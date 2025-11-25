יום רביעי, 26.11.2025 שעה 01:01

90 דקות לחלאילי, סן ז'ילואז גברה על גלטאסראיי

מוליכת הליגה הבלגית השיגה 0:1, ורשמה את ניצחונה השני העונה בצ'מפיונס. הקיצוני הישראלי התחיל את המהלך שהוביל לשער הניצחון של פרומיס דייויד

מערכת ONE | 25/11/2025 19:45
יום שלישי, 25/11/2025, 19:45אצטדיון ראמס פארק - 45,444 צופיםליגת האלופות - מחזור 5
אוניון סט. ז'ילואז
הסתיים
0 1
שופט: חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס (ציון: 7)
גלאטסראיי
ליגת האלופות 25-26
דעת המבקר
השחקן המצטיין
אדם זורגאנה, ציון: 8
מלבד הבישול שניצח את המשחק, הקשר האלג'יראי של סן ז'ילואז, החזיק את מרכז השדה והקשה על הטורקים לפתח התקפות.
השחקן המאכזב
ארדה אוניאי, ציון: 2
הבלם נכנס כמחליף במחצית השנייה ולא רק שלא הצליח לעזור לקבוצה לשמור על שער נקי גם קיבל שני צהובים והורחק משחק מאכזב לטורקי
הרכבים וציונים
 
 

פגרת הנבחרות תמה ולאחר שמשחקי הליגות המקומיות שוחקו בסוף השבוע האחרון, גם ליגת האלופות חזרה. המחזור החמישי נפתח הערב (שלישי) עם ניצחון חוץ 0:1 של אוניון סן ז’ילואז על גלאטסראיי. קבוצתו של ענאן חלאילי רשמה ניצחון שני בצ’מפיונס נגד הטורקים שסיימו את המשחק עם עשרה שחקנים, לאחר שארדה אונאי הורחק.

מוליכת הליגה הבלגית הגיעה למשחק לאחר שחזרה מפגרת הנבחרות עם ניצחון בליגה נגד סרקל ברוז’, ושמרה על המקום הראשון. באלופות מצבה של החבורה של חלאילי פחות מעודד, אחרי הניצחון במחזור הפתיחה נגד פ.ס.וו איינדהובן, הגיעו הפסדים לניוקאסל, אינטר ואתלטיקו מדריד. הניצחון העלה את הבלגים זמנית למקום שמוביל לפלייאוף.

מן העבר השני, קבוצת הכוכבים הטורקית הגיעה למשחק במאזן הפוך בצ’מפיונס, כשלאחר הפסד במחזור הפתיחה לאיינטרכט פרנקפורט, המארחת ניצחה את ליברפול, בודה גלימט ואייאקס. ההפסד הערב עצר את הריצה של המארחת, שתצטרך להתאושש מהר כי בשני יש לה משחק עונה בליגה נגד פנרבחצ’ה.

ענאן חלאילי וחבריו חוגגים (IMAGO)ענאן חלאילי וחבריו חוגגים (IMAGO)

בזווית הישראלית, ענאן חלאילי רשם משחק טוב מאוד, במיוחד הגנתית כשאף מצב מסוכן של הטורקים לא הגיע מהאגף שלו. בצד ההתקפי הקיצוני הישראלי הרשים גם כן כששבר את הלחץ של היריבה והוביל את קבוצתו להתקפה, שהובילה בסופו של דבר לשער הניצחון.

מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס שרק לסיום המשחק
ענאן חלאילי ואווסיינו ניאנג חוגגים (IMAGO)ענאן חלאילי ואווסיינו ניאנג חוגגים (IMAGO)
  • '89
  • כרטיס צהוב שני
  • רק תשע דקות אחרי שנמנע מכרטיס אדום הישיר, ארדה אונאיי נשלח למקלחת מוקדמת אחרי שאיחר בתיקול
  • '80
  • כרטיס צהוב
  • המחליף אונאיי עם כניסה מסוכנת, אם הפגיעה הייתה טיפה יותר גבוהה הוא היה מקבל את הכרטיס האדום
  • '74
  • החמצה
  • איזו הצלה, קווין רודריגז קיבל כדור חופשי בתוך הרחבה ושלח בעיטה לפינה הימנית אבל צ'אקיר הצליח להדוף את הכדור.
  • '71
  • חילוף
  • רוב שופס החליף את אנואר אל-חאג'
  • '71
  • חילוף
  • ראול פלורוש פינה את מקומו לסופיאן בופאל
  • '70
  • אחר
  • הטורקים מחזיקים בכדור 63% מהזמן כנגד 37% בלבד של האורחת, אבל הבלגים מובילים עם 12 מצבים מול תשעה של המארחת
ענאן חלאילי מכדרר (IMAGO)ענאן חלאילי מכדרר (IMAGO)
  • '64
  • כרטיס צהוב
  • סאנצ'ז משך בשתי ידיים שחקן יריב וקיבל צהוב מוצדק
  • '63
  • כרטיס צהוב
  • כמו הישראלי גם טוריירה התווכח עם השופט והוצהב
  • '63
  • כרטיס צהוב
  • חלאילי צעק לכיוון השופט, שבתגובה שלף לישראלי את הכרטיס הצהוב
פרומיס דייויד חוגג (IMAGO)פרומיס דייויד חוגג (IMAGO)
  • '58
  • חילוף
  • מיד לאחר שכבש את שער היתרון פרומיס פינה את מקומו לקוין רודריגז
  • '57
  • שער
  • שער! הבלגים עלו ל-0:1. חלאילי הוציא את קבוצתו להתקפה והעביר לשמאל לפלורוש, שניסה להגביה, אך הכדור נבלם בחזרה אליו. אדם זורגאנה חתך למרכז וקיבל את הכדור על קו האורך, הקשר העביר למרכז ופרומיס דייויד שם את הכדור ברשת
  • '53
  • חילוף
  • הבלם ארדה אוניאי החליף את ג'קובס ותופקד כמגן השמאלי
מחצית ראשונה
  • '44
  • החמצה
  • כדור חוץ ארוך של סאלאי הגיע, לאחר נגיחה לאחור, אל איקארדי שמתוך הרחבה בעט וולה מחוץ למסגרת
ענאן חלאילי במאבק (IMAGO)ענאן חלאילי במאבק (IMAGO)
  • '41
  • החמצה
  • יילמז הגיע ראשון להגבהה של סאנה אבל הנגיחה שלו הלכה חלש וישר לידיו של השוער האורח
  • '40
  • החמצה
  • סייקס עלה גבוה ונגח חזק מאזור הפנדל היישר למשקוף. איזה מצב של הבלגים
פרומיס מקבל צהוב (IMAGO)פרומיס מקבל צהוב (IMAGO)
  • '37
  • כרטיס צהוב
  • פרומיס דרך על רגלו של שחקן גלא וקיבל בצדק את הכרטיס הצהוב
  • '26
  • החמצה
  • גבריאל סארא הפציץ מחוץ לרחבה היישר לעמוד השער, לאחר ערבובייה ברחבה, שבמהלכה סלאי ספק הוכשל ברחבה. השופט החליט לא לשרוק לפנדל
בארדקג'י עולה לנגיחה (IMAGO)בארדקג'י עולה לנגיחה (IMAGO)
  • '25
  • החמצה
  • לאחר הגבהה של כדור קרן שכמעט הגיע לחלאילי, הגנת המארחת הרחיקה לא מספיק טוב. והבלגים הצליחו להחזיר את הכדור לרחבה ודייויס נגח מקרוב מחוץ למסגרת
  • '19
  • החמצה
  • הישראלי השתלט על כדור מהאוויר ושלח בעיטה מ-25 מטרים לערך, רחוק מהשער
גונדואן מקבל את הכרטיס הצהוב (IMAGO)גונדואן מקבל את הכרטיס הצהוב (IMAGO)
  • '13
  • כרטיס צהוב
  • גונדואן קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
בריס יילמז (IMAGO)בריס יילמז (IMAGO)
  • '10
  • החמצה
  • בריס יילמז פרץ מאגף שמאל למרכז והפציץ לשער, אבל הכדור שלו הלך גבוה מידי
  • '7
  • החמצה
  • זורגאנה הצליח לגנוב את הכדור לאחר מסירה חלשה שהגיעה אליו, ובעט בנגיעה כדור חלש שלא הקשה על השוער
  • '4
  • החמצה
  • התקפה ראשונה של האורחת, חלאילי העביר למרכז לחאדי, שעצר וחיכה להצטרפות, ניאנג פרץ באגף, קיבל את הכדור, הפיל את המגן שלו, אבל הוא הצליח לקום בזמן כדי לבלום את הבעיטה של הקיצוני הסנגלי, וסאנצ’ז הרחיק את הסכנה
  • '1
  • החלטת שופט
  • חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס שרק לפתיחת ההתמודדות
