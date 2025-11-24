עצרה את המשבר: אספניול גברה 1:2 על סביליה

המחזור ה-13 בליגה הספרדית ננעל הערב (שני) כאשר אספניול גברה 1:2 על סביליה באצטדיונה הביתי, עצרה רצף של שני הפסדים ועלתה למקום השישי בטבלה.

אחרי מחצית ראשונה ללא שערים, הקצב התעלה בחצי השני. פרה מייה כבש למארחת כבר אחרי שלוש דקות, ובדקה ה-84 רוברטו פרננדס הכפיל את היתרון. סביליה לא ויתרה, ומרקאו צימק שתי דקות מאוחר יותר, אך עד הסיום לא נכבשו שערים נוספים.

כאמור, אספניול עוצרת את הרצף הרע של שני ההפסדים האחרונים בליגה ורושמת שלוש נקודות חשובות בדרך למקום השישי בטבלה. מנגד, סביליה ממשיכה בחוסר היציבות שלה כשהיא במקום ה-11 בטבלה.