המחזור ה-13 בספרד המשיך לפתוח את מאבק הצמרת מחדש כשהפער בין ריאל מדריד לברצלונה שוב צומצם, וגם אתלטיקו מדריד ו-ויאריאל מתקרבות. המנג’רים בפנטזי שחזו חגיגה ברגע שהאלופה תחזור לקאמפ נואו הרוויחו בענק אם בחרו בכמה שחקנים ספציפיים. זה הזמן לסיכום המחזור.

נתחיל מהמעידה המפתיעה של ריאל. קיליאן אמבפה אמנם שוב לא מצא את הרשת, אבל ידע להביא 12 נקודות, יותר מחלק מהמשחקים בהם כבש, בזכות בישול, 5 מסירות מפתח ושישה דריבלים, כשנקודה ירדה לו על כרטיס צהוב. ג'וד בלינגהאם שכבש ובישל סיים גם הוא עם 12 נקודות, בעוד דין האוסן סיים עם 11 נקודות אחרי שהבקיע, רשם מסירת מפתח ו-9 הרחקות כדור.

עם זאת, הסיפור הגדול ביותר אולי שייך לרודריגו. הברזילאי קיבל צ'אנס בהרכב ולא השפיע סטטיסטית עד שהוחלף, סיים עם נקודה בלבד בפנטזי ואפילו ויניסיוס שעלה במקומו סיים עם 2. רודריגו הפך לשחקן ההתקפה השלישי בלבד בכל ההיסטוריה של ריאל מדריד עם יותר מ-29 משחקים רצופים בלי לכבוש (עדיין לא מצא את הרשת בעידן צ’אבי אלונסו). לפניו זה קרה למריאנו דיאס עם 30 משחקים רצופים בלי שער (986 דקות), רפא מרניון עם 29 (1,416 דקות) וכעת רודריגו עם 1,321 דקות ב-29 משחקים מבלי שמצא את הרשת. רודריגו מהשחקנים היקרים ביותר בפנטזי, עלות של 11 מיליון, והביא רק 21 נקודות העונה, רובן מעצם השתתפותו במשחק ותו לא.

אלופת ספרד בארסה שמרה על שער נקי כך שז'ול קונדה (9), פאו קוברסי (8) וג'רארד מרטין (8) הביאו כמות נקודות נכבדת. פרמין לופס שהבקיע סיים עם 10 נקודות, פראן טורס תרם 14 בזכות הצמד ולאמין ימאל סיים עם 15 נקודות עם שני בישולים, 3 מסירות מפתח ושמונה דריבלים, הכי הרבה נקודות לשחקן במחזור הנוכחי. רוברט לבנדובסקי כבש, אך סיים רק עם 6 נקודות.

עוד בצמרת, אתלטיקו מדריד ניצחה 0:1 את חטאפה, כשמטאו רוג'רי בלט עם 11 נקודות ודומיניגוש גוארטה שכבש גול עצמי סיים עם מינוס נקודה. ויאריאל המשיכה בפתיחת העונה הנהדרת שלה וניצחה 1:2 את מיורקה, כשאיוסה פרס סיים עם 9 נקודות וטאני אולואשי המחליף כבש והוסיף 6 נקודות. מנור סולומון נכנס מהספסל ולא השפיע סטטיסטית כך שסיים עם נקודה בלבד.

במשחקים נוספים בספרד ראויים לציון חוסה גאיה ואנדרה אלמיידה מוולנסיה עם 11 ו-10 נקודות בהתאמה בניצחון 0:1 על לבאנטה, ומרקוס אלונסו ויאגו אספאס עם 10 ו-9 נקודות ב-0:1 של סלטה ויגו על אלאבס. בתיקו המאופס בין אוביידו לסלטה ויגו בלטו דני קאלבו עם 10 נקודות ואנדריי ראטיו עם 13.

ריאל סוסיאדד שניצחה 1:3 את אוססונה נהנתה מ-13 נקודות של יון גורוצ'אטגי שרשם בישול, 3 מסירות מפתח, 4 חטיפות, 4 תיקולים ו-3 הרחקות כדור. גבריאל סואסו מסביליה תרם 11 נקודות למרות ההפסד לאספניול, בזכות בישול, 5 מסירות מפתח ו-3 תיקולים, כשבצד המנצח טייריס דולאן ככב עם 10 נקודות. ב-1:1 של בטיס וג'ירונה המצטיין היה ולנטין גומס מהאנדלוסים עם 10 נקודות.

נפלה אצל העולה: 2:2 קצבי בין ריאל ואלצ'ה

המחזור הזה היה צמוד מאוד בין שלושה מנג'רים, כאשר פסי החקלאי ניצח עם 117 נקודות, בדיוק כמו הכוכבים של ששון, רק שהראשון שמר קודם את ההרכב שלו וזה מה שהכריע. במקום השלישי עם 116 נקודות סיים מתן. ההרכב המנצח של פסי החקלאי: יונוץ ראדו, קרלוס רומרו, אנדריי ראטיו, פפ צ'באריה, גבריאל סואסו, פרה מייה, ג'וד בלינגהאם, דני אולמו, לאמין ימאל, קיליאן אמבפה (קפטן) וג'רארד מורנו. את הדירוג הכללי מוליך טנצר הגבר עם 1,214 נקודות, 6 יותר מפסי החקלאי במקום השני.