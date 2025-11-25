יום חמישי, 27.11.2025 שעה 15:27
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

"קטש לא הבעיה, ההנהלה לא נותנת לו כלים"

עידו קוז'יקרו דיבר על מצבה הבעייתי של מכבי ת"א בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE: "יש לו אחריות, אבל למכבי אין אף שחקן בסגל שהוא בטופ של היורוליג"

|
עודד קטש (רדאד ג'בארה)
עודד קטש (רדאד ג'בארה)

המון שנים לא זכורה לאוהדים מכבי תל אביב כמו של היום, כאשר הקבוצה גם כבר לא מושלמת בדרבי, אבל יותר מכך, היא במקום ה-19 ולפני האחרון ביורוליג עם מאזן רע במיוחד, ואפשר לומר מזה עונה שנייה ברציפות בלי כל כך על מה לשחק כבר בנובמבר. מי שעלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ הוא עידו קוז’יקרו.

התאוששת מענייני חיפה?
”כן, סיימתי את דרכי שם והפנים קדימה”.

מה אתה חושב על המצב במכבי תל אביב?
”מצב לא טבעי, בטח לא למכבי תל אביב. זה עדיין אחד המועדונים הגדולים בעולם, שזכה ב-6 אליפויות אירופה ולאורך שנים נמצא בטופ האירופי. אני יכול להבין את המרמור שיש לקהל. צריך להגיד מילה טובה לקהל של מכבי, שהוא אחד הקהלים הכי ספורטיביים שיש. קטש לא הבעיה, מאמן מוכח שזכה בתארים כמעט בכל קבוצה שהוא אימן, כולל מכבי”.

איך עודד יכול עכשיו לאמן את הקבוצה כשהוא יודע שהחרב על הצוואר שלו?
”כל מי שמתעסק בצד המקצועי בכדורסל בארץ, יודע שהחרב על הצוואר שלו בצורה כזו או אחרת, בטח במכבי. לעודד יש את היכולת להתמודד עם זה, הבעיה שלו היא מקצועית, שההנהלה לא נותנת לו את הכלים המספקים כדי להרים קבוצה שתצליח להתמודד בצורה שהקהל רוצה שהיא תתמודד ביורוליג וכיום אפילו בליגה הישראלית”.

עודד קטש, יש לו את היכולת להתמודד (רועי כפיר)עודד קטש, יש לו את היכולת להתמודד (רועי כפיר)

אתה חושב שנראה שינוי במשחקים הקרובים?
”השינוי צריך להיות בעמדת הגבוהים. סורקין בטופ האירופאי התקפית, אבל הגבוהים באירופה יותר הגנתיים, ומכבי חייבת שחקן הגנתי גבוה ברמות הגבוהות של אירופה. בלאט שחקן עם ‘איי קיו’ כדורסל מאוד גבוה, אני לא משווה אותו לשאראס, אבל גם שאראס ו-וויצ’יץ’ בזמנו לא היו סטופרים הגנתיים ומכבי מצאה דרכים להחביא אותם בהגנה”.

כמה החלק של קטש? כמה הוא מוציא את המקסימום מהסגל הזה?
”הוא בראש המערכת המקצועית אז יש לו אחריות, אבל גם עם המאמן הטוב בעולם, אם אתה לא מביא לו את השחקנים המתאימים זו הבעיה. למכבי היום יש סגל בינוני מינוס. אין לה אף שחקן בסגל שהוא בטופ של היורוליג והתוצאות בהתאם. בהפועל נתנו לאיטודיס צ’ק פתוח ובמכבי אין את היכולת הזו והתוצאות בהתאם”.

דימיטריס איטודיס, קיבל צדימיטריס איטודיס, קיבל צ'ק פתוח (ראובן שוורץ)

אוהדי מכבי חיפה שואלים מה קרה איתך.
”הייתה מגבית ועננה גדולה מעל הקיום על הקבוצה, כמנהל מקצועי לא קיבלתי תקציב מוגדר כדי לבנות סגל אלא בנינו את הקבוצה טלאי על טלאי. בנינו סגל מאוד צעיר ולא מנוסה, עם שחקן אחד מוכח שזה נאור שרון. שיחקנו עם זר אחד בשלושת המחזורים הראשונים כי לא היה תקציב להביא זר, ובסוף התוצאות בהתאם. להנהלה לא היה את ההבנה והאורך רוח כדי להבין שיש פה תהליך ושצריך סגל טוב יותר כדי להביא תוצאות יותר טובות”.

