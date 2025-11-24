יום חמישי, 27.11.2025 שעה 00:42
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
13533-6217מכבי רחובות
13653-7148עירוני נהריה
12570-6167הפועל אילת
12704-6918הפועל מגדל העמק
11489-5776מכבי אשדוד
11460-5157א.ס. רמה"ש
11593-6097אליצור אשקלון
11720-7338אליצור יבנה
11512-5107הפועל חיפה
11679-6548מכבי פ"ת
10503-5066מ.כ. עוטף דרום
10616-5827מכבי קריית גת
10629-5887אליצור שומרון
7619-5477מכבי חיפה
7660-5567מ.ס צפת
5448-3695מכבי מעלה אדומים

הפועל חיפה גברה על יבנה, גם קריית גת ניצחה

הקבוצה של נייברגר סיפקה רבע אחרון אדיר, והצליחה לנצח בתום מותחן גדול. ג׳ונסון הצטיין עם 28 נק׳ ו-15 ריב׳. הדרומיים ניצחו את צפת בקרב התחתית

|
אקסבייר ג'ונסון (איתי שוורץ - מנהלת ליגה לאומית Winner)
אקסבייר ג'ונסון (איתי שוורץ - מנהלת ליגה לאומית Winner)

שני משחקים פתחו הערב (שני) את המחזור השמיני בליגה הלאומית. הפועל חיפה השיגה ניצחון ביתי דרמטי על אליצור יבנה, בעוד מכבי קרית גת גברה בביתה על מ.ס צפת בקרב תחתית חשוב.

הפועל חיפה - אליצור יבנה 103:104

ניצחון דרמטי להפועל חיפה במשחק מותח. הקבוצה של רובן נייברגר הגיעה למשחק ללא ווסלי האריס הפצוע, ועם רבע אחרון ענק ומשחק פנטסטי של אקסבייר ג'ונסון (28 נקודות, 15 ריבאונדים) יצאה עם הניצחון. עבור האורחים, זה הפסד שלישי ברציפות והם מתמקדים כעת בחלק התחתון של הטבלה. יבנה שלטה לאורך החצי הראשון, אבל ברבע השלישי מטווח שלשות של ראיין טוראל איזן את המשחק, וברגעי ההכרעה עידו רומי ואקסבייר ג'ונסון היו שם עבור הביתיים. האחרון ניצח את המשחק עם זריקת עונשין 3 שניות לסיום.

יבנה התחילה טוב את המשחק, אך 7 נקודות רצופות של הפועל חיפה הפכו את התוצאה. האורחים לקחו פסק זמן והגיבו בריצת 17-3 ליתרון 27:17 לאחר הרבע הראשון. הקבוצה של יאיר גבירץ ידעה לשמור על הפער לאורך הרבע השני והלוח הראה 52:42 במחצית.

אקסבייר ג'ונסון שלט בריבאונד ההתקפה בפתיחת הרבע השלישי והפער ירד ל-59:53. יבנה מיד הגיבה עם שתי שלשות ברצף, אבל ראיין טוראל החזיר עם שלשות משלו. דנאל כוזהינוף עוד קבע מהפך בשלשה, אך אורי חי סגר את הרבע עם שלשה נוספת - 78:77 ליבנה בתום שלושה רבעים. המשחק השקול נמשך ו-4 דקות לסיום זה 92:88 ליבנה.

סדרת איבודים של יבנה השאירה את הפועל חיפה במשחק, ועם שתי שלשות רצופות היתרון עבר לצד האדום - 100:103, דקה וחצי לסיום המשחק. יבנה הצליחה לכפות שוויון כשאיאן מרטינז איזן ל-103:103, 16 שניות לסיום.

להפועל חיפה: אקסבייר ג'ונסון (15 ריבאונדים, 7 אסיסטים) 28 נק', ראיין טוראל (5/8 לשלוש) 25 נק', דנאל כוזהינוף (8 אסיסטים) 19 נק', עידו רומי ודניאל רוזנבאום 15 נק' כ"א, שוהם גת 2 נק'

ליבנה: עוז חולי (7 ריבאונדים, 7 אסיסטים) 25 נק', איאן מרטינז ואורי חי 21 נק' כ"א, סי ג'יי ווקר 14 נק', קיירי בראון 9 נק', יריב עמירם 7 נק', אור פורר 4 נק', עידן אברהם 2 נק'

א.ס אשקלון/קרית גת - מ.ס צפת 74:88

ניצחון מרשים לקרית גת, שרושמת ניצחון שני ברציפות ומתרחקת מהאזור המסוכן, עם פתיחת פער של שני משחקים מצפת. הקבוצה של אלון ספיר הופיעה עם זר אחד בלבד, אך הצליחה להשיג ניצחון ביתי אחרי רבע אחרון נהדר, ובעיקר בזכות 18 שלשות ב-43 אחוזי קליעה. מנגד, צפת עם הפסד נוסף ליריבה ישירה בחלק התחתון, במשחק שבו קיבלה תרומה בעיקר מג'וש נזיקור שסיים עם 30 נקודות.

הרבע הראשון היה שקול והסתיים ב-21:23 לביתיים. צפת פתחה טוב את הרבע השני, אבל ניב בלול סיפק שתי שלשות ברצף, ובהמשך גם מייקל גרין וקלארק רוזנברג דייקו מהשלוש - 32:40 לביתיים.

טאז שרמן הגיב בשלשה, אך ניב בלול במחצית ראשונה נהדרת קבע 35:44 לקרית גת במחצית. הקבוצה של אלון ספיר לא נרגעה והמשיכה באותה מגמה מהשלוש ברבע השלישי, בעיקר בזכות מייקל גרין שקבע 48:59. זיו מעוז ומאור נקרשביץ תרמו דקות טובות, אך נועם אקריש דאג להשאיר את צפת במשחק - 58:62 בלבד לקרית גת אחרי שלושה רבעים.

הרבע האחרון היה במעמד צד אחד - צפת התקשתה לייצר נקודות וראתה את המקומיים בורחים לפער דו-ספרתי בדרך לניצחון ביתי חשוב.

לקרית גת: מייקל גרין (8/20 לשלוש) קלארק רוזנברג 22 נק', ניב בלול 14 נק', דניאל נג'ר 10 נק', זיו מעוז 5 נק', בן אונצ'ה 3 נק', אלון דניאלי 2 נק', אמרי כגן 1 נק'

לצפת: ג'וש נזיקור (12/18 מהשדה) 30 נק', טאז שרמן 12 נק', נועם אקריש 10 נק', יובל בר ודינאל קופרברג 6 נק' כ"א, טל חדד 5 נק', רז מור 3 נק', די ג'יי שארפ 2 נק'

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */