יום חמישי, 27.11.2025 שעה 15:27
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

"המכתב של מכבי ת"א נועד להסיט את הדיון"

אסף, אוהדי מארגון הגייט, דיבר ב"שיחת היום" על המחאה ומה שקרה במשרדי המועדון באותו לילה: "לא נשבר ולא נהרס כלום. נמשיך ולא נעצור, בכל הכוח"

|
שמעון מזרחי משוחח עם אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)
שמעון מזרחי משוחח עם אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

המצב במכבי תל אביב לא טוב, אפילו רע מאוד, כאשר הקבוצה גם כבר לא מושלמת בליגה אבל מעל הכל מקום לפני אחרון ביורוליג, כשבינתיים חלק גדול מהקהל כועס. בינתיים, מי שעלה לדבר בנושא הוא אסף לוי מארגון הגייט, ששוחח עם ONE במהלך התוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’.

למה יש לכם מחנאות בין האוהדים ואין ארגון אחד?
”לא מחנאות, כולם מסכימים על אותה בעיה ואותו פתרון, פשוט לכל אחד יש את הדרך שלו לנהל את המחאה הזו מול הבעלים וזה בסדר”.

היית מול משרדי ההנהלה באותו לילה?
”כן. אחרי המשחק מול חולון, לצערי לא הצלחנו לקבל תשובות מהבעלים כמו שרצינו ושמגיע לנו לקבל בתור מנויים של עשרות שנים ואוהדים שמשלמים את המנוי הכי יקר באירופה ורואים את המועדון הזה מתרסק”.

שמעון מזרחי (מרטין גוטדאמק)שמעון מזרחי (מרטין גוטדאמק)

מכבי הוציאה הודעה רשמית על הנזקים.
”הגייט לא ארגון אלים ואף פעם לא היה. המחאה לא הייתה אלימה. בסוף, אם היו כמה עשרות אוהדים מחוץ לדלת מול 2-3 מאבטחים, אתם מבינים שאם הכוונה של המחאה הייתה להפגין אלימות זה לא היה נגמר בצעקות. לא נשבר ולא נהרס כלום, לא היה נזק לציוד ואני חושב שכל המכתב הזה וההתייחסות של מכבי לנושא באו למסמס ולהסיט את הדיון ממה שחשוב באמת, שזה ההתנהלות הלוקה בחסר של הבעלים, שמנהלים את השיחות על עתיד המאמן כשכולם מבינים שיציע שהבעיה היא לא המאמן, שמשמש שכפ”צ לבעלים, שלא מעמידים לו תנאים ואת היכולת להעמיד קבוצה ראויה ולהיות תחרותי”.

קטש הוא בפרונט לבד. איפה המנהל המקצועי או הבעלים, שמישהו ידבר? למה רק קטש מדבר בכל שבוע?
”עודד עבר פה את השנים הכי קשות תוך כדי מלחמה, לארח שנתיים מחוץ לבית, עם סגל שנבנה בצורה עקומה כדי להכשיל אותו. המנהל המקצועי הוא עוד שכפ”צ עבור הבעלים. יש את הצד של משפחת פדרמן, שמונע העמדת תקציב ראוי, למרות שחלק מהבעלים של המועדון רוצה להשקיע יותר כסף”.

לקטש אין אחריות? הוא אישר את הסגל הזה הרי.
”ברור שיש לו חלק בבניית הסגל, גם לקולדבלה. אבי אבן סיים את התפקיד שלו באוקטובר-נובמבר. בזמן שיכלו למנות מנהל מקצועי חדש שיתחיל לעבוד בזמן, פדרמן עיכב את המינוי מטעמים של אגו ולקבל שליטה על הנעשה במועדון, מינו אותו רק בתחילת יוני ואז גם הייתה המלחמה האיראנית, ולמעשה את המלחמה החלו לבנות בסוף יוני, כשכבר לא היה עם מי לעבוד”.

עודד קטש (ראובן שוורץ)עודד קטש (ראובן שוורץ)

מה אתם מתכננים לעשות?
”נמשיך ולא לעצור, נלך בכל הכוח עד שמשפחת פדרמן תמכור. יש להם המון זכויות במכבי לאורך השנים, אין לנו ספק, לא מתווכחים על ההיסטוריה, אבל רואים שבשנים האחרונות בעיקר, המשפחה שמה ברקס למועדון ומונעת ממנו להתקדם”.

תגיעו גם למשחקים באירופה?
”מקווים קודם כל שהם יחזרו לארץ. נגיע לכל מקום שיתאפשר לנו, גם במשחקים בארץ, גם בחוץ, לא נעצור”.

מישהו מהבעלים יצר אתכם קשר?
”לצערי לא. באותה מחאה שהייתה מחוץ למשרדים הם לא יצאו לדבר איתנו. הם שלחו את המנכ”ל, שקצת נבהל מכמות האנשים וחזר פנימה. הם אמרו שיצאו לדבר איתנו ולא עשו את זה. אנחנו מפה קוראים גם לשאר הבעלים, תתעוררו, תפסיקו את ההתדרדרות שהמועדון הזה נופל אליה”.

