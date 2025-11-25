90 דקות לחלאילי, סן ז'ילואז גברה על גלטאסראיי

דעת המבקר

השחקן המצטיין אדם זורגאנה, ציון: 8

מלבד הבישול שניצח את המשחק, הקשר האלג'יראי של סן ז'ילואז, החזיק את מרכז השדה והקשה על הטורקים לפתח התקפות. אדם זורגאנה, ציון: 8מלבד הבישול שניצח את המשחק, הקשר האלג'יראי של סן ז'ילואז, החזיק את מרכז השדה והקשה על הטורקים לפתח התקפות. השחקן המאכזב ארדה אוניאי, ציון: 2

הבלם נכנס כמחליף במחצית השנייה ולא רק שלא הצליח לעזור לקבוצה לשמור על שער נקי גם קיבל שני צהובים והורחק משחק מאכזב לטורקי ארדה אוניאי, ציון: 2הבלם נכנס כמחליף במחצית השנייה ולא רק שלא הצליח לעזור לקבוצה לשמור על שער נקי גם קיבל שני צהובים והורחק משחק מאכזב לטורקי

הרכבים וציונים

פגרת הנבחרות תמה ולאחר שמשחקי הליגות המקומיות שוחקו בסוף השבוע האחרון, גם ליגת האלופות חזרה. המחזור החמישי נפתח הערב (שלישי) עם ניצחון חוץ 0:1 של אוניון סן ז’ילואז על גלאטסראיי. קבוצתו של ענאן חלאילי רשמה ניצחון שני בצ’מפיונס נגד הטורקים שסיימו את המשחק עם עשרה שחקנים, לאחר שארדה אונאי הורחק.

מוליכת הליגה הבלגית הגיעה למשחק לאחר שחזרה מפגרת הנבחרות עם ניצחון בליגה נגד סרקל ברוז’, ושמרה על המקום הראשון. באלופות מצבה של החבורה של חלאילי פחות מעודד, אחרי הניצחון במחזור הפתיחה נגד פ.ס.וו איינדהובן, הגיעו הפסדים לניוקאסל, אינטר ואתלטיקו מדריד. הניצחון העלה את הבלגים זמנית למקום שמוביל לפלייאוף.

מן העבר השני, קבוצת הכוכבים הטורקית הגיעה למשחק במאזן הפוך בצ’מפיונס, כשלאחר הפסד במחזור הפתיחה לאיינטרכט פרנקפורט, המארחת ניצחה את ליברפול, בודה גלימט ואייאקס. ההפסד הערב עצר את הריצה של המארחת, שתצטרך להתאושש מהר כי בשני יש לה משחק עונה בליגה נגד פנרבחצ’ה.

ענאן חלאילי וחבריו חוגגים (IMAGO)

בזווית הישראלית, ענאן חלאילי רשם משחק טוב מאוד, במיוחד הגנתית כשאף מצב מסוכן של הטורקים לא הגיע מהאגף שלו. בצד ההתקפי הקיצוני הישראלי הרשים גם כן כששבר את הלחץ של היריבה והוביל את קבוצתו להתקפה, שהובילה בסופו של דבר לשער הניצחון.