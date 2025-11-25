יום רביעי, 26.11.2025 שעה 01:02

אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)

16 דקות לגלוך, אייאקס נכנעה 2:0 לבנפיקה

הישראלי עלה מהספסל בדקה ה-74 ולא הצליח להושיע את קבוצתו, שספגה מרגליהם של דהל (5') ובריירו (89') ונותרה ללא אף נקודה במסגרת ליגת האלופות

מערכת ONE | 25/11/2025 19:45
יום שלישי, 25/11/2025, 19:45אצטדיון יוהאן קרויףליגת האלופות - מחזור 5
בנפיקה ליסבון
שער סמואל דהל (6)
הסתיים
0 2
שופט: סבן יאבלונסקי (ציון: 4)
אייאקס
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
1011-175בורוסיה דורטמונד4
106-125צ'לסי5
105-105מנצ'סטר סיטי6
95-144פאריס סן-ז'רמן7
94-115ניוקאסל8
92-84ריאל מדריד9
94-94ליברפול10
97-85גלאטסראיי11
82-74טוטנהאם12
810-85באייר לברקוזן13
75-84ספורטינג ליסבון14
710-125ברצלונה15
79-85קרבאח אגדם16
75-34אטאלנטה17
79-65נאפולי18
66-85מארסיי19
69-104אתלטיקו מדריד20
610-105יובנטוס21
612-55אוניון סט. ז'ילואז22
57-94פ.ס.וו. איינדהובן23
56-44מונאקו24
55-24פאפוס25
410-84קלאב ברוז'26
411-74איינטרכט פרנקפורט27
49-45אתלטיק בילבאו28
38-45בנפיקה ליסבון29
38-25סלביה פראג30
211-75בודה גלימט31
29-24אולימפיאקוס32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
110-25ויאריאל34
111-24קייראט35
016-15אייאקס36
דעת המבקר
השחקן המצטיין
סמואל דהל, ציון: 7
היה טוב בצד ההגנתי וכבש שער מרהיב
השחקן המאכזב
ואוט וחהורסט, ציון: 4
לא הצליח לבוא לידי ביטוי
הרכבים וציונים
 
 

אחרי פגרת נבחרות ושלושה שבועות ללא משחקים במפעל, ליגת האלופות חזרה, כשאת המחזור החמישי של שלב הליגה במפעל הבכיר באירופה פתחו הערב (שלישי) ביוהאן קרויף ארנה אייאקס ובנפיקה. שתי הקבוצות הגיעו למשחק כשהן עם 0 נקודות בליגת האלופות, אך האורחת מליסבון הצליחה לצאת עם ידה על העליונה, לנצח 0:2 את אוסקר גלוך וחבריו ולרשום נקודות ראשונות במפעל העונה.

כבר לאחר חמש דקות של כדורגל, הקבוצה של ז’וזה מוריניו עלתה ליתרון כשסמואל דהל עט על ריבאונד ושלח בעיטה אדירה ממחוץ לרחבה אל הרשת. אייאקס הייתה עדיפה וניסתה להשוות את התוצאה, אך לא הצליחה להגיע למצבים מספיק טובים והקבוצות ירדו ב-1:0 אל הפסקת המחצית.

במחצית השנייה, הקבוצה מאמסטרדם המשיכה להיות הטובה יותר על הדשא, יזמה ולחצה, אך לא הייתה מדויקת מול השער. גם כניסתם של אוסקר גלוך (בדקה ה-74) ושחקנים התקפיים נוספים לצידו לא עזרה, כשהקבוצה ספגה בדקה ה-89 בהתקפה מתפרצת קטלנית את השער השני מרגליו של ליאנדרו בריירו.

אייאקס רשמה הערב את ההפסד הרביעי והמשחק החמישי שלה ברציפות ללא ניצחון בכל המסגרות, כשהיא נועלת את טבלת ליגת האלופות, זאת לאחר שספגה 16 שערים וכבשה שער אחד בלבד במפעל העונה. האם היא תצא מהמשבר?

אוסקר גלוך עולה מהספסל (IMAGO)
מחצית שניה
  • '90+4
  • החלטת שופט
  • השופט סבן יאבלונסקי שרק לסיום ההתמודדות!
  • '90+3
  • חילוף
  • עוד חילוף בבנפיקה: ליאנדרו בריירו פינה את מקומו לרודריגו רגו
  • '90+2
  • חילוף
  • חילוף בבנפיקה: ונג'ליס פבלידיס פינה את מקומו למנואל סילבה
  • '89
  • שער
  • שער! בנפיקה עלתה ל-0:2: ליאנדרו בריירו ביצע דאבל פס נהדר עם פרדריק אורסנס, ושלח בעיטה טובה אל הרשת
קו איטקורה (IMAGO)
  • '82
  • חילוף
  • חילוף באייאקס: יורי רגיר פינה את מקומו לראול מורו
  • '80
  • חילוף
  • חילוף בבנפיקה: גיאורגי סודאקוב פינה את מקומו לתומאס אראוחו
  • '75
  • החמצה
  • בנגיעה הראשונה שלו בכדור, גלוך קיבל את הכדור בצד שמאל של הרחבה ובעט מזווית קשה, אך טרובין הדף לקרן
ז'וזה מוריניו (IMAGO)
  • '74
  • חילוף
  • דייבי קלאסן פינה את מקומו לקיאן פיצ' ג'ים
  • '74
  • חילוף
  • מיקה חודטס פינה את מקומו לקספר דולברג
  • '74
  • חילוף
  • ראיין בונידה פינה את מקומו לאוסקר גלוך
  • '74
  • כרטיס צהוב
  • סמואל דהל ראה את הכרטיס הצהוב
בונידה מול סודאקוב (IMAGO)
  • '69
  • כרטיס צהוב
  • ואוט וחהורסט ראה את הכרטיס הצהוב
  • '56
  • חילוף
  • חילוף באייאקס: אוון וינדאל פינה את מקומו לג'ורתי מוקיו
  • '50
  • החמצה
  • בונידה שלח בעיטה טובה מחוץ לרחבה, טרובין הדף לקרן
מחצית ראשונה
  • '32
  • החמצה
  • דייבי קלאסן קיבל כדור עומק לתוך הרחבה ובעט מהאוויר, אך אנטולי טרובין הדף לקרן
שחקני בנפיקה חוגגים (IMAGO)
שחקני בנפיקה חוגגים (IMAGO)שחקני בנפיקה חוגגים (IMAGO)
  • '5
  • שער
  • שער! בנפיקה עלתה ל-0:1: ריוס עלה גבוה והגיע לנגיחה מכדור קרן, יארוש הדף וסמואל דהל עט על הריבאונד ובעט בעוצמה אל הרשת
אוסקר גלוך על הספסל (IMAGO)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סבן יאבלונסקי שרק לפתיחת ההתמודדות!
הוספת תגובה
