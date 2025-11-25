"דני אבדיה יכול היה להיות שחקן פוטבול אדיר"

פורטלנד וכל מי שקשור לארגון רשמו משחק לא טוב, אך הם מצאו את הדרך להתאושש הלילה (בין שני לשלישי), כולל גם דני אבדיה. הכוכב הישראלי כיכב פעם נוספת העונה ועזר לטרייל בלייזרס לשוב למסלול הניצחונות, בדרך ל-103:115 על מילווקי ששיחקה ללא יאניס אנטטוקמפו, ובכך המנצחת הגיעה למאזן של 10:8 שלילי.

אבדיה קלע 22 נקודות בסך הכל, הוסיף ארבעה ריבאונדים, חילק חמישה אסיסטים ותרם גם חסימה אחת, כשהוא עשה את כל אלו עם 6 מ-13 מהשדה, שיא עונתי של חמש שלשות משבעה ניסיונות, 5 מ-8 מקו העונשין וכשהוא גם רשם ארבעה איבודים, אבל בסך הכל קלע שני הכי הרבה בקבוצה שלו אחרי ג’רמי גראנט שתפר 35 נקודות.

השדר של המשחק, קווין קלברו, נתן פרשנות מעניינת למשחק של דני: “אבדיה היה יכול להיות שחקן NFL מדהים, טייט אנד יוצא מן הכלל. יש לו גודל, הידיים האלו, היכולת לדהור, אבל הוא כמובן היה מבזבז את הכישרון שיש לו”. אבדיה סיכם מבחינתו: “ניצחון גדול. אחרי ההפסד לאוקלהומה ידענו לחזור למסלול, יש לנו כימיה כקבוצה ואנחנו חוזרים לפורטלנד במשחק הבא”.

דני אבדיה חולף על פני גרי האריס (IMAGO)

מאמן פורטלנד, טיאגו ספליטר, החמיא לאבדיה: “איך שהוא רואה וחושב את המשחק, האגרסיביות שלו גורמת לכל ההגנה להתכווץ, הוא מוצא קלעים, מוצא את הגבוהים, הוא מתפתח כל הזמן ונהיה טוב יותר. בחור כמו דני אני רק אומר לו לזרוק, יש לו את הכישרון, אני לא דואג לגבי זריקות רעות איתו, זה המשחק של דני”.