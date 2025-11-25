יום שלישי, 25.11.2025 שעה 11:27
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
87%1703-179515דטרויט פיסטונס
67%1734-180615טורונטו ראפטורס
67%1768-182915מיאמי היט
64%1575-166014ניו יורק ניקס
64%1646-168014פילדלפיה 76'
62%1838-188516אטלנטה הוקס
62%1845-188816קליבלנד קאבלירס
57%1526-162514בוסטון סלטיקס
57%1718-171014שיקגו בולס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
38%1904-182416מילווקי באקס
27%1774-173315שארלוט הורנטס
14%1698-153514ברוקלין נטס
13%1840-166115אינדיאנה פייסרס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1689-193116אוקלהומה ת'אנדר
83%1318-147512יוסטון רוקטס
79%1613-175714דנבר נאגטס
71%1618-164114לוס אנג'לס לייקרס
71%1576-166314סן אנטוניו ספרס
57%1621-166014מינסוטה טימברוולבס
56%1821-186516גולדן סטייט ווריורס
56%1831-187516פיניקס סאנס
40%1815-179615פורטלנד בלייזרס
36%1735-170214יוטה ג'אז
31%1884-179116ממפיס גריזליס
31%1970-181016סקרמנטו קינגס
25%1828-173216דאלאס מאבריקס
20%1742-164215לוס אנג'לס קליפרס
20%1832-164715ניו אורלינס פליקנס

"דני אבדיה יכול היה להיות שחקן פוטבול אדיר"

שדר המשחק התלהב מהישראלי, שהבריק עם 22 נק' ב-103:115 במילווקי: "הידיים, היכולת לדהור, הגודל, פוטנציאל לטייט אנד אדיר". דני: "ניצחון גדול"

|
דני אבדיה וקייל קוזמה (רויטרס)
דני אבדיה וקייל קוזמה (רויטרס)

פורטלנד וכל מי שקשור לארגון רשמו משחק לא טוב, אך הם מצאו את הדרך להתאושש הלילה (בין שני לשלישי), כולל גם דני אבדיה. הכוכב הישראלי כיכב פעם נוספת העונה ועזר לטרייל בלייזרס לשוב למסלול הניצחונות, בדרך ל-103:115 על מילווקי ששיחקה ללא יאניס אנטטוקמפו, ובכך המנצחת הגיעה למאזן של 10:8 שלילי.

אבדיה קלע 22 נקודות בסך הכל, הוסיף ארבעה ריבאונדים, חילק חמישה אסיסטים ותרם גם חסימה אחת, כשהוא עשה את כל אלו עם 6 מ-13 מהשדה, שיא עונתי של חמש שלשות משבעה ניסיונות, 5 מ-8 מקו העונשין וכשהוא גם רשם ארבעה איבודים, אבל בסך הכל קלע שני הכי הרבה בקבוצה שלו אחרי ג’רמי גראנט שתפר 35 נקודות.

השדר של המשחק, קווין קלברו, נתן פרשנות מעניינת למשחק של דני: “אבדיה היה יכול להיות שחקן NFL מדהים, טייט אנד יוצא מן הכלל. יש לו גודל, הידיים האלו, היכולת לדהור, אבל הוא כמובן היה מבזבז את הכישרון שיש לו”. אבדיה סיכם מבחינתו: “ניצחון גדול. אחרי ההפסד לאוקלהומה ידענו לחזור למסלול, יש לנו כימיה כקבוצה ואנחנו חוזרים לפורטלנד במשחק הבא”.

דני אבדיה חולף על פני גרי האריס (IMAGO)דני אבדיה חולף על פני גרי האריס (IMAGO)

מאמן פורטלנד, טיאגו ספליטר, החמיא לאבדיה: “איך שהוא רואה וחושב את המשחק, האגרסיביות שלו גורמת לכל ההגנה להתכווץ, הוא מוצא קלעים, מוצא את הגבוהים, הוא מתפתח כל הזמן ונהיה טוב יותר. בחור כמו דני אני רק אומר לו לזרוק, יש לו את הכישרון, אני לא דואג לגבי זריקות רעות איתו, זה המשחק של דני”.

