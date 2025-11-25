תקציב ריינה זינק, אך הגירעון המצטבר העמיק

עמותת מכבי בני ריינה פרסמה את הדוחות הכספיים לשנת הפעילות שהסתיימה ב-31 במאי 2025, ומהם עולה תמונה מורכבת: מצד אחד, עלייה בהוצאות, מצד שני, גירעון מצטבר שממשיך לגדול ומעיד על אתגר תקציבי משמעותי. על פי הדו"ח, סך הכנסות הפעילות בעונת 2024/25 ירדו לסך של 17.502,488 מיליון שקל לעומת 18.123,660 מיליון שקל אשתקד. תרומת הרשויות המקומיות ירדה מ-600 אלף ל-300 אלף ש"ח.

שכר השחקנים והנלווים לעונת 2025 עמד על 10.986,589 מיליון שקל לעומת סך של 10.627,284 מיליון שקל בעונת 2023/24. שכר המאמן והצוות המקצועי עלה לסך של 1.619,484 מיליון שקל לעומת 987,549 שקל בעונת 2023/24. סה״כ הוצאות הפעילות עלו לסך 16.930,614 מיליון שקל לעומת סך של 14.866,212 מיליון שקל. הקבוצה סיימה עם הפסד תפעולי של 871,874 שקל. סך הכל ההפסד התפעולי המתמשך של הקבוצה עומד על 2.234,726 מיליון שקל.

הלוואה של בסול נמחקה והשלכותיה

אחד האירועים הבולטים בדו"ח הוא מחיקת הלוואה בסך 1,695,000 ש"ח שהעמותה קיבלה מחברת "ריינה בונה", בבעלות סעיד בסול. החברה החליטה למחול על החוב ולהפוך אותו לתרומה, מהלך שסייע משמעותית לצמצום הגירעון השנתי.

סעיד בסול (ראובן שוורץ)

בסול גם מעביר לבקרה התקציבית ערבות אישית מהחשבון האישי שלו בסך של כ-900 אלף שקל. הקבוצה רשמה הכנסה בסך של 1.835,317 מיליון שקל ממשחקים, כאשר הקבוצה רשמה הכנסה של 606,060 שקל בלבד ממכירת מנויים ועוד סך של 1.229,257 מיליון שקל ממכירת כרטיסים.