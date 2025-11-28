קורטואה החדש: השוער העולה בכדורגל העולמי

“היו לי כמה שיחות עם טיבו קורטואה, והוא נתן לי עצות. יש לנו משהו משותף בתחילת הקריירה”, אמר מייק פנדרס בקיץ. ואכן, אוהדי צ’לסי יכולים לפתח אופטימיות לקראת בואו של היורש. הכחולים לא הצליחו למצוא שוער יציב באמת לטווח הארוך מאז עזיבתו של קורטואה לריאל מדריד ב-2018. סכום העתק ששולם תמורת קפה הפך לבזבוז, ואפילו אדוארד מנדי שהבריק בעונתו הראשונה לא החזיק מעמד זמן רב מדי. יש כיום ספקות גם לגבי רוברט סאנצ’ס, על אף שפתיחת העונה הנוכחית מעודדת. האם פנדרס הוא הפתרון? יש יסוד להניח שהתשובה עשויה להיות חיובית, והוא בוודאי הגיע מהקבוצה הנכונה.

קורטואה היה בן 19 כאשר רומן אברמוביץ' רכש אותו מגנק ב-2011. פטר צ’ך היה אז הכוכב הבלתי מעורער בין הקורות בסטמפורד ברידרג’, ולכן הבלגי הצעיר הושאל לאתלטיקו מדריד למשך 3 שנים תמימות, והקדנציה הזו הסתיימה בזכייה באליפות ובהעפלה לגמר ליגת האלופות. גם פנדרס היה בן 19 כאשר עבר רשמית מגנק לצ’לסי בקיץ האחרון. העסקה הזו סוכמה מעשית עוד שנה קודם לכן, אך הוא נשאר במועדונו הבלגי כדי לצבור ניסיון. גנק אף קיוותה כי ניתן יהיה להמשיך את שהותו בהשאלה, אבל צ’לסי בחרה להעביר אותו לקבוצה ששייכת לקונצרן ומשחקת בליגה קצת יותר חזקה. כך עשה העילוי, שחגג בינתיים יום הולדת 20, את דרכו לשטרסבורג, והופעותיו בצרפת גורמות בינתיים לשביעות רצון עצומה בלונדון.

גם לאחרונה סחט הבלגי מחמאות גדולות על הצלותיו המרהיבות במפגש מול קריסטל פאלאס, בו קבוצתו הדהימה 1:2 את האנגלים. משבחים אותו בשטרסבורג כמעט על בסיס שבועי. זו אמנם לא אתלטיקו, אבל שטסבורג, שהפכה לסוג של קבוצת בת עבור צ’לסי, צועדת בצמרת בצרפת ומפגינה כדורגל משובח בהדרכת המאמן האנגלי ליאם רוזניור. בסגנונו יש חשיבות מרכזית להשתתפות השוער בהנעת הכדור, ופנדרס מצטיין בתחום. בנוסף לאינסטינקטים על הקו ולשליטה בכדורי הגבוה, הוא ניחן במשחק רגל משובח.

מייק פנדרס, משחק רגל משובח (IMAGO)

הסטטיסטיקה בהקשר זה מרשימה בהחלט. הבלגי הצעיר מוביל את דירוג השוערים ב-5 הליגות הבכירות באירופה במספר המסירות, ובפער עצום. במקום השני, אגב, נמצא דניאל הוייר פרננדס מהמבורג שמשאיר את דניאל פרץ על הספסל בבונדסליגה. לפנדרס אין מתחרים, עם ממוצע של כ-38 מסירות מדויקות למשחק, והוא נוטה לבצע אותן כשהוא עומד מחוץ לרחבה. הוא לא מהסס לקחת יוזמה ולשלוח כדורים ארוכים כדי לפתח התקפות מהירות, ולעתים תכופות מדובר במסירות שטוחות. חוץ מזה, הנטייה לעמוד רחוק מקו השער מאפשרת לו לצאת במהירות כדי למנוע מתפרצות של היריב, ובצרפת משווים את גישתו לזו של מנואל נוייר.

השליטה הטכנית בכדור מפתיעה אפילו יותר לאור העובדה כי פנדרס מתנשא ל-200 סנטימטרים, בדיוק כמו קורטואה. יש לו כישרון טבעי אותו הוא ביטא מאז היה ילד גם כשהיה גבוה בראש מכל בני גילו, אבל לשיטת האימונים של גנק הייתה תרומה כבירה. מאמן השוערים גי מרטנס, המנטור הנערץ של פנדרס, הסביר: “פעם היה נהוג לאמן את השוערים בנפרד, ואנחנו שינינו את זה. התחלנו לשחק בלי שוער ייעודי בקבוצות הילדים, כלומר שוערים השתתפו במשחקים כמו שחקני שדה. הורים רבים הרימו גבה ונתקלנו בהתנגדויות, אבל בטווח הארוך השיטה הזו הניבה תוצאות מעולות”.

בזכות אימונים של שנים, מרגיש פנדרס נוח מאוד עם הכדור ברגליו גם תחת לחץ. הוא משחק עם ראש מורם, בוחר את המסירות בקפידה ומשמש למעשה בלם נוסף. התכונה הזו משכה תשומת לב של סקאוטים מאז החל מייק לשחק בקבוצת המילואים של גנק בליגה השנייה בתחילת 2023. לא רק אנשי צ’לסי עקבו אחריו עוד לפני שערך את הופעת הבכורה בסגל הראשון ביולי 2024. שבועות ספורים לאחר מכן, הוא כבר הוחתם בסטמפורד ברידג' תמורת 20 מיליון אירו.

מייק פנדרס עולה לכדור גובה בגנק, משך את תשומת לב הסקאוטים (IMAGO)

מדובר בסכום גבוה עבור שחקן ללא ניסיון בסיסי, וגם פנדרס עצמו הופתע. “מוזר שהדביקו לי פתאום תג מחיר כזה”, הוא אמר, אך ממש לא התלונן. הוא התלהב מחתימה בפרמייר ליג, ובטחונו העצמי האמיר כתוצאה מכך. ב-2024/25 הוא הפך לאחד המנהיגים של גנק שסיימה את העונה הסדירה בפסגה, אך פספסה את האליפות בפלייאוף. וסלי סונק, חלוץ העבר שהדריך את פנדרס בנבחרת עד גיל 19 ומינה אותו לקפטן, אמר אז: “מייק משחק ומתראיין כמו שוער בן 35. הוא ענק, ולא רק במימדים הפיזיים. הוא מקרין נוכחות, וקצב ההתקדמות שלו פנומנלי. הוא פשוט שוער פנטסטי”.

אז בקיץ האחרון הוא הצטרף לצ’לסי לקראת ההשתתפות בגביע העולם למועדונים, ואפילו קיבל טכנית את התואר שבו זכו הכחולים למרות שלא היה על הדשא. זו הייתה חוויה חדשה, אבל האימונים בארצות הברית היו מוזרים לו בעיקר כי סבו לא היה שם. הסבא, שתמך יותר מכולם בחלומו של מייק להתמקצע בכדורגל, הגיע לכל האימונים שלו במשך 15 שנה. הוא היה לצידו בקבוצות הנוער הקטנות בהן צמח פנדרס, ואחרי המעבר לגנק ב-2018 קיבל אישור מיוחד להיות נוכח באימונים שהיו סגורים באופן עקרוני. הקשר שלו עם הנכד הדוק מאוד, ופנדרס בחר את מספר 39 בגנק כי זו שנת הלידה של הסבא האהוב. זה היה גם מספרו בצ’לסי, וכעת זה מספרו בשטרסבורג.

העיר הצרפתית לא קרובה מספיק כדי שסבא יבוא לאימונים, אבל למשחקים הוא מגיע, ביחד עם כל בני המשפחה. “הדבר הכי מרגש הוא לראות עד כמה הם גאים בי”, אומר “קורטואה החדש”, והגאווה הזו רק הולכת ומתעצמת. לקראת המחזור האחרון במוקדמות המונדיאל, קודם פנדרס מהנבחרת עד גיל 21 לסגל הנבחרת הבוגרת של בלגיה, וישב על הספסל בניצחון על ליכטנשטיין. העובדה כי גי מרטינס מונה השנה למאמן השוערים בצוותו של המאמן הלאומי רודי גרסיה בוודאי לא יכולה להזיק לו. התחרות על תפקיד המחליף של קורטואה לא תהיה קלה, ודי להזכיר את סנה לאמנס שחתם זה עתה במנצ’סטר יונייטד, אבל בבלגיה רואים כבר עכשיו בפנדרס מספר 2 פוטנציאלי. ואם הכל ילך לפי התוכניות, הוא יהפוך בבוא העת ליורשו של הכוכב בן ה-33.

טיבו קורטואה, מי יירש אותו בנבחרת בלגיה? (IMAGO)

בדרך לשם, הוא אמור להפוך גם לשוער הראשון של צ’לסי, אולי כבר בעונה הבאה. סאנצ’ס אמנם משתדל להוכיח את עצמו, אבל פנדרס הוא שוער מסוג אחר. יש לו מימדי גוף של קורטואה וסגנון של קורטואה על קו השער, בתוספת איכויות של מנואל נוייר במשחק הרגל ויציאות מחוץ לרחבה. עם השילוב הזה, פנדרס עוד עשוי להיות אחד השוערים הטובים בתבל תוך זמן קצר. תזכרו את השם. בסטמפורד ברידג' כבר משננים אותו.