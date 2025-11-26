עמי דדאון: אנחנו צריכים את הספורט והוא אותנו

המלחמה בישראל נמשכה שנתיים. עד חודש אוקטובר האחרון, רוב החטופים עדיין היו בשבי חמאס, החיילים נלחמו בחזית, המערכה בשנה האחרונה הגיעה גם לעימות עם איראן והכניסה מדינה שלמה לחרדה ולמקלטים, אך לצד זאת יכולנו בשנה החולפת גם קצת לחייך מידי פעם בזכות אותם ספורטאים גדולים שדאגו לשמח אותנו ברגעי ספורט מדהימים. כעת, לרגל סיום שנת 2025, מערכת ONE בשיתוף הטוטו מצדיעים לווינרים של השנה, השחיין הפראלימפי עמי דדאון הוא ללא ספק אחד מהווינרים הגדולים של השנה.

אחרי השנה הפראלימפית בה כיכב ושבר כמעט כל שיא אפשרי, דדאון הוכיח שהוא עדיין רעב ובטופ של אירופה עם ארבע מדליות זהב ואחת מכסף באליפות העולם בשחייה פראלימפית שנערכה בסינגפור. על הדרך, הוא קבע שני שיאים ישראלים חדשים כשניפץ גם את מספר המדליות האישיות שלו באליפות העולם. דווקא בשנה פוסט אולימפית, שנה שבה רוב הספורטאים מנצלים את הזמן כדי להתאוורר ולאגור כוחות להמשך, הוא לא נח על זרי הדפנה של פאריס ושיפר את השחייה בסגנון החזה בצורה ניכרת.

“השנה הייתה שנה מורכבת. באתי אחרי שנה פראלימפית שבאמת הגשמתי בה הכל, הצלחתי לייצג את המדינה בכבוד, הצלחתי לזכות בשתי מדליות זהב, כסף וארד במשחקים הפראלימפיים בפאריס ובאמת חשבתי לעצמי לעשות דברים אחרים”, אמר דדאון בראיון ל-ONE. “התחלתי בסדרת הרצאות וזה היה מרגש מבחינתי שהצלחתי לגעת בקהל, ולראות את האנשים שבאו לעודד אותי בפאריס פנים מול פנים. אחרי כמה חודשים לא הצלחתי בלי השחייה, זה פשוט חלק ממני, אז חזרתי בכל הכוח.

עמי דדאון (צילום: ההתאחדות לספורט נכים)

“אני חושב שהעונה אני ויעקב (ביננסון, המאמן) עשינו תוכנית אימונים שמותאמת לי, הרבה יותר חדר כושר, פחות אימוני מים בהתחלה ואחרי זה הגברנו במים. אני חושב שהניסיון שלי ושל יעקב לתוכנית שמותאמת לי מאוד עזרה לי להשתלב חזרה כספורטאי, ולהשיג את התשוקה שלי חזרה לשחייה. זה באמת עזר לי וכמו שראינו, הגענו להישגים חסרי תקדים עם ארבע מדליות מזהב ומדליית כסף, שבאמת הצליחו להביא לי הצלחה גדולה”.

דדאון מסתכל קדימה ל-2026 וסיפר: “אני מאמין שאני אמשיך לשחות. אני כרגע בחופשת מחלה קצרה, אבל אני מאמין שאנחנו כעם צריכים את הספורט והספורט צריך אותנו. המטרה שלי היא להמשיך ולייצג את ישראל בצורה הכי טובה, גם במים וגם מחוץ למים וגם להמשיך עם סדרת ההרצאות שלי, זאת הדרך שלי לגעת בקהל ולהבין את הרצונות שלו ושלי ולספר את הסיפור שלי. אני מאחל לנו לעם ישראל שהשנה הבאה תהיה שנת ריפוי, שהחברה הישראלית תצליח לשקם את עצמה מנזקי המלחמה המאוד קשוחים ושאנחנו כספורטאים נוכל לתמוך ולעזור לחברה כמה שנוכל”.