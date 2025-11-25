16 דקות לגלוך, אייאקס נכנעה 2:0 לבנפיקה

דעת המבקר

השחקן המצטיין סמואל דהל, ציון: 7

היה טוב בצד ההגנתי וכבש שער מרהיב סמואל דהל, ציון: 7היה טוב בצד ההגנתי וכבש שער מרהיב השחקן המאכזב ואוט וחהורסט, ציון: 4

לא הצליח לבוא לידי ביטוי ואוט וחהורסט, ציון: 4לא הצליח לבוא לידי ביטוי

הרכבים וציונים

אחרי פגרת נבחרות ושלושה שבועות ללא משחקים במפעל, ליגת האלופות חזרה, כשאת המחזור החמישי של שלב הליגה במפעל הבכיר באירופה פתחו הערב (שלישי) ביוהאן קרויף ארנה אייאקס ובנפיקה. שתי הקבוצות הגיעו למשחק כשהן עם 0 נקודות בליגת האלופות, אך האורחת מליסבון הצליחה לצאת עם ידה על העליונה, לנצח 0:2 את אוסקר גלוך וחבריו ולרשום נקודות ראשונות במפעל העונה.

כבר לאחר חמש דקות של כדורגל, הקבוצה של ז’וזה מוריניו עלתה ליתרון כשסמואל דהל עט על ריבאונד ושלח בעיטה אדירה ממחוץ לרחבה אל הרשת. אייאקס הייתה עדיפה וניסתה להשוות את התוצאה, אך לא הצליחה להגיע למצבים מספיק טובים והקבוצות ירדו ב-1:0 אל הפסקת המחצית.

במחצית השנייה, הקבוצה מאמסטרדם המשיכה להיות הטובה יותר על הדשא, יזמה ולחצה, אך לא הייתה מדויקת מול השער. גם כניסתם של אוסקר גלוך (בדקה ה-74) ושחקנים התקפיים נוספים לצידו לא עזרה, כשהקבוצה ספגה בדקה ה-89 בהתקפה מתפרצת קטלנית את השער השני מרגליו של ליאנדרו בריירו.

אייאקס רשמה הערב את ההפסד הרביעי והמשחק החמישי שלה ברציפות ללא ניצחון בכל המסגרות, כשהיא נועלת את טבלת ליגת האלופות, זאת לאחר שספגה 16 שערים וכבשה שער אחד בלבד במפעל העונה. האם היא תצא מהמשבר?

אוסקר גלוך עולה מהספסל (IMAGO)