יום שלישי, 25.11.2025 שעה 10:15
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
276-1512רומא1
259-1812מילאן2
2511-1912נאפולי3
2413-2612אינטר4
248-2112בולוניה5
217-1712קומו6
2011-1512יובנטוס7
189-1512לאציו8
1714-1612ססואולו9
1520-1212אודינזה10
1416-1312קרמונזה11
1421-1112טורינו12
1314-1412אטאלנטה13
1117-1212קליארי14
1115-912פארמה15
1016-1012פיזה16
1016-812לצ'ה17
819-1112גנואה18
619-1012פיורנטינה19
618-712ורונה20

דיווח: ההחלטה התקבלה, פאס ישוב לריאל בינואר

בארגנטינה טוענים שהבלאנקוס בוחרים לממש את סעיף הרכישה בחזרה על קשר קומו ויחזירו אותו לבירת ספרד כבר בחלון הקרוב. מעורב ב-9 גולים ב-12 משחקים

|
ניקו פאס (IMAGO)
ניקו פאס (IMAGO)

ריאל מדריד נמצאת באירוע שאולי אפשר להגדיר אותו כמשבר. הקבוצה מבירת ספרד לא ניצחה במשך שני משחקים ואף לא כבשה שער גם בשני המשחקים הללו, עם הפסד לליברפול ואז 0:0 נגד ראיו, ואז הגיעה הפגרה. לאחר הפגרה, המצב לא ממש השתנה, שאמנם חניכיו של צ’אבי אלונסו כבשו שני שערים, אך סיימו ב-2:2 ומשחק שלישי ברציפות ללא ניצחון, הפעם עם אלצ’ה.

ייתכן שהצוות המקצועי של המועדון כבר חושב על איך פותרים את היכולת הפחות טובה, ובעיקר את התלות בקיליאן אמבפה, שלא כבש בשלושת המשחקים הללו. בינתיים, לפי דיווח בארגנטינה, במועדון אכן פעילים ורוצים להתחזק כאשר נטען: “ריאל מדריד תפעיל את סעיף הרכישה בחזרה של ניקו פאס”.

עוד נרשם בדיווח שאנשי ריאל מדריד כבר בישרו על כך לשחקן, שגדל במחלקת הנוער של הבלאנקוס, ערך מספר הופעות קטן בבוגרים ונמכר לקומו, שם כמיטב המסורת פלורנטינו פרס דאג להכניס סעיף שמאפשר לקנות אותו בחזרה. הסעיף של ריאל עומד על תשעה מיליון אירו בלבד, מחיר מאוד עדין ביחס לרמה שמציג שחקן נבחרת ארגנטינה בקומו.

צפו בניקו פאס כובש ב-1:5 של קומו על טורינו

פאס מככב כמעט בכל משחק אליו הוא אלה בסרייה א’ העונה, כאשר ב-12 משחקים הוא רשם חמישה שערים וארבעה בישולים, כשהוא השחקן המוביל של קומו בדרך לעונה נפלאה ולמקום השישי אחרי 12 מחזורים, רק שש נקודות פחות מרומא המוליכה. פאס (21, 1.86) הוא קשר קדמי ויהיה מעניין לראות איך ישלב אותו אלונסו במערכים של ריאל מדריד. רק אתמול (שני) פאס כבש ב-1:5 של קומו על טורינו.

