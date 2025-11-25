90 דקות לחלאילי, סן ז'ילואז גברה על גלטאסראיי

השחקן המצטיין
אדם זורגאנה, ציון: 8
מלבד הבישול שניצח את המשחק, הקשר האלג'יראי של סן ז'ילואז, החזיק את מרכז השדה והקשה על הטורקים לפתח התקפות.
השחקן המאכזב
ארדה אוניאי, ציון: 2
הבלם נכנס כמחליף במחצית השנייה ולא רק שלא הצליח לעזור לקבוצה לשמור על שער נקי גם קיבל שני צהובים והורחק משחק מאכזב לטורקי
פגרת הנבחרות תמה ולאחר שמשחקי הליגות המקומיות שוחקו בסוף השבוע האחרון, גם ליגת האלופות חזרה. המחזור החמישי נפתח הערב (שלישי) עם ניצחון חוץ 0:1 של אוניון סן ז’ילואז על גלאטסראיי. קבוצתו של ענאן חלאילי רשמה ניצחון שני בצ’מפיונס נגד הטורקים שסיימו את המשחק עם עשרה שחקנים, לאחר שארדה אונאי הורחק.
מוליכת הליגה הבלגית הגיעה למשחק לאחר שחזרה מפגרת הנבחרות עם ניצחון בליגה נגד סרקל ברוז’, ושמרה על המקום הראשון. באלופות מצבה של החבורה של חלאילי פחות מעודד, אחרי הניצחון במחזור הפתיחה נגד פ.ס.וו איינדהובן, הגיעו הפסדים לניוקאסל, אינטר ואתלטיקו מדריד. הניצחון העלה את הבלגים זמנית למקום שמוביל לפלייאוף.
מן העבר השני, קבוצת הכוכבים הטורקית הגיעה למשחק במאזן הפוך בצ’מפיונס, כשלאחר הפסד במחזור הפתיחה לאיינטרכט פרנקפורט, המארחת ניצחה את ליברפול, בודה גלימט ואייאקס. ההפסד הערב עצר את הריצה של המארחת, שתצטרך להתאושש מהר כי בשני יש לה משחק עונה בליגה נגד פנרבחצ’ה.
בזווית הישראלית, ענאן חלאילי רשם משחק טוב מאוד, במיוחד הגנתית כשאף מצב מסוכן של הטורקים לא הגיע מהאגף שלו. בצד ההתקפי הקיצוני הישראלי הרשים גם כן כששבר את הלחץ של היריבה והוביל את קבוצתו להתקפה, שהובילה בסופו של דבר לשער הניצחון.
מחצית שניה
-
'90+6
- חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס שרק לסיום המשחק
-
'89
- רק תשע דקות אחרי שנמנע מכרטיס אדום הישיר, ארדה אונאיי נשלח למקלחת מוקדמת אחרי שאיחר בתיקול
-
'80
- המחליף אונאיי עם כניסה מסוכנת, אם הפגיעה הייתה טיפה יותר גבוהה הוא היה מקבל את הכרטיס האדום
-
'74
- איזו הצלה, קווין רודריגז קיבל כדור חופשי בתוך הרחבה ושלח בעיטה לפינה הימנית אבל צ'אקיר הצליח להדוף את הכדור.
-
'71
- רוב שופס החליף את אנואר אל-חאג'
-
'71
- ראול פלורוש פינה את מקומו לסופיאן בופאל
-
'70
- הטורקים מחזיקים בכדור 63% מהזמן כנגד 37% בלבד של האורחת, אבל הבלגים מובילים עם 12 מצבים מול תשעה של המארחת
-
'64
- סאנצ'ז משך בשתי ידיים שחקן יריב וקיבל צהוב מוצדק
-
'63
- כמו הישראלי גם טוריירה התווכח עם השופט והוצהב
-
'63
- חלאילי צעק לכיוון השופט, שבתגובה שלף לישראלי את הכרטיס הצהוב
-
'58
- מיד לאחר שכבש את שער היתרון פרומיס פינה את מקומו לקוין רודריגז
-
'57
- שער! הבלגים עלו ל-0:1. חלאילי הוציא את קבוצתו להתקפה והעביר לשמאל לפלורוש, שניסה להגביה, אך הכדור נבלם בחזרה אליו. אדם זורגאנה חתך למרכז וקיבל את הכדור על קו האורך, הקשר העביר למרכז ופרומיס דייויד שם את הכדור ברשת
-
'53
- הבלם ארדה אוניאי החליף את ג'קובס ותופקד כמגן השמאלי
מחצית ראשונה
-
'44
- כדור חוץ ארוך של סאלאי הגיע, לאחר נגיחה לאחור, אל איקארדי שמתוך הרחבה בעט וולה מחוץ למסגרת
-
'41
- יילמז הגיע ראשון להגבהה של סאנה אבל הנגיחה שלו הלכה חלש וישר לידיו של השוער האורח
-
'40
- סייקס עלה גבוה ונגח חזק מאזור הפנדל היישר למשקוף. איזה מצב של הבלגים
-
'37
- פרומיס דרך על רגלו של שחקן גלא וקיבל בצדק את הכרטיס הצהוב
-
'26
- גבריאל סארא הפציץ מחוץ לרחבה היישר לעמוד השער, לאחר ערבובייה ברחבה, שבמהלכה סלאי ספק הוכשל ברחבה. השופט החליט לא לשרוק לפנדל
-
'25
- לאחר הגבהה של כדור קרן שכמעט הגיע לחלאילי, הגנת המארחת הרחיקה לא מספיק טוב. והבלגים הצליחו להחזיר את הכדור לרחבה ודייויס נגח מקרוב מחוץ למסגרת
-
'19
- הישראלי השתלט על כדור מהאוויר ושלח בעיטה מ-25 מטרים לערך, רחוק מהשער
-
'13
- גונדואן קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'10
- בריס יילמז פרץ מאגף שמאל למרכז והפציץ לשער, אבל הכדור שלו הלך גבוה מידי
-
'7
- זורגאנה הצליח לגנוב את הכדור לאחר מסירה חלשה שהגיעה אליו, ובעט בנגיעה כדור חלש שלא הקשה על השוער
-
'4
- התקפה ראשונה של האורחת, חלאילי העביר למרכז לחאדי, שעצר וחיכה להצטרפות, ניאנג פרץ באגף, קיבל את הכדור, הפיל את המגן שלו, אבל הוא הצליח לקום בזמן כדי לבלום את הבעיטה של הקיצוני הסנגלי, וסאנצ’ז הרחיק את הסכנה
-
'1
- חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס שרק לפתיחת ההתמודדות