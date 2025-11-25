יום שלישי, 25.11.2025 שעה 13:01
ליגה איטלקית 25-26
276-1512רומא1
259-1812מילאן2
2511-1912נאפולי3
2413-2612אינטר4
248-2112בולוניה5
217-1712קומו6
2011-1512יובנטוס7
189-1512לאציו8
1714-1612ססואולו9
1520-1212אודינזה10
1416-1312קרמונזה11
1421-1112טורינו12
1314-1412אטאלנטה13
1117-1212קליארי14
1115-912פארמה15
1016-1012פיזה16
1016-812לצ'ה17
819-1112גנואה18
619-1012פיורנטינה19
618-712ורונה20

"חלמתי לפרוש בריאל, משאלות לא תמיד קורות"

מודריץ' בראיון: "בחלומות הכי פרועים לא חשבתי שאגיע למה שהגעתי. אם היו אומרים לי בהתחלה לכתוב מה אשיג, הייתי מפחד לכתוב מה שיצא". וגם: מילאן

|
לוקה מודריץ' (IMAGO)
לוקה מודריץ' (IMAGO)

לוקה מודריץ’ הוא ללא ספק אחד מגדולי הקשרים והשחקנים שהכדורגל ראה, וגם בגיל 39 הוא מוכיח את זה. במקום לעבור ל-MLS או סעודיה, הקרואטי בחר ללכת למילאן, ושם, עדיין בגיל הזה, הוא שחקן קריטי בקבוצה שמדורגת במקום השני בסרייה א’, כשהוא עדיין מייצג את הנבחרת שלו בנוסף להכל. בינתיים, הוא התפנה לראיון בקרואטיה בעיקר על ריאל, אך גם על מילאן.

תחילה מודריץ’ דיבר על העזיבה של ריאל: “המשאלה שלי הייתה להישאר בריאל מדריד, זו הייתה המשאלה הגדולה שלי באמת. זה לא היה סתם דיבורים יפים או חנופה לאוהדים. לפעמים, משאלות פשוט לא מתגשמות. למרות שהמשאלה שלי לפרוש במדריד לא התגשמה, השגתי דברים שלא חלמתי עליהם מעולם. אין לי שום חרטה. אפילו בחלומות הכי פרועים שלי לא דמיינתי שאגיע למה שהגעתי”.

עוד על המועדון הלבן: “האהבה של האוהדים, המועדון וכל האנשים שמחוברים אליו תישאר איתי לנצח. אין לי מילים להודות להם על היחס הזה. זה היה ככה מהיום הראשון. למרות שהיו לי קשיים בהתחלה, הרגשתי את האהבה והחיבה שלהם. הם הרגישו שאני הבנאדם הנכון, וזה נתן לי מוטיבציה עצומה להחזיר להם בדרך הכי טובה שאני יכול”.

לוקה מודריץלוקה מודריץ' (La Liga)

על הפרידה: “לעזוב את ריאל מדריד לא היה קל. ביליתי שם חצי מהקריירה שלי. זו הייתה אחת התקופות הכי טובות בחיי. הגעתי די מאוחר, בגיל 27, אבל הייתי מוכן לקפיצה הזו. ארבע השנים באנגליה עזרו לי מאוד. כל מה שקרה אחרי זה פשוט מרגיש לא אמיתי. אם מישהו היה אומר לי לכתוב מה הייתי רוצה להשיג במדריד, הייתי מפחד לכתוב את כל מה שבסוף באמת השגתי. מעבר לתארים והניצחונות, להישאר במועדון כזה במשך 13 שנים, מ-27 ועד כמעט 40, זה משהו מדהים. אנחנו יודעים מה זה מדריד, מועדון שלא סובל בינוניות”.

לגבי המעבר למילאן: “תמיד אמרתי שאחרי ריאל מדריד הכל הוא צעד אחד למטה, כולם יכולים להעיד על זה, אבל אני חושב שהצטרפתי למועדון שהכי קרוב לריאל מדריד מבחינת יוקרה והיסטוריה. זו הייתה סיטואציה אידיאלית מבחינתי. כשהאפשרות למילאן הופיעה, ידעתי שזה זה. נשארתי ברמה גבוהה. הליגה האיטלקית היא אחת התחרותיות באירופה, וזה לא פשוט לשחק שם, אבל זו הייתה בחירה קלה בשבילי, במיוחד בגלל הגישה של אנשי המועדון”.

לוקה מודריץלוקה מודריץ' (IMAGO)

לסיום, דיבר על כך שהוא עדיין בטופ גם בגיל כזה מתקדם: “להישאר במועדון כזה כל כך הרבה שנים, זה הדבר הכי מדהים. כשהגעתי, חשבתי שיהיה נהדר אם אצליח להחזיק שם חמש או שש שנים. חשבתי שקריירות נמשכות עד גיל 33 או 34. לא רק שעברתי את זה, אני עדיין משחק ברמה הזו”.

