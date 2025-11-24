יום שלישי, 25.11.2025 שעה 00:38
כדורסל עולמי  >> מוקדמות מונדובאסקט - אירופה
מוקדמות מונדובאסקט - אירופה 25-26
00-00סרביה1
00-00שוויץ2
00-00אוסטריה3
00-00הולנד4
00-00קרואטיה5
00-00אוקראינה6
00-00איטליה 7
00-00צרפת8
00-00ספרד 9
00-00טורקיה10
00-00גאורגיה11
00-00מונטנגרו12
00-00פולין13
00-00קפריסין14
00-00גרמניה15
00-00אסטוניה16
00-00צ'כיה17
00-00סלובניה18
00-00ליטא19
00-00דנמרק20
00-00הונגריה21
00-00פינלנד22
00-00פורטוגל23
00-00איסלנד24
00-00בלגיה25
00-00שבדיה26
00-00ישראל27
00-00בוסניה28
00-00יוון29
00-00לטביה30
00-00בריטניה31
00-00רומניה32

"רצינו כאן את מיציץ', בהפועל לא שחררו אותו"

מאמן סרביה, דושאן אלימפייביץ', חשף מדוע כוכב האדומים בסגל הנבחרת לחלון הקרוב, אך לא יהיה: "חיכינו עד הרגע האחרון שזה ישתנה, ולכאן הוא בסגל"

|
וסיליה מיציץ' (רועי כפיר)
וסיליה מיציץ' (רועי כפיר)

בפתיחת האימונים של נבחרת סרביה תחת המאמן החדש דושאן אלימפייביץ׳, רק שחקן אחד מבין שמונת השחקנים שזומנו שמשחקים ביורוליג, אלקסה רדנוב, התייצב לאימון. בין השמות שלא הגיעו הוא כוכב הפועל תל אביב והמשתכר הבכיר באירופה, וסיליה מיציץ’.

אלימפייביץ׳ הבהיר כי הוא לא יהנה מכך שמיציץ’ יוכל לסייע לנבחרת בחלון הנוכחי, לאחר שמועדונו הפועל תל אביב מנע משחקניו להצטרף להתכנסויות בינלאומיות: “רצינו כאן את ואסה, אבל הפועל לא שחררה אותו לנבחרת. חיכינו עד הרגע האחרון לראות אם זה ישתנה, ולכן הוא עדיין הופיע ברשימה”, אמר המאמן.

אלימפייביץ׳ הוסיף כי נמאניה דנגוביץ׳ יצטרף לסגל לאחר משחק קבוצתו דובאי מול פריז ב־25 בנובמבר. באשר לשחקני נבחרת המשחקים בפרטיזן והכוכב האדום, המאמן ציין כי שני המועדונים היו “מאוד שיתופיים” ואף עודדו את שחקניהם להגיע לנבחרת.

נזכיר כי שלושה ימים בלבד לאחר המשחק מול שווייץ, סרביה תתארח אצל נבחרת בוסניה בסראייבו. בית המוקדמות C כולל גם את נבחרת טורקיה. שלוש הנבחרות הטובות בבית יעפילו לשלב הבא כשהן מעבירות את מספר הנקודות, ושם יפגשו את נבחרות בית D, שם יש את בריטניה, איטליה, איסלנד וליטא.

